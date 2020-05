4 Mayo, Información de la Ciudad de Hilton Head Island

COMUNICADO OFICIAL

Actualización del administrador municipal Steve Riley

Mayo 4 de 2020

Buenas tardes residentes de Hilton Head Island,

Con las órdenes rescindidas del Gobernador McMaster sobre alquileres a corto plazo y auto cuarentenas, parece que podemos estar trabajando para los esfuerzos de recuperación.

Órdenes que el Gobernador emitió el viernes por la tarde:

Permitir que los restaurantes ofrezcan servicio de comidas al aire libre, además de los servicios existentes de comida para llevar y entrega a partir de hoy. Los restaurantes deben seguir las pautas de distanciamiento social, asientos y desinfección.

Permitir que las compañías de alquiler a corto plazo acepten reservas de individuos que residen o viajan desde cualquier área identificada en los avisos para viajes del CDC (Centros para el control y prevención de enfermedades).

Se eliminaron los requisitos para ciertas personas que vienen a Carolina del Sur desde un área con una propagación sustancial de COVID-19 para que se auto-pongan en cuarentena o se aíslen por 14 días o la duración de su estadía.

Hizo de la orden de trabajo u hogar una medida voluntaria.

Todavía tenemos que tomar precauciones para evitar la propagación del virus. Continúe lavándose las manos, use su máscara en público y practique el distanciamiento social.

Donando el martes 5 de mayo / Apoya a una organización benéfica

GivingTuesday, el innovador movimiento de generosidad global, anunció el 5 de mayo como un día global de donaciones y unidad en respuesta a la necesidad sin precedentes causada por COVID-19. Este día de respuesta a emergencias está diseñado para generar una afluencia de generosidad, participación ciudadana, activación de negocios, filantropía, y apoyo para comunidades y organizaciones sin fines de lucro en todo el mundo. Muchas organizaciones y agencias en nuestra comunidad ya han demostrado una gran cantidad de generosidad y merecen un mundo de agradecimientos. Pero le animo a que continúe apoyando a organizaciones benéficas en nuestra comunidad porque están haciendo todo lo posible para ayudar a las personas con alimentos, alquileres, servicios públicos y otras necesidades. Será necesario reponer sus recursos. #GivingTuesdayNow

Equipo de playa: traer o no traer

Para mayor claridad, la reciente resolución aprobada por nuestro Alcaldía, prohíbe el alquiler de equipos de playa. Si bien la resolución no abordó específicamente si las personas podían traer su propio equipo, la Ciudad alienta a los visitantes de la playa a dejar algunos de sus equipos personales de playa (toallas, sillas, refrigeradores, tiendas de campaña, juguetes de playa) en casa. En cambio, la Ciudad alienta a los visitantes de la playa a usarla para correr, caminar, pasear perros, andar en bicicleta, surfear, pescar (donde esté autorizado) y otras actividades recreativas que sean consistentes con las prácticas adecuadas de distanciamiento social.

Respuestas a sus preguntas sobre nuestras playas y parques

Las preguntas y respuestas comunes sobre nuestras playas y parques se pueden encontrar en la sección de Preguntas frecuentes de nuestra página central COVID19 en hiltonheadislandsc.gov/COVID19.

Mantenerse al día con COVID-19

Para obtener la última actualización sobre los casos de COVID-19 en Carolina del Sur y en el condado de Beaufort, visite SCDHEC.gov. Para obtener información sobre la disponibilidad de pruebas de coronavirus en nuestra comunidad, llame a la línea directa del Hospital Hilton Head al 843-682-7348.

Héroes de la comunidad

Hoy, le agradecemos a Margie Tomczak, miembro de la junta de Second Helpings que ha hecho un trabajo fenomenal asegurándose de que los residentes locales tengan acceso a los alimentos durante la crisis de COVID-19. Su voluntarismo se extiende más allá del programa Second Helpings to Holy Family Grateful Hearts y otras causas que proporcionan alimentos a los necesitados. Echa un vistazo a su historia en la sección Héroes de la comunidad de nuestra página central COVID19 en hiltonheadislandsc.gov/COVID19. Si conoce a otras personas en nuestra comunidad que nos han ayudado a sobrevivir esta crisis, por favor nomínelas. Las nominaciones pueden presentarse en www.culturehhi.org.

Semana Nacional de Apreciación del Maestro, del 4 al 8 de mayo

Semana Nacional de las Enfermeras, del 6 al 12 de mayo

Hospital Nacional y Semana de la Salud, del 10 al 16 de mayo

Semana Nacional de EMS, del 17 al 23 de mayo

Este mes está lleno de semanas de reconocimiento para muchas profesiones: maestros, enfermeras, otros trabajadores de la salud y profesionales de EMS. En nombre de la ciudad de Hilton Head Island, expreso mi agradecimiento a todas las personas que trabajan en estas diferentes profesiones. Este año, en sus funciones, todos enfrentaron muchos desafíos provocados por la crisis del coronavirus. Los maestros están experimentando diferentes formas de impartir lecciones y trabajan duro para mantener a nuestros estudiantes enfocados mientras se conectan virtualmente. Los profesionales de enfermería, atención médica y EMS llevaron los cuidados y la protección de la salud a nuevos niveles a medida que brindaban ayuda y atención a los pacientes. Apreciamos todo lo que haces. Ustedes también son nuestros héroes comunitarios.