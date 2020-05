Elecciones Estatales Primarias se celebrarán el 9 de junio según lo programado en Carolina del Sur

COMUNICADO OFICIAL

Se alienta a los ciudadanos a llamar o enviar un correo electrónico antes de conducir a una oficina del condado de Beaufort. Visítenos en línea en www.beaufortcountysc.gov.

Las primarias estatales del 9 de junio y las segunda vuelta del 23 de junio están programadas para proceder según lo programado. La Comisión Electoral de Carolina del Sur no tiene autoridad para retrasar las primarias o ejercer ningún cambio a la forma en la cual las elecciones se deben de llevar a cabo por ley lecciones. Sin embargo, en el Condado de Beaufort, no habrá Primaria del Partido Demócrata ya que no hay oposición a la nominación del Partido Demócrata para cargos en este condado. Las opciones de votación permanecen sin cambios. Los votantes deben prepararse ahora para ejercer su derecho de voto eligiendo la mejor opción para ellos.

Voto ausente

· Se insta a los que califican a votar en ausencia lo antes posible.

· Si vota en ausencia por correo, debe presentar su solicitud ahora.

· Las calificaciones incluyen:

Tener 65 años o más.

Tener una discapacidad (incluye enfermedad y lesión)

Asistir a una persona enferma o discapacitada

Haga clic para obtener una lista completa de las calificaciones en ausencia y para obtener su solicitud.

Vote el día de las elecciones

· Los funcionarios electorales están tomando medidas para proteger la salud de los votantes y los encargados de las elecciones:

Ellos recibirán capacitación especial de Covid-19 sobre la aplicación del distanciamiento social y el mantenimiento de las condiciones sanitarias en el lugar de votación.

Los funcionarios electorales están trabajando para obtener:

Máscaras, protectores faciales y guantes para encargados de encuestas.

Estornudar a los guardias para las estaciones de check-in.

Toallitas desinfectantes para limpiar superficies comunes.

Desinfectante de manos para votantes y gerentes de encuestas.

Bastoncillos de algodón para hacer selecciones en la pantalla táctil.

Las estaciones de registro y el equipo de votación estarán espaciados al menos a seis pies de distancia.

· Algunos lugares de votación serán reubicados o consolidados debido a la pandemia. Algunas instalaciones se negaron a ser utilizadas. Los funcionarios electorales están trabajando para encontrar nuevas ubicaciones y reclutar nuevos gerentes; sin embargo, algunos votantes votarán en un lugar de votación diferente.

· Los votantes deben prepararse mediante: