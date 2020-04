24 de Abril. Mensaje de la alcaldesa de Bluffton, Lisa Sulka, sobre el coronavirus

COMUNICADO OFICIAL

Viernes 24 de abril de 2020

Querido Bluffton,

Felicidades, la semana 6 está casi completa.

La Cámara de Comercio de Hilton Head-Bluffton organizó una conferencia telefónica sobre cómo sobrellevar esta pandemia y ofreció algunos consejos sobre salud mental.

Los expertos recordaron a los participantes que, si bien todos nos hemos ajustado a esta fase en diversos grados, la ansiedad sobre la incertidumbre de esta fase sigue siendo parte de esta experiencia humana.

La experta local en salud mental en la llamada, la Dra. Rachel Ward, ofreció los siguientes consejos:

Establezca un plan diario, semanal y mensual (es decir, el plan puede ser Netflix o un día altamente productivo; sin embargo, conocer sus expectativas para el día o el plazo es útil).

Establezca expectativas claras con los miembros de su familia, colegas y amigos.

Establecer estrategias de toma de decisiones (es decir, saber quién hace qué y cuándo).

Tenga en cuenta la empatía hacia los demás, ya que otras personas pueden experimentar esta pandemia de manera diferente a usted.

Maneja las emociones lo mejor que puedas. Conocer la ansiedad, en diferentes formas, es parte de esta experiencia y saber si sus patrones de sueño, alimentación y / o ejercicio han sido afectados.

Espero que todos estén atentos a cuidarse a sí mismos, así como a controlar a sus familias, amigos y vecinos. Gracias nuevamente por el espíritu de comunidad de todos mientras caminamos juntos por esta fase histórica.

Actualizaciones, recordatorios y anuncios:

Plan de Resiliencia Económica para Pequeñas Empresas de la Ciudad de Bluffton: El Ayuntamiento de Bluffton, en una reunión especial del jueves, adoptó su Plan de Resiliencia Económica para Pequeñas Empresas por resolución para proporcionar a la comunidad empresarial local un centro de intercambio de recursos a través del Centro Don Ryan para la Innovación (DRCI), ampliado plazos fiscales y promoción empresarial para ayudarlos a superar los desafíos económicos producidos por la pandemia COVID-19. Los residentes y dueños de negocios pueden acceder al plan a través de: https://www.townofbluffton.sc.gov/government/staff-report-small-biz-plan.pdf



Promoción de la encuesta de negocios de la Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Beaufort: Se alienta a los propietarios de negocios a completar esta encuesta que proporcionará información esencial sobre las necesidades y experiencias actuales de la comunidad empresarial. La ciudad utilizará esta información para explorar formas futuras de ayudar a la comunidad empresarial local. La encuesta se envió a todas las empresas de la ciudad con una licencia comercial. También se puede acceder a la encuesta a través de: https://www.surveymonkey.com/r/DY7CPX2



May River Cleanup: Este evento anual, programado para el sábado 2 de mayo, ha sido cancelado. Sin embargo, recoja la basura en su vecindario y envíe fotografías de sus esfuerzos por correo electrónico a lhousaman@townofbluffton.com.



Prohibición de quemas de Bluffton: La ciudad de Bluffton, junto con el distrito de bomberos del municipio de Bluffton, continúa con la prohibición de quemas residenciales y comerciales dentro de los límites de la ciudad de Bluffton hasta nuevo aviso. Esta prohibición local se restableció el 21 de abril después de que la Comisión Forestal de Carolina del Sur levantó la prohibición estatal. La prohibición continúa como un esfuerzo para reducir los factores respiratorios agravantes y gravar los recursos de socorristas locales y regionales durante la pandemia.

Beca Lutzie 43-Town of Bluffton: The Town y la Fundación Lutzie 43 están otorgando tres becas ($ 1,000) a un estudiante de último año de Bluffton High School, un estudiante de May River High School y a un estudiante que ya está inscrito en un plan de estudios de educación superior. Esta beca es parte de la asociación Town-Lutzie 43 y su misión de reducir las muertes y lesiones causadas por conducir distraído. Cada becario debe firmar una promesa de no conducir distraído y demostrar liderazgo para ayudar a difundir el mensaje de conducción segura. Póngase en contacto con Joy Nelson en jnelson@townofbluffton.com para obtener formularios de becas. La fecha límite es el 15 de mayo.

Calurosamente

Alcalde Lisa Sulka