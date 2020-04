27 de abril, Información de la Ciudad de Hilton Head Island

COMUNICADO OFICIAL

Una actualización del administrador municipal Steve Riley

Abril 27 de 2020

Buenas tardes residentes de Hilton Head Island,

Muchos de ustedes quieren saber nuestro próximo movimiento a medida que continuamos lidiando con el impacto del coronavirus en nuestras vidas y nuestra economía. Probablemente haya notado un aumento en el tráfico a medida que las empresas han comenzado a reabrir.

Mientras esperamos las instrucciones del gobernador Henry McMaster y nuestra Alcaldía, continúe apoyando su salud, la de su familia y la salud de la comunidad en general al quedarse en casa, usar sus máscaras, practicar el distanciamiento social y seguir otras pautas.

Mientras tanto, la ciudad se ocupará de varios asuntos en su reunión especial a las 2 p.m. el martes 28 de abril. La reunión se realizará a través de teleconferencia y video, que se transmitirá en vivo en nuestra página de Facebook:

https://www.facebook.com/TownofHiltonHeadIslandSC y nuestro sitio web en https://hiltonheadislandsc.gov.

Entre los ítems en la agenda están:

• Una actualización de Jeremy Clark, CEO de Hilton Head Regional Healthcare.

• Una actualización de Bill Miles, Presidente y CEO de la Cámara de Comercio de Hilton Head Island-Bluffton.

• Una actualización del personal sobre las funciones de recuperación.

• Una revisión y discusión de los últimos datos de COVID-19 del Departamento de Salud y Control Ambiental (DHEC) de Carolina del Sur.

• Consideración de enmiendas al cierre de emergencia existente de playas públicas y acceso a parques.

• Enmiendas a la ordenanza de emergencia existente que regula el estacionamiento y el remolque de vehículos.

Puede revisar la agenda completa en hiltonheadislandsc.gov y hacer comentarios a través de nuestro portal Open Town Hall hasta dos horas antes de que comience la reunión.

Licencias comerciales

La fecha límite original para la renovación de las licencias comerciales era el 30 de abril. Sin embargo, ampliamos la recaudación de las tarifas de licencia comercial, el impuesto local y el impuesto de hospitalidad local hasta el 20 de junio.

Subvención de desarrollo comunitario en bloque

Invitamos al público a revisar el borrador revisado del Plan Consolidado 2020-2024 del Pueblo requerido por HUD para recibir fondos del Programa de Derechos CDBG. Debido a los cambios relacionados con la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (Ley CARES) y COVID-19, el borrador original del Plan Consolidado 2020-2024 se ajustó para incluir la respuesta y recuperación de COVID-19. Ahora está disponible para su revisión y comentarios en nuestro sitio web en hiltonheadislandsc.gov hasta el viernes 1 de mayo de 2020. Se aceptan comentarios por escrito a través del enlace del sitio web, correo electrónico (marcyb@hiltonheadislandsc.gov) o por correo a Marcy Benson, Administradora Senior de Subvenciones, Departamento de Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Hilton Head Island, 1 Town Center Court, Hilton Head Island, SC 29928. Los comentarios y respuestas se publicarán en el sitio web de la Ciudad de Hilton Head Island el lunes 4 de mayo de 2020.

Héroes de la comunidad

Hoy, le doy un saludo a Ricky Klippel, un joven de la isla. Utilizó el dinero que recaudó de lavar autos para comprar el desayuno de los socorristas y los trabajadores de la salud y para apoyar a agencias comunitarias sin fines de lucro como Deep Well. Ricky es uno de los muchos isleños increíbles que han ayudado a nuestra comunidad a superar esta crisis de COVID-19. Echa un vistazo a sus historias en la sección Héroes de la comunidad de nuestra página central COVID19 en hiltonheadislandsc.gov/COVID19.

También quiero felicitar a otro grupo de trabajadores: nuestros repartidores, desde los trabajadores postales que se aseguran de que sigamos recibiendo nuestro correo hasta aquellos que traen paquetes, comida y periódicos a nuestras oficinas y hogares. Recibo muchos correos electrónicos sobre las cosas buenas que suceden en nuestra comunidad y las personas detrás de ellos. El correo electrónico de hoy sobre los sacrificios que hacen nuestros trabajadores postales realmente me llamó la atención. Estoy de acuerdo con el remitente que dijo "todos los días se ponen en peligro con este virus. Dado que el correo proviene de todas partes del mundo, probablemente corren el mayor riesgo”. Recuerde agradecer a este grupo especial de trabajadores.

Unidades comunitarias de donación de sangre

El Island Rec Center organizará una campaña de donación de sangre de la Cruz Roja el martes 28 de abril de 10 a.m. a 3 p.m. a las 20 Wilborn Road. Llame al 1-800 RED-CROSS (1-800-733-2767) para hacer una cita. Town Hall organizará One Blood el viernes 1 de mayo, de 9 a.m. a 2 p.m. en 1 Town Center Court. Para programar una cita, visite www.oneblood.org/donate-now y use el código de patrocinador # 34505.

Cultura HHI, Diversión virtual

Siga a Culture HHI en Facebook para ver Crafty Hour a las 5 pm. Todos los martes y jueves, los artistas locales lo guiarán a través de demostraciones en vivo de fabricación de joyas, acolchados, tejidos, cerámica y más.

Mantenerse al día con COVID-19

Para obtener la última actualización sobre los casos de COVID-19 en Carolina del Sur y en el condado de Beaufort, visite SCDHEC.gov.

Apoye a una caridad

Apoye a organizaciones benéficas locales para que puedan continuar brindando recursos a los necesitados. Ellos necesitan nuestra ayuda.