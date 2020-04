20 de Abril. Mensaje de la alcaldesa de Bluffton, Lisa Sulka, sobre el coronavirus

COMUNICADO OFICIAL

Lunes 20 de abril de 2020

Querido Bluffton,

Bienvenido a la semana 6.

A partir de las 5 p.m. hoy, el gobernador Henry McMaster está permitiendo que las tiendas minoristas vuelvan a abrir. El gobernador McMaster también está permitiendo que los gobiernos locales decidan si los muelles y muelles públicos pueden reabrir.

Los muelles públicos de la ciudad de Bluffton, que incluyen Oyster Factory Dock, Calhoun Street Dock y Palmetto Bluff Dock permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. Todos los parques, baños y estacionamientos afiliados también permanecerán cerrados. Estos cierres son para continuar la intención y el espíritu de promover una cultura de control de infecciones.

El pueblo reabrió el viernes la rampa para botes Oyster Factory Park.

La alcaldia de Hilton Head Island se reunirá mañana martes 21 de abril a las 2 p.m. El alcalde de Hilton Head Island, John McCann, tiene previsto proponer una resolución para mantener cerrado el acceso público de Hilton Head Island hasta el 30 de abril. Todos tendremos más información mañana sobre el estado de las playas de Hilton Head.

En cuanto a los muelles y muelles en nuestra región, el condado de Beaufort planea abrir todos los muelles y muelles administrados por el condado antes de las 2 p.m. mañana. Para el área metropolitana de Bluffton, que incluye Alljoy Beach. Para obtener una lista de muelles y muelles administrados por el condado, consulte: https://www.beaufortcountysc.gov/public-works/boat-landings.html.

Además, el gobernador Henry McMaster ha permitido que las tiendas minoristas vuelvan a abrir a partir de las 5 p.m. hoy. Los negocios autorizados para reabrir son muebles, tiendas de artículos para el hogar, ropa, calzado, joyería, equipaje, artículos de cuero, grandes almacenes, artículos deportivos, libros, artesanías, música, floristería y mercadillos.

Según este pedido, los clientes y los empleados de la tienda deben cumplir con los estrictos requisitos de distanciamiento social que requieren que la tienda opere con una ocupación del 20% o (5) clientes por cada 1,000 pies cuadrados, lo que sea menor.

Todos los demás negocios previamente cerrados por orden ejecutiva permanecerán cerrados hasta nuevo aviso y se les recuerda a los habitantes de Carolina del Sur que continúen practicando el distanciamiento social y eviten grandes grupos de personas.

Actualizaciones, recordatorios y anuncios:

Beca Lutzie 43-Town of Bluffton: The Town & the Lutzie 43 Foundation están otorgando tres becas ($ 1,000) a un estudiante de último año de Bluffton High School, un estudiante de último año de May River High School y a un estudiante que ya está inscrito en un plan de estudios de educación superior. Esta beca es parte de la asociación Town-Lutzie 43 y su misión de reducir las muertes y lesiones causadas por conducir distraído. Cada becario debe firmar una promesa de no conducir distraído y demostrar liderazgo para ayudar a difundir el mensaje de conducción segura. Póngase en contacto con Joy Nelson en jnelson@townofbluffton.com para obtener formularios de becas. La fecha límite es el 15 de mayo.



Departamento de Empleo y Fuerza Laboral de SC: SCEW tiene una página de recursos dedicada a cómo solicitar beneficios durante la pandemia. Visite https://www.dew.sc.gov/covid-hub para obtener más detalles.



Actualización de la Campaña Blue Ribbon: La Ciudad de Bluffton ha colocado 60 cintas azules en las farolas de May River Road, y ha exhibido cintas en el Ayuntamiento, el Departamento de Policía de Bluffton y el Centro de Innovación Don Ryan para honrar a los socorristas y trabajadores de la salud durante el COVID -19 pandemia. Los parques de la ciudad, incluidos Martin Family y DuBois Park, también exhiben luces azules para honrar a quienes están ayudando a otros en este momento. Muestre una cinta azul en su hogar o negocio si puede.



Actualizaciones de la Autoridad de Agua y Alcantarillado de Beaufort Jasper: BJWSA ha suspendido todas las desconexiones y cargos por pagos atrasados. Sin embargo, se alienta a los clientes a continuar pagando lo que pueden. Los planes de pago también están disponibles. Los representantes de BJWSA están recordando a todos los clientes que solo tiren el papel higiénico. Las toallitas (incluso las etiquetadas como "lavables"), toallas de papel y trapos están causando atascos de plomería en los hogares y en la infraestructura de recolección de la organización. Además, los representantes de BJSWA están recordando a todos los clientes que nunca tiren grasa por el desagüe de la cocina; la grasa está causando obstrucciones en la infraestructura de aguas residuales.



Actualizaciones de Palmetto Breeze: los autobuses de Palmetto Breeze han suspendido todas las tarifas hasta el 30 de junio e implementado medidas de seguridad como la instalación de protectores de plexiglás en todos los vehículos de cercanías, proporcionando a los conductores de autobuses equipos de protección personal y desinfectante de manos, limpieza frecuente de autobuses y requiriendo distancias sociales apropiadas para jinetes



Actualizaciones de Palmetto Electric: Palmetto Electric continuará suspendiendo las desconexiones hasta al menos el 1 de mayo. No se aplicará ningún cargo por pago atrasado en todas las cuentas. Palmetto Electric alienta a todos los clientes a continuar con los pagos como puedan. Mientras que los vestíbulos de las oficinas están cerrados hasta al menos el 1 de mayo, el drive-thru permanece abierto.

Gracias por promover una cultura de control de infecciones a medida que continuamos caminando a través de esta fase histórica para Bluffton, Carolina del Sur y el país.

Calurosamente

Alcalde Lisa Sulka