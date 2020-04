24 de abril, Información de la Ciudad de Hilton Head Island

COMUNICADO OFICIAL

Una actualización del administrador municipal Steve Riley

Abril 24 de 2020

Buenas tardes residentes de Hilton Head Island,

Héroes de la comunidad

Gracias a nuestros increíbles isleños que han ayudado a nuestra comunidad a superar esta crisis de COVID-19. Hoy, le doy un saludo a David Martin de Piggly Wiggly. David y el personal han ayudado a los clientes a obtener papel higiénico, productos de limpieza, desinfectante para manos y todo lo que necesitan para mantenerse a salvo de COVID-19. También han proporcionado servicio de recogida en la acera, entrega de comestibles a los clientes y se aseguraron de que los bancos de alimentos locales tengan lo que necesitan para servir a los demás. ¡Así se hace Dave!

Ayer reconocimos a la golfista junior Savannah Hylton, quien fabricó y entregó más de 425 bolsas y canastas de golosinas para héroes médicos y socorristas en la comunidad. Gracias a David y Savannah por su entusiasmo y por apoyar a otros en nuestra comunidad. Para leer más sobre David y Savannah, visite la sección Héroes de la comunidad de nuestra página central COVID19 en hiltonheadislandsc.gov/COVID19.

Alquileres a corto plazo

Sabremos más sobre alquileres a corto plazo una vez que tengamos noticias del gobernador Henry McMaster. Su orden actual de estado de emergencia se extiende hasta el 27 de abril. Si todavía tiene dificultades con los reembolsos de alquiler u otras inquietudes y quejas de alquiler, comuníquese con el Departamento de Asuntos del Consumidor de Carolina del Sur a scdca@scconsumer.gov o al 1-803-734-0359.

Junta Especial de la Ciudad

A las 2 pm el martes 28 de abril, la Alcaldía organizará una reunión virtual mediante video y teleconferencia. El video se transmitirá en vivo en nuestra página de Facebook en https://www.facebook.com/TownofHiltonHeadIslandSC y en nuestro sitio web en https://hiltonheadislandsc.gov

La ciudad considerará la Ordenanza Propuesta 2020-11 que modifica el Código Municipal de la Ciudad con respecto al remolque y confiscación de vehículos y llevará a cabo una discusión sobre el continuo cierre de emergencia del acceso público a playas y parques. Estamos buscando comentarios públicos sobre estos artículos. Visite hiltonheadislandsc.gov, haga clic en Open Town Hall y siga las instrucciones para dejar sus comentarios. Se aceptan comentarios ahora y hasta dos horas antes de que comience la reunión.

El camino hacia la recuperación

Internamente, estamos teniendo discusiones sobre la reapertura de nuestros parques y playas, el acceso público a las instalaciones de la Alcaldía, los permisos para eventos especiales y muchas otras funciones del gobierno municipal. Lo mantendremos informado a medida que se tomen decisiones. Además, estamos trabajando en el presupuesto del FY2021 de la Ciudad y mantendremos al público informado mientras lo preparamos para la revisión del Concejo Municipal. Una vez finalizado, se publicará en nuestro sitio web.

Subvención de desarrollo comunitario en bloque

Hemos preparado un borrador revisado del Plan Consolidado 2020-2024 de la Ciudad requerido por HUD para recibir fondos del Programa de Derechos CDBG. Debido a los cambios relacionados con la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (Ley CARES) y COVID-19, el borrador original del Plan Consolidado 2020-2024 se ajustó para incluir la respuesta y recuperación de COVID-19. El Plan consolidado estará disponible para su revisión y comentarios durante cinco (5) días desde el lunes 27 de abril de 2020 hasta el viernes 1 de mayo de 2020. Una copia del plan estará disponible para su revisión a través del sitio web de la ciudad de Hilton Head Island en hiltonheadislandsc.gov a partir del 27 de abril de 2020. Se alientan los comentarios por escrito sobre el plan, que pueden enviarse a través del enlace del sitio web, enviarse por correo electrónico a marcyb@hiltonheadislandsc.gov o enviarse por correo a Marcy Benson, Administradora Senior de Subvenciones, Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Hilton Head Island Departamento, 1 Town Center Court, Hilton Head Island, SC 29928. Se aceptarán comentarios hasta el 1 de mayo de 2020. Los comentarios recibidos y las respuestas se publicarán en el sitio web de Town of Hilton Head Island el lunes 4 de mayo de 2020.

AccelerateSC

AccelerateSC es la iniciativa del gobernador McMaster para revitalizar la economía del estado durante la pandemia de coronavirus. Los líderes de todo el estado se reunieron por primera vez el jueves. Esperamos sus recomendaciones.

Asistencia de cuidado infantil para trabajadores esenciales

Como parte de los fondos de la Ley CARES (Ayuda de Coronavirus, Ayuda y Seguridad Económica), el Departamento de Servicios Sociales (DSS) de Carolina del Sur está ofreciendo asistencia de cuidado infantil para los padres que se consideran personal esencial y deben presentarse a trabajar durante la Pandemia COVID- 19. Para calificar, debe estar trabajando actualmente en un negocio esencial o agencia gubernamental, debe necesitar cuidado de niños para poder continuar trabajando, y debe completar una solicitud de cuidado de niños. No tiene que cumplir con las pautas de ingresos para este programa de tiempo limitado. Si tiene preguntas sobre el cupón o si cumple con los criterios de asistencia, comuníquese con Christi Jeffcoat al (803) 898-2741 o christi.jeffcoat@dss.sc.gov. Más detalles y una aplicación descargable están disponibles en la sección de Recursos de la Comunidad de nuestro sitio web en hiltonheadislandsc.gov/COVID19.

Unidades de sangre comunitarias

El Island Rec Center organizará una campaña de donación de sangre de la Cruz Roja el martes 28 de abril de 10 a.m. a 3 p.m. a las 20 Wilborn Road. Llame al 1-800 RED-CROSS (1-800-733-2767) para hacer una cita. Town Hall organizará One Blood el viernes 1 de mayo, de 9 a.m. a 2 p.m. en 1 corte del centro de la ciudad. Para programar una cita, visite www.oneblood.org/donate-now y use el código de patrocinador # 34505.

Mantenerse al día con COVID-19

Para obtener la última actualización sobre los casos de COVID-19 en Carolina del Sur y en el condado de Beaufort, visite SCDHEC.gov.

Para el fin de semana

Para mantenerse a salvo usa las máscaras. Practique el distanciamiento social. Lávese las manos. Aún debe seguir las pautas recomendadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (cdc.gov) o SCDHEC (scdhec.gov).

Apoye a una caridad

Apoye a organizaciones benéficas locales para que puedan continuar brindando recursos a los necesitados. Ellos necesitan nuestra ayuda.