Actualización de la iniciativa de alimentación Grab & Go Condado de Jasper

COMUNICADO OFICIAL

El distrito escolar del condado de Jasper se prepara para las vacaciones de primavera:

Actualización de la iniciativa de alimentación Grab & Go



9 de abril de 2020





Hoy, en preparación para la celebración de las vacaciones de primavera del distrito escolar del condado de Jasper (del 10-17 de abril de 2020), nuestros equipos de servicio de alimentos y transporte prepararon y entregaron 17.050 comidas.



Como recordatorio, en asociación con el Banco de Alimentos y el Centro Educativo Antioch (AEC), el Banco de Alimentos y AEC coordinaron un Suplemento de Comida para las Vacaciones de Primavera.



La entrega, por parte de AEC, de 1,000 mochilas, del Suplemento de comidas de Spring Break, se entregará el miércoles 15 de abril de 2020. Las ubicaciones exactas y los horarios aproximados se encuentran a continuación:



HARDEEVILLE STOPS

MIDWAY VILLAGE 11:30 a.m.

COLEMAN LOOP AT JEHOVAH CHURCH 12:00 p.m.

AGAPE FAMILY LIFE CENTER 12:30 p.m.

RIVERS EDGE @ BELLINGER HILL 1:00 p.m.

LEVY FIRE STATION (2721 LEVY RD) 1:30 p.m.



SGT. JASPER PARK 11:30 a.m.

WALSH DR APARTMENT OFFICE 12:00 p.m.

AZALEA GARDENS OFFICE 12:30 p.m.

DEERFIELD VILLAGE 1:00 p.m.

STINEY RD FIRE STATION 1:30 p.m.



RIDGELAND STOPS

BAYTREE APARTMENTS BUILDING 1-4 11:00 a.m.

CARTER’S MILL ESTATES OFFICE 11:20 a.m.

HERON CROSSING APARTMENTS 11:40 a.m.

WAGON BRANCH COMMUNITY CENTER 12:00 p.m.

TARBORO COMMUNITY CENTER 12:30 p.m.

FIRE STATION NEXT TO PINELAND 1:00 p.m.

POST OFFICE

PINE LEVEL BAPTIST CHURCH 1:30 p.m.



LOGAN LANE APARTMENTS 11:00 a.m.

WOODBRIDGE APARTMENTS 11:20 a.m.

MT. CARMEL BAPTIST CENTER 11:45 a.m.

SECOND EUHAW BAPTIST CHURCH 12:00 p.m.

NEW ROAD BAPTIST CHURCH 12:30 p.m.

ST. PAUL BAPTIST CHURCH 1:00 p.m.

OAK RIDGE TRAILER PARK 1:30 p.m.



El Distrito Escolar del Condado de Jasper reanudará su Iniciativa de Alimentación Grab & Go regular el lunes 20 de abril de 2020 (lunes a jueves).