La Alcaldia de Hilton Head Island se reunió hoy Abril 21 de 2020 y tomó las siguientes decisiones

COMUNICADO OFICIAL

Actualización del administrador municipal Steve Riley

Abril 21 de 2020

Buenas tardes residentes de Hilton Head Island,

Quiero darles una breve actualización sobre las acciones que nuestra Alcaldía tomó el día de hoy.

Accesos a parques públicos y a la playa

La Alcaldía votó y por unanimidad se van a mantener cerrados nuestros puntos de acceso a la playa pública y a los parques propiedad de la ciudad hasta el 30 de abril. El Concejo volverá a examinar el tema nuevamente en su próxima reunión el 28 de abril.

Usar máscaras

La Alcaldía también aprobó una resolución que alienta a todos a usar máscaras en las tiendas minoristas y a seguir otras medidas recomendadas por el gobernador Henry McMaster en sus órdenes emitidas el lunes con respecto a los negocios. Esto es para ayudar a protegerlo a usted de contraer el coronavirus o de propagar el virus. Puede visitar el CDC.gov para obtener instrucciones sobre cómo hacer y usar adecuadamente una máscara.

Negocios minoristas

Las empresas a las que se les ha dado luz verde para reabrir bajo el último pedido del gobernador McMaster incluyen:

• Tiendas de muebles y artículos para el hogar.

• Tiendas de ropa, calzado y accesorios de ropa.

• Joyerías, maletas y artículos de cuero.

• Grandes almacenes, con excepción de ferreterías y tiendas de mejoras para el hogar.

• Tiendas de artículos deportivos.

• Tiendas de libros, manualidades y música.

• Mercado de las pulgas (flea markets)

• Floristerías.

Esas empresas deben cumplir con los estrictos requisitos de distanciamiento social, que operan con una ocupación del 20% o cinco (5) clientes por cada 1,000 pies cuadrados, lo que sea menor. Además, las empresas no deben permitir que los clientes se congreguen a menos de seis pies de distancia, excluyendo a las familias, y seguir las pautas relevantes de los CDC y DHEC.

Asistencia comercial

A medida que los negocios comienzan a reabrir, los propietarios pueden encontrar que necesitan ayuda. Le recomiendo que se ponga en contacto con la Cámara de Comercio de Hilton Head Island-Bluffton para conocer los recursos disponibles en este momento dedicado a pequeñas empresas.

Prohibición de quemas levantada

La Comisión Forestal de Carolina del Sur levantó hoy la prohibición de quemas. Sin embargo, le notificaremos cuándo la Ciudad reanudará su horario normal frente a este tema.

Palmetto Electric

La Cooperativa Eléctrica de Palmetto, extendió la suspensión temporal de desconexiones por falta de pago en TODAS las cuentas, incluido el pago anticipado (Advance Pay), al menos hasta el 1 de mayo. También se eximirán los cargos por mora en TODAS las cuentas. Palmetto Electric alienta a todos los miembros, incluido el pago anticipado, a que continúen haciendo los pagos que puedan. Todos los miembros siguen siendo responsables de su uso eléctrico. Además, debido a las dificultades que tantos miembros enfrentan actualmente, Palmetto Electric tomó la decisión de devolver todos los créditos de capital retirados antes de finales de abril de 2020.

Caridades de apoyo

Para obtener una lista de organizaciones benéficas que puede apoyar, visite los sitios web de United Way of the Lowcountry, Community Foundation of the Lowcountry y la Cámara de Comercio Hilton Head Island- Bluffton. Estas entidades mantienen listas de organizaciones sin fines de lucro y fondos especiales a los que usted puede contribuir.

¿Necesitas ayuda?

Si necesita ayuda, solo quiero recordar todos los recursos disponibles en nuestra comunidad. Visite hiltonheadislandsc.gov/COVID19 y haga clic en los recursos de la comunidad para las agencias que brindan ayuda a los residentes de la comunidad.

Celebrar el día de la tierra

Mañana, 22 de abril, es el 50 aniversario del Día de la Tierra. A medida que nos enfocamos en protegernos del coronavirus, este es un buen momento para reflexionar sobre cómo salvar el medio ambiente en el que vivimos y respiramos. Todavía deberíamos sentirnos bendecidos de que tenemos un ambiente increíble y que vivimos en un lugar hermoso.

En honor al Día de la Tierra, nos unimos a la iniciativa "Power Plant SC" del gobernador Henry McMaster para plantar un millón de árboles en Carolina del Sur. Hoy plantamos dos robles vivos en Barker Field Extension y seis pinos loblolly y tres en Hilton Head Park. Los árboles proporcionarán más sombra en estos lugares. Gracias a Southern Palmetto Landscape of Ridgeland por donar tanto los hermosos árboles como la mano de obra para plantarlos. Recuerde, cuando planta un árbol, proporciona servicios naturales como limpiar nuestro aire y agua, absorber agua de lluvia para ayudar a prevenir inundaciones, prevenir la erosión del suelo y proporcionar hábitat de vida silvestre para las generaciones venideras.

¿Qué puedes hacer para celebrar el Día de la Tierra?

• Visite mañana nuestro Facebook de Culture HHI para obtener detalles sobre la observación de aves.

• Conéctese con Coastal Discovery Museum a través de Facebook para ver transmisiones en vivo de sus naturalistas.

• Complete el censo en línea, por teléfono o por correo. Es algo que todos pueden hacer para marcar la diferencia en los próximos 10 años. Visite my2020census.gov o llame al 1-844-330-2020 (inglés) o al 1-844-468-2020 (español).

Héroes de la comunidad

Gracias a todos los que presentaron nominaciones para héroes de la comunidad. A partir de mañana en nuestra página de Facebook, estaremos agradeciendo a los increíbles residentes de Hilton Head y el Lowcountry que han ayudado a nuestra comunidad a superar esta