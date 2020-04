Abril 13 de 2020, Actualización del administrador municipal Steve Riley

COMUNICADO OFICIAL

Actualización del administrador municipal Steve Riley

Abril 13 de 2020

Buenas tardes residentes de Hilton Head,

Primero me gustaría extender mis pensamientos y oraciones a nuestros vecinos en el condado de Hampton y otras comunidades de todo el país afectadas por tormentas y tornados que azotaron nuestra área el domingo por la noche. Esta es una noticia muy desalentadora, especialmente a medida que continuamos lidiando con la crisis del coronavirus.

Este es de hecho un momento muy estresante.

Todos podemos usar algunas buenas noticias e ideas sobre cómo estar seguros y felices en casa. La mayoría de nosotros estamos tratando de sacar lo mejor de la situación en la que nos encontramos debido al coronavirus. Durante las últimas semanas, hemos estado pensando en ideas para inspirarlo a ser feliz en su hogar, estar seguro y disminuir el estrés durante este momento desgarrador.

Si nos sigue en las redes sociales, algunas de nuestras publicaciones incluirán un ícono “Happy at Home” para que esté al tanto de las actividades que hemos creado para generar sonrisas, energía positiva y espíritu comunitario. Algunas de las actividades que ya hemos lanzado incluyen nuestro evento Chalk the Walk, nuestra campaña de agradecimiento a los primeros respondientes, nuestra canción Fire Rescue Stay at Home con obras de arte para niños (bastante divertidas y creativas) y las celebraciones de cumpleaños Drive-By de Fire Rescue.

Estas son algunas de las actividades de “Happy at Home” que estamos lanzando para ayudar a elevar el espíritu de nuestra comunidad:

Videos de la comunidad

Los miembros de nuestras comunidades han enviado mensajes de video alentadores que estamos preparando. Compartiremos estos videos inspiradores con usted esta semana. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo para producir un video.

Héroes entre nosotros

Nuestra comunidad está llena de personas maravillosas que hacen muchas cosas grandiosas para ayudar a otros y alegrar su día. Son nuestros héroes de la comunidad que se esfuerzan cada día para hacer buenas obras, demostrar generosidad y buena voluntad; simplemente mejorar nuestras vidas. Quienes sean y cualesquiera que sean sus buenas acciones, queremos saberlas.

Vaya a culturehhi.org y envíe su nominación para héroes de la comunidad. Compartiremos sus maravillosas historias.

Celebraciones de cumpleaños

Llame a nuestro Educador de Seguridad contra Incendios y Vida al 843-247-4577 si desea que un equipo de nuestra División de Rescate contra Incendios conduzca un camión de bomberos y una ambulancia para cantarle feliz cumpleaños a su hijo. Necesitaremos un aviso de dos días para programar. Síguenos en las redes sociales para que puedas ver las celebraciones.

Culturehhi

Si desea saber qué experiencias virtuales están sucediendo en toda la isla, visite culturehhi.org o siga culturehhi en Facebook. Aquí encontrará las últimas actualizaciones sobre conciertos virtuales y otras actividades que puede ver o hacer desde la comodidad de su hogar.

Aquí están las últimas actualizaciones sobre la respuesta COVID-19 en nuestra comunidad:

El gobernador extiende la orden estatal de emergencia

El gobernador Henry McMaster ha extendido el estado de emergencia para Carolina del Sur hasta el 27 de abril. Todas las órdenes anteriores del gobernador, desde sus órdenes de quedarse en casa y órdenes de trabajo hasta las órdenes de cuarentenas, continúan hasta el 27 de abril.

Casos de coronavirus

Hasta el día de hoy, se han reportado 194 casos positivos de coronavirus para el condado de Beaufort, según los últimos datos del Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur. El número de casos ha aumentado a 3.319 en todo el estado. Puede consultar la cantidad de casos en los códigos postales de Hilton Head Island visitando la página del centro de coronavirus en nuestro sitio web en hiltonheadislandsc.gov.

Actualización de caridad

La semana pasada, Help 4 Hope, una iniciativa local, entregó 350 tarjetas, (suficientes para 1.400 comidas en los restaurantes participantes), a familias e individuos que perdieron sus empleos o se encuentran en necesidad. Esta iniciativa está recibiendo donaciones de todo el país. La Fundación Comunitaria de Lowcountry otorgó $ 158,050 a las agencias locales para que puedan continuar ayudando a las personas con alimentos, alquileres, servicios públicos y otros servicios. Estos regalos reflejan el espíritu generoso de Hilton Head Island. Si desea contribuir a estas iniciativas, visite help4hopenow.org o la Community Foundation.

Semana Nacional de Telecomunicaciones de Seguridad Pública

Esta semana, del 12 al 18 de abril es la Semana Nacional de Telecomunicaciones de Seguridad Pública. Agradecemos a este grupo de socorristas que responden llamadas y apoyan la prestación de servicios de emergencia de alta calidad en nuestra comunidad. Se necesita una fuerza especial para ser la voz que calma cuando las vidas están en peligro, para tomar el control en una emergencia usando solo un teléfono, para obtener el tipo correcto de ayuda en el lugar correcto y para dar instrucciones que marcan la diferencia, no importa cuál sea la situación. Cada minuto, todos los días, los profesionales del 9-1-1 prometen a las personas que llaman que se quedarán con ellos hasta que llegue la ayuda. Son nuestros héroes ocultos.

Alcaldía

Nuestras puertas de la Alcaldía permanecen cerradas al público en este momento, pero todavía estamos abiertos para los negocios. Nuestro personal está procesando permisos y licencias comerciales y respondiendo a sus necesidades. Si recibe una respuesta automática por correo electrónico de nuestra parte, sepa que hemos recibido su solicitud y nuestro personal le responderá.

Otras cinco formas rápidas de ayudar a nuestra comunidad

1. Dar a tu caridad favorita. Visite United Way of the Lowcountry para obtener una lista de organizaciones locales. La Cámara de Comercio de Hilton Head Island-Bluffton también está compilando una lista de organizaciones benéficas que puede apoyar.

2. Ordene comida de su restaurante favorito.

3. Quédese en casa a menos que necesite ir a trabajar o salir a hacer ejercicio.

4. Si está fuera, use una máscara cuando vaya de compras o visite un negocio esencial.

5. Complete el censo en línea, por teléfono o por correo. Es algo que todos pueden hacer mientras practican el distanciamiento social en el hogar para marcar la diferencia hoy y en los próximos 10 años. Este recuento ayuda a determinar cuánto de los $ 675 mil millones en fondos federales que la ciudad, el condado y el estado reciben para escuelas, carreteras, infraestructura, servicios públicos, recuperación ante desastres, servicios de salud vitales y preparación para emergencias ante pandemias como COVID-19. Ayude a Hilton Head Island a obtener su parte justa de los fondos. Complete su censo en my2020census.gov o llame al 1-844-330-2020 (inglés) o al 1-844-468-2020 (español).