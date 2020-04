Abril 10 de 2020, Actualización del administrador municipal Steve Riley

COMUNICADO OFICIAL

Actualización del administrador municipal Steve Riley

Abril 10 de 2020

Buenas tardes residentes de Hilton Head Island,

Mis mejores deseos para cada uno en esta Pascua. A medida que nos acercamos al fin de semana, tenga cuidado y siga practicando el distanciamiento social. Este es un momento difícil para muchos isleños, especialmente aquellos que están sin trabajo y para todos los que estamos atrapados en casa. Sé que es un momento difícil para las empresas y las familias que han perdido seres queridos. Pero le pido que haga una pausa y recuerde nuestra fortaleza como comunidad.

♣ Apoyarse unos a otros.

♣ Apoye una organización benéfica.

♣ Concéntrese en su bienestar.

♣ Sé positivo.

♣ Ten fe.

♣ Sé fuerte.

♣ Encuentra la felicidad en casa. Estamos lanzando una campaña "Happy At Home". ¡Mire para más detalles!

Al igual que usted, me gustaría volver a mi estado normal antes de COVID-19 y ver a mis nietos recién nacidos y visitarlos a ellos y a sus padres, sentarnos en un restaurante para disfrutar del almuerzo y estrechar la mano de personas de toda la comunidad. Espero con ansias ese momento y estoy haciendo lo que necesito para poder tener estas experiencias.

Aquí es donde espero que puedas encontrar algo de alegría en los próximos días:

Héroes entre nosotros

Nuestra comunidad está llena de personas maravillosas que hacen muchas cosas grandiosas para ayudar a otros y alegrar su día. Son nuestros héroes de la comunidad que se esfuerzan cada día para hacer buenas obras, demostrar generosidad y buena voluntad; simplemente mejorar nuestras vidas. Quienes sean y cualesquiera que sean sus buenas acciones, queremos saberlas. Vaya a culturehhi.org y envíe su nominación para héroes de la comunidad. Compartiremos sus maravillosas historias.

Celebraciones de cumpleaños

Llame a nuestro Educador de Seguridad contra Incendios y Vida al 843-247-4577 si desea que un equipo de nuestra División de Rescate contra Incendios conduzca un camión de bomberos y una ambulancia para cantarle feliz cumpleaños a su hijo. Necesitaremos un aviso de dos días para programar. Síguenos en las redes sociales para que puedas ver las celebraciones.

Culturehhi

Si desea saber qué experiencias virtuales están sucediendo en toda la isla, visite culturehhi.org o siga culturehhi en Facebook. Aquí encontrará las últimas actualizaciones sobre conciertos virtuales y otras actividades que puede ver o hacer desde la comodidad de su hogar.

Apoya a tu caridad favorita

Como siempre, por favor apoye a una organización benéfica hoy. Las organizaciones benéficas necesitan sus contribuciones para continuar brindando asistencia a sus clientes. Hay muchas personas en nuestra industria hotelera y otros segmentos que de repente no tienen trabajo y pueden recurrir a las agencias locales para obtener ayuda. Si usted puede dar, hágalo por favor, así las organizaciones tendrán los recursos para ayudar a los necesitados. Gracias.

Apoye su restaurante favorito

Mi corazón está con todas las personas cuyos trabajos han sido afectados por el coronavirus. Una forma en que puede ayudar, al menos en la industria de la hospitalidad, es pedir comida para llevar de algunos de sus restaurantes favoritos para que puedan permanecer abiertos. Hemos estado haciendo esto todos los días que podemos.

Aquí están las últimas actualizaciones sobre la respuesta COVID-19 en nuestra comunidad:

Casos de coronavirus

Hasta el día de hoy, se han reportado 184 casos positivos de coronavirus para el condado de Beaufort, según los últimos datos del Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur. El número de casos ha aumentado a 2,792 en todo el estado. Puede consultar la cantidad de casos en los códigos postales de Hilton Head Island visitando la página del centro de coronavirus en nuestro sitio web en hiltonheadislandsc.gov.

Los alcaldes hacen una súplica conjunta para que te quedes en casa

A lo largo de la crisis, nuestros alcaldes locales se han unido para colaborar en los mensajes y llegar a nuestros legisladores estatales. Más recientemente, se unieron y produjeron un video que alienta a los residentes de todo el país a quedarse en casa, reconocer a nuestros primeros respondientes y mantener el distanciamiento social. ¡Puede verificarlo aquí!

Alquileres a corto plazo

Los miembros de nuestro Concejo Municipal reevaluaron su reciente aprobación de una ordenanza de emergencia que impactó los alquileres a corto plazo en respuesta a la crisis de COVID-19. Hoy, el consejo derogó esa ordenanza. Ahora adoptaron la orden ejecutiva que el gobernador Henry McMaster firmó la semana pasada que prohíbe a los propietarios de alquileres a corto plazo y otros alojamientos realizar o aceptar nuevas reservas de personas que viajan desde áreas que los CDC han identificado como lugares donde la transmisión de COVID-19 es generalizada, incluyendo los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.

Alquileres a corto plazo

Los miembros de nuestro Concejo Municipal reevaluaron su reciente aprobación de una ordenanza de emergencia que afecta los alquileres a corto plazo en respuesta a la crisis de COVID-19. Hoy, el Concejo modificó esa ordenanza. En lugar de prohibir alquileres durante 61 días a partir del 8 de abril, la ordenanza se modificó para suspender los alquileres hasta el 30 de abril. Tras una evaluación adicional, se puede extender por tiempo adicional.

¿Cancelando reservas? Esto es lo que necesitas saber

El Departamento de Asuntos del Consumidor de Carolina del Sur está recibiendo una gran cantidad de llamadas de consumidores que han cancelado las reservas de hotel y alquileres de propiedades debido a restricciones de viaje o al Estado de Emergencia declarado. Nosotros también hemos recibido llamadas. Las quejas se refieren a empresas que mantienen depósitos, no emiten reembolsos o cobran una tarifa de cancelación. Los consumidores no tienen derecho automáticamente a un reembolso o crédito si deciden cancelar sus reservas. No existe una ley estatal que exija que las empresas proporcionen reembolsos completos cuando se haya declarado un estado de emergencia. Los consumidores que buscan reembolsos deben revisar los términos y condiciones de su contrato de alquiler o reserva, hablar con el proveedor de su tarjeta de crédito sobre las opciones o presentar una queja ante el Departamento de Asuntos del Consumidor, que pueden ayudarlo con los servicios voluntarios de mediación. Visite www.consumer.sc.gov y haga clic en "¿Cómo ...?"