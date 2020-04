COMUNICADO OFICIAL

Nuevas lecciones de televisión ofrecen aprendizaje en casa

oportunidades para estudiantes en los grados K-2



BEAUFORT - Los estudiantes del condado de Beaufort en los grados K-2 tienen una nueva manera de continuar su aprendizaje en casa.



"Enseñar a través de la televisión... aprender, explorar y divertirse" es una serie de lecciones creadas a través de una asociación entre el canal del condado y el distrito escolar del condado de Beaufort. Mientras que el enfoque está en los estándares académicos de grado 2 en inglés / artes de idiomas, matemáticas, estudios sociales y ciencia, muchas de las lecciones también tendrán conexiones con kindergarten y grado 1 en esas materias.



" Con las escuelas de Carolina del Sur cerradas debido al COVID-19, esta es otra nueva y creativa adición a nuestro menú expansión de oportunidades de aprendizaje en casa," dijo el superintendente Frank Rodríguez " Cada instructor será un profesor certificado del distrito escolar del condado de Beaufort con experiencia trabajando con niños más pequeños, y cada instructor será recomendado por su director de escuela."



Carmen Dillard, directora de educación primaria del distrito escolar, dijo que cada clase de televisión contará con un profesor de distrito describiendo el enfoque de la lección, modelando cómo el estudiante puede usar el conocimiento recién adquirido, luego haciendo preguntas que impulsan al estudiante a pensar más profundamente y Conéctate con el aprendizaje previo. Cada lección también proporcionará actividades adicionales que se pueden hacer en casa, dijo Dillard.



Las clases por televisión se transmitirán en el canal del condado de lunes a jueves, para que los estudiantes puedan recibir un total de cuatro lecciones diferentes a la semana. El horario diario cuenta con lecciones a las 9 a.m. (inglés) y 9:30 a.m. (español), seguido de repeticiones de la lección de inglés a las 11 a.m. y la lección de español a las 11:30 a.m.



Las lecciones de "Enseñanza a través de la televisión" también estarán disponibles en You Tube, y esos enlaces serán publicados en la sección de aprendizaje electrónico del sitio web del distrito escolar.