8 de Abril. Mensaje de la alcaldesa de Bluffton, Lisa Sulka, sobre el coronavirus

COMUNICADO OFICIAL

Miércoles 8 de abril de 2020

Querido Bluffton,

Feliz miércoles a todos.

Esta es la Semana Santa, la semana más venerada del calendario cristiano. Hoy es también el primer día de la Pascua, una de las fiestas judías más celebradas.

Espero que todos puedan celebrar el significado de renovación y renacimiento de una manera que sea significativa para usted.

Un mensaje de esperanza y nuevos comienzos, ya sea un mensaje espiritual o secular, es extremadamente conmovedor durante esta pandemia sin precedentes.

Les deseo paz a ustedes y a su familia.

Actualizaciones, recordatorios y anuncios:

Las oficinas de Town of Bluffton cerraron para el Viernes Santo: las oficinas de Bluffton Town estarán cerradas el viernes 10 de abril en observancia del Viernes Santo. Como recordatorio, el Town of Bluffton todavía está abierto durante el horario comercial habitual, con la excepción del Viernes Santo. Sin embargo, las reuniones de persona a persona dentro del Centro de Servicio al Cliente están restringidas para practicar el distanciamiento social. Las puertas de la alcaldia están cerradas, pero hay contenedores afuera de la puerta principal para dejar y recoger documentos como solicitudes de licencias comerciales, solicitudes de permisos, planes de revisión, etc. Llame al número de teléfono principal de la ciudad para obtener más información: 843.706.4500 .



Se canceló la limpieza del río que se realiza traidcionalmente en Mayo: la vigésima limpieza anual de mayo del pueblo de Bluffton, programada para el 2 de mayo de 2020, se cancela debido a la pandemia de COVID-19. En lugar de este evento, la Ciudad está alentando a los residentes a participar en una limpieza virtual del vecindario a lo largo de la orden de "quedarse en casa" de Carolina del Sur. Mientras practica el distanciamiento social, limpie la basura en su vecindario. Tome fotos y compártalas en las redes sociales de Town of Bluffton, usando #LoveBlufftonSC. Gracias por preocuparse por los recursos naturales y las especies marinas de Bluffton.



El Departamento de Policía de Bluffton recibirá donación de desinfectante de dos negocios locales: dos compañías, Global Infection Control y Dust Solutions, Inc., que son propiedad de dos residentes de Bluffton, están donando 100 botellas de desinfectante y un nebulizador que puede desinfectar vehículos al El Departamento de Policía de Bluffton mañana a las 9:30 am. Esta donación fue coordinada por John O'Toole, director ejecutivo de la Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Beaufort. El pueblo agradece esta generosa donación.



El Festival de Bluffton Village, conocido como "Mayfest" se cancela: el Rotary Club de Bluffton, el anfitrión de Mayfest, canceló el evento del 9 de mayo debido a la pandemia. El Rotary Club ha enviado notificaciones a todos los proveedores sobre reembolsos completos. Para más información: blufftonmayfest@gmail.com.



Palmetto Electric devuelve más de $ 3.5 millones de dólares a la economía local: Palmetto Electric Cooperative está devolviendo más de $ 3.5. millones de dólares a través de créditos de capital. Como organización sin fines de lucro, Palmetto Electric asigna cualquier exceso de ingresos, después de los gastos, a sus clientes a través de Capital Credits. La cooperativa emitirá créditos para 1999, 2001, 2003, 2004 y 2019 antes de lo programado en un esfuerzo por ayudar a los residentes y la economía durante esta fase desafiante.



#MileForGood: Este fin de semana, en un intento por mantenerme física y mentalmente saludable, así como por apoyar a nuestras organizaciones benéficas locales, comencé #MileForGood. Corra, camine o ande en bicicleta una milla donde sea posible mientras se distancia socialmente y luego done a la organización benéfica que elija. Desafíe a otros y utilice #MileForGood mientras etiqueta a otros en las redes sociales. Esto será bueno para nuestro bienestar y para mantener los fondos que fluyen hacia organizaciones benéficas que apoyan a otros durante esta fase.



Los CDC recomiendan revestimientos faciales de tela: los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan el revestimiento facial de tela en lugares públicos, especialmente cuando las medidas de distanciamiento son difíciles de mantener. Los revestimientos de tela no son máscaras quirúrgicas ni respiradores N-95. Esos artículos deben reservarse para los socorristas y los trabajadores de la salud.



Prohibición de quema en todo el estado: la Comisión Forestal de Carolina del Sur ha emitido una prohibición en todo el estado hasta nuevo aviso en medio de la actual amenaza a la salud pública de COVID-19. Esta prohibición se emitió para reducir la tensión en los socorristas y para eliminar un factor que puede agravar los problemas respiratorios. Esta prohibición incluye escombros de jardín, quemaduras controladas, así como fogatas y fogatas.



Departamento de Recursos Naturales de SC: SC DNR está recordando a los residentes que las actividades de caza y pesca aún están permitidas siempre y cuando usted esté distanciado socialmente. La pandemia no altera la temporada del pavo.

Como siempre, gracias por lo que está haciendo a diario para mantener a usted, a su familia y a sus vecinos a salvo mientras promueve una cultura de control de infecciones.

Calurosamente

Alcalde Lisa Sulka