Hoy, lunes 27 de abril de 2020, el gobernador Henry McMaster extendió el estado de emergencia de Carolina del Sur y las disposiciones de sus órdenes e

Comunicado de Beaufort County Sheriff's Office

Hoy, lunes 27 de abril de 2020, el gobernador Henry McMaster extendió el estado de emergencia de Carolina del Sur y las disposiciones de sus órdenes ejecutivas en respuesta a la pandemia COVID-19 durante 15 días. En la página 15, sección 7, párrafo D de la orden ejecutiva 2020-29 del 27 de abril de 2020: "Esta orden es efectiva de inmediato y permanecerá vigente por un período de quince (15) días, a menos que se indique expresamente lo contrario o se modifique, o rescinda por orden posterior ".

Con la extensión de las órdenes ejecutivas, los mandatos previos del coronavirus del gobernador McMaster (COVID-19) siguen vigentes: los negocios no esenciales deben permanecer cerrados y la Sección 16-7-10 del Código de Leyes de Carolina del Sur "actos ilegales en estado de emergencia "se seguirá aplicando.

De la página 14, sección 6, párrafo B de la orden ejecutiva 2020-29: "De conformidad con la sección 16-7-10 (A) del Código de Leyes de Carolina del Sur, cualquier persona que se niegue a dispersarse por orden de el oficial de cumplimiento, o intencionalmente no cumple o se niega a cumplir con cualquier orden o dirección legal de cualquier oficial de cumplimiento de la ley, o viola cualquier disposición de cualquier orden emitida por el abajo firmante en relación con el Estado de Emergencia, es culpable de un delito menor y, en caso de condena, debe ser multado con no más de cien dólares o encarcelado por no más de treinta días ".

Consulte el PDF adjunto para leer la orden ejecutiva 2020-29 en su totalidad.