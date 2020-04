22 de Abril. Mensaje de la alcaldesa de Bluffton, Lisa Sulka, sobre el coronavirus

COMUNICADO OFICIAL

Miércoles 22 de abril de 2020

Querido Bluffton,

Hoy es el 50 aniversario del Día de la Tierra. Espero que puedas disfrutar de la naturaleza hoy.

Gracias por sus esfuerzos para proteger nuestros regalos dados por Dios aquí. Ya sea recogiendo un pedazo de basura o recolectando basura en el vecindario, todo hace una diferencia en la conservación de la belleza de Bluffton.

La gran noticia de hoy es que el gobernador Henry McMaster anunció que las escuelas de Carolina del Sur permanecerán cerradas por el resto del año. Sin embargo, el aprendizaje virtual continuará hasta el 2 de junio, que es el último día de clase programado regularmente. El gobernador McMaster dijo que los líderes estatales continúan explorando cómo satisfacer las necesidades de todos los estudiantes con recursos de verano. Esos programas se anunciarán tan pronto como esa información esté disponible. El estado, junto con los líderes locales de las escuelas públicas, también están discutiendo formas creativas para celebrar la graduación.

Las escuelas en todo el estado continuarán entregando comidas a los estudiantes durante el año escolar programado regularmente. Hasta ahora, se han entregado cinco millones de comidas en toda Carolina del Sur durante la pandemia.

A principios de esta semana, el gobernador McMaster también permitió que abrieran tiendas minoristas. A medida que se alivian las restricciones, espero que todos tengan en cuenta el distanciamiento social y se protejan para continuar promoviendo una cultura de control de infecciones.

A medida que los líderes estatales relajan algunas restricciones, los líderes de su ciudad están creando un plan para ayudar a la comunidad empresarial local. Sintonice la reunión del ayuntamiento de mañana (jueves 23 de abril) a las 10 a.m. a través de Facebook. El administrador de la ciudad, Marc Orlando, presentará al Concejo Municipal el Plan de Resiliencia Económica para Pequeñas Empresas de la Ciudad de Bluffton para mitigar los impactos de la pandemia en las compañías locales.

Actualizaciones, recordatorios y anuncios:

accelerateSC: el gobernador McMaster creó accelerateSC, un comité coordinado de revitalización económica, compuesto por líderes de pequeñas y grandes empresas, profesionales de la salud, funcionarios del gobierno local y profesionales de la educación. Este comité compondrá y presentará un plan para reabrir la economía de Carolina del Sur. Transmitiré lo más destacado tan pronto como estén disponibles.

Reunión del Concejo Municipal de Bluffton / Jueves, 23 de abril: Sintonice mañana para una reunión del Concejo Municipal de 10 a.m. a través de Facebook (Gobierno de la Ciudad de Bluffton) Se presentará el Plan de Resiliencia Económica para Pequeñas Empresas de la Ciudad de Bluffton.



Día de la Tierra 2020: ¡Ayúdanos a celebrar virtualmente! Envíe fotos de cómo está celebrando el Día de la Tierra a la gerente de comunicaciones digitales de la Ciudad, Lindsay Housaman, y ella las publicará en las redes sociales de la Ciudad. El correo electrónico de Lindsay es: lhousaman@townofbluffton.com



May River Cleanup: Este evento anual, programado para el sábado 2 de mayo, ha sido cancelado. Sin embargo, recoja la basura en su vecindario y envíe fotografías de sus esfuerzos por correo electrónico a lhousaman@townofbluffton.com.



Prohibición de quemas de Bluffton: La ciudad de Bluffton, junto con el distrito de bomberos del municipio de Bluffton, continúa con la prohibición de quemas residenciales y comerciales dentro de los límites de la ciudad de Bluffton hasta nuevo aviso. Esta prohibición local se restableció el 21 de abril después de que la Comisión Forestal de Carolina del Sur levantó la prohibición estatal. La prohibición continúa como un esfuerzo para reducir los factores respiratorios agravantes y para preservar los recursos locales y regionales de primeros auxilios durante la pandemia.



Los muelles y parques de Town of Bluffton permanecen cerrados: los muelles públicos de Town of Bluffton, que incluyen Oyster Factory Dock, Calhoun Street Dock y Palmetto Bluff Dock permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. Todos los parques, baños y estacionamientos afiliados también permanecerán cerrados. La excepción es el estacionamiento de Oyster Factory Park. Está abierto debido a que la rampa para botes está disponible para uso público para que las personas puedan lanzar y recuperar botes. Estos cierres son para continuar la intención y el espíritu de promover una cultura de control de infecciones.



Beca Lutzie 43-Town of Bluffton: The Town & the Lutzie 43 Foundation están otorgando tres becas ($ 1,000) a un estudiante de último año de Bluffton High School, un estudiante de último año de May River High School y a un estudiante que ya está inscrito en un plan de estudios de educación superior. Esta beca es parte de la asociación Town-Lutzie 43 y su misión de reducir las muertes y lesiones causadas por conducir distraído. Cada becario debe firmar una promesa de no conducir distraído y demostrar liderazgo para ayudar a difundir el mensaje de conducción segura. Póngase en contacto con Joy Nelson en jnelson@townofbluffton.com para obtener formularios de becas. La fecha límite es el 15 de mayo.

Calurosamente

Alcalde Lisa Sulka