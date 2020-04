¿No has recibido tu cheque de estimulo? El IRS lanzó plataforma en linea para rastrear tu pago

EL IRS lanzó este miercoles una nueva herramienta para que las personas puedan rastrear el estado de sus pagos de estímulo de coronavirus promovido por el Presidente Trump.

Herramienta Non-Filers: Enter Payment Info Here

Ingresando a la pagina web del IRS https://www.irs.gov/es/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here podrán encontrar toda la informacion referente al pago de ese estimulo, por ejemplo:

¿Quién es elegible para el pago de impacto económico?

Ciudadanos estadounidenses o extranjeros residentes que:

Tienen un número de seguro social válido,

No se puedieron reclamar como dependiente de otro contribuyente, y

Tuvieron ingresos brutos ajustados bajo ciertos límites.

Asi mismo explica:

¿Quién debe usar la herramienta Non-Filers: Enter Payment Info para proporcionar información adicional para recibir el pago de impacto económico?

Ciudadanos estadounidenses elegibles o residentes permanentes que:

Tuvieron ingresos brutos que no superaron los $12,200 ($24,400 para parejas casadas) para 2019

De lo contrario no se les exigió presentar una declaración de impuestos federales sobre el ingreso para 2019, y no planeó hacerlo

Puede proporcionar la información necesaria al IRS de manera fácil y rápida sin costo alguno a través de la herramienta Non-Filers: Enter Payment Info. Usaremos esta información para determinar su elegibilidad y el monto del pago y enviarle un Pago de Impacto Económico. Después de proporcionar esta información, no necesitará tomar ninguna acción adicional.

La ley de estímulo que fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, incluye cheques de $ 1,200 para estadounidenses o residentes permanentes que ganan menos de $ 75,000, más $ 500 por cada hijo dependiente.

Las personas que ganan más de $ 75,000 al año pueden esperar menos en su cheque de estímulo.

Muchos estadounidenses o residentes permanentes comenzaron a recibir los cheques en sus cuentas a finales de la semana pasada, y el IRS dijo que esta semana saldran millones de pagos.

Tambien el IRS explico que quienes en su declaración de impuestos de 2018 o 2019 pusieron información de deposito directo a sus cuentas bancarias, recibirán a esa misma cuenta el pago de este estímulo.

Cualquier persona que no haya tenido que presentar una declaración de impuestos durante los últimos dos años (porque tuvieron ingresos brutos que no superaron los $12,200 ($24,400 para parejas casadas) para 2019) deberá proporcionar su información de cuenta bancaria al IRS a traves de esta nueva plataforma.

Tena en cuenta que las personas que optan por la opcion de recibir los cheques en papel pueden tener que esperar semanas o meses para recibir el pago.