29 de Mayo, Información de la Ciudad de Hilton Head Island

COMUNICADO OFICIAL

Una actualización del asistente del Gerente de la Ciudad, Josh Gruber

Mayo 29 de 2020

Buenas tardes residentes de Hilton Head Island e invitados,

La pandemia del coronavirus todavía está frente a todos; ha sacado lo mejor de nosotros, aunque se han visto casos donde el comportamiento no ha sido tan bueno. A medida que los huéspedes regresan a la isla y los residentes se dedican a más actividades al aire libre, todos demos lo mejor de nosotros. Somos conocidos en todo el mundo como la isla favorita de Estados Unidos y como la mejor isla de los Estados Unidos. Obtuvimos estos elogios por nuestra belleza natural, magníficas vistas, playas arenosas, un ambiente prístino, una variedad de restaurantes, cultura diversa, recreación y más.

Pero las imágenes que se han proyectado en los medios de comunicación y se han compartido en todo el mundo desde el Memorial Day, pintan una imagen diferente del desprecio de las personas por nuestras regulaciones de la playa y la vida silvestre en nuestra isla. Todas las reglas que tenemos vigentes, desde no beber en las playas hasta llenar los agujeros en las playas, están ahí para protegerlo y mantener un ambiente familiar para que todos disfruten e incluso ayudar a la población de tortugas marinas a sobrevivir. Más allá de la playa, existen leyes estatales y locales para proteger nuestros activos culturales, mantener nuestro medio ambiente y proporcionar distanciamiento social, por así decirlo, entre nosotros y los caimanes itinerantes.

Me gustaría recordarles a los residentes y visitantes algunos valores y acciones fundamentales que nos esforzamos por lograr en nuestra comunidad: búsqueda de la excelencia, sostenibilidad ambiental, revitalización económica y una comunidad conectada e inclusiva. Si crees en esto, nuestra comunidad puede conservar su grandeza. Junto con ellos hay algunas cosas muy simples que puede hacer mientras disfruta de nuestras comunidad y comodidades:

Por favor, ponga su basura en los botes de basura en la playa. Dejar copas, latas de cerveza y otros desperdicios esparcidos por nuestras playas los destruye, crea situaciones peligrosas y quita la belleza de nuestras costas.

No bebas en nuestras playas. Tener alcohol en la playa es ilegal aquí.

No alimentes a los caimanes y de ninguna manera hagas un espectáculo de esta criatura o de otros animales. Existen leyes vigentes para protegerlos y gobernar cómo se deben manejar.

Use una cubierta facial para su propia protección y la de los demás a su alrededor. Si elige no hacerlo, no castigue a otros que se protegen vistiendo uno.

Practique el distanciamiento social y lávese las manos.

Sea amable con los demás, muestre respeto por las personas y la comunidad, y comparta noticias positivas. Mi madre siempre me dijo que si no tienes nada bueno que decir, no lo digas en absoluto. En un momento como este, todos podemos usar buenas noticias para ayudarnos a superar este período.

Hilton Head Island es un lugar especial para todos los que viven aquí y todos los que visitan. Hagamos un mejor esfuerzo para mantenerlo de esta manera para que nosotros, y nuestras generaciones futuras, podamos disfrutarlo.

Actualización de estacionamiento en la playa

Hoy, notará algunos cambios en Islanders Beach Park en 94 Folly Field Road y Burke’s Beach. Islanders Beach solo será accesible para los titulares de pases de estacionamiento en la playa. Si no tiene un pase de estacionamiento en la playa, no visite esta ubicación en la playa. La seguridad estará en el sitio en Islanders Beach Park para cerrar el estacionamiento una vez que alcance su capacidad y solo lo volverá a abrir cuando sea seguro hacerlo. Los visitantes de Burkes Beach deben estacionar en el Chaplin Community Park, 11 Cast Net Drive. Los espacios con parquímetro y el estacionamiento en la calle a lo largo de Burkes Beach Road terminan hasta nuevo aviso. Los vehículos estacionados ilegalmente serán remolcados. El estacionamiento adicional cuando el regular este lleno, está disponible en Cast Net Court para los visitantes de Burkes Beach y en el USCB Hospitality Campus, 1 Sand Shark Drive, para los visitantes de Coligny Beach Park. Entre las 10 a.m. y las 3 p.m. los sábados y domingos, Palmetto Breeze transportará a los visitantes de forma gratuita desde el campus al Coligny Beach Park.

Parques recreativos de la ciudad

El acceso a todos los parques recreativos de la ciudad, incluidos baños, parques infantiles y refugios de picnic, se restaurará por completo mañana, sábado 30 de mayo de 2020. Entre ellos se encuentran:

Chaplin Community Park - parque para perros, canchas de tenis y campos recreativos

Bristol Sports Arena

Veterans’ Park

Green Shell Park

Hilton Head Park

Cordillo Tennis

Compass Rose Park

Los organizadores de las liga y de los eventos pueden encontrar orientación provisional para la reapertura de los campos deportivos del condado, municipales y escolares, así mismo para reanudar los eventos deportivos juveniles en el sitio web acclerateSC en https://governor.sc.gov/sites/default/files/Documents/Executive-Orders/Guidelines%20for%20Reopening%20Athletic%20Fields%20and%20Resuming%20Youth%20Sports%20-%20FINAL.pdf . Las prácticas pueden reanudarse el 30 de mayo de 2020 y los juegos pueden reanudarse el 15 de junio de 2020. Otros eventos especiales y reuniones organizadas no están autorizados en este momento.

Personal de la Alcaldía regresa el 1 de junio

El lunes 1 de junio, casi todo nuestro personal volverá a la Alcaldía. Hemos tomado una serie de medidas para su seguridad, incluidas la limpieza profunda de las oficinas y los espacios comunes. Se requiere que nuestro personal siga las pautas, usar máscaras de manera adecuada, tomar sus temperaturas antes de dirigirse a su espacio de trabajo y practicar la distancia social. Nos estamos preparando para abrir las instalaciones de la Alcaldía de manera limitada al público a partir del lunes 15 de junio. Agradecemos su paciencia mientras preparamos nuestras instalaciones y finalizamos los protocolos de acceso público.

Encuesta de restauración empresarial

¿Cómo ha afectado la pandemia de COVID-19 a su negocio? Haznos saber. Tómese un momento para enviarnos sus comentarios sobre nuestra encuesta de restauración comercial en https://www.opentownhall.com/8851

Rowing and Sailing Center at Squire Pope Community Park, parque infantil y la ampliación del estacionamiento

Se está llevando a cabo un proyecto de expansión de parques infantiles y estacionamientos en Rowing and Sailing Center at Squire Pope Community Park. Este proyecto se está financiando con una parte de la asignación del Subsidio de Desarrollo Comunitario 2019 (CDBG) que la Ciudad recibe anualmente del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. La expansión del estacionamiento se ha completado y se agregaron 34 nuevos espacios de estacionamiento a los lados del pasillo de entrada existente en el parque. La expansión del área de juegos comenzará pronto e incluye la instalación de nuevos equipos en el área adyacente al columpio existente.

Semana de preparación para huracanes de Carolina del Sur

El gobernador Henry McMaster proclamó del 31 de mayo al 6 de junio como la Semana de Preparación para Huracanes de Carolina del Sur. Los residentes, las empresas y las comunidades en Carolina del Sur deben comenzar los preparativos para la temporada de huracanes del Atlántico 2020. La preparación y planificación avanzadas protegen vidas, protegen propiedades y disminuyen los efectos devastadores de tormentas tropicales y huracanes.

La vigésima Guía anual de huracanes de Carolina del Sur estará disponible para descargar en scemd.org a partir del 1 de junio. SCEMD y las agencias asociadas han actualizado la Guía para la temporada de huracanes 2020. Las ediciones impresas de la Guía estarán en todas las tiendas Walgreens en todo el estado, en las oficinas costeras del DMV y en periódicos desde Columbia hasta la costa a partir del 7 de junio.

Además de la Guía de huracanes de Carolina del Sur, visite scemd.org para mantenerse informado durante una emergencia. El sitio web de SCEMD está diseñado para facilitar la obtención de la información que necesita antes, durante y después de un desastre mayor, como un huracán. Descargue la aplicación móvil de South Carolina Emergency Manager como su herramienta oficial para la planificación de emergencias y siga las cuentas oficiales de @SCEMD en Facebook, Twitter e Instagram para mantenerse conectado.

La Comisión del Patrimonio busca la perspectiva afroamericana del Coronavirus

En medio de la pandemia de Covid-19 que hasta ahora ha cobrado 470 vidas en Carolina del Sur, el 52% de los cuales son afroamericanos, la Comisión de Herencia Afroamericana de Carolina del Sur (SCAAHC) cree que es importante documentar el impacto del virus a través de La perspectiva afroamericana.

La comisión, una organización destinada a preservar la historia y la cultura de Carolina del Sur, ha abierto un portal llamado Black Carolinians Speak: Portraits of a Pandemic. Los afroamericanos del sur de Carolina del Sur están invitados a compartir sobre el impacto personal de la pandemia a través de historias, fotografías, videos, obras de arte, poesía y otras formas de expresión. Esta es una oportunidad para proporcionar a las generaciones futuras el conocimiento de cómo las personas perseveraron durante un tiempo que alteró la sensación de normalidad. Esto es especialmente importante para los ciudadanos afroamericanos de nuestra ciudad, ya que buscamos continuar preservando nuestra cultura local de Gullah. Para obtener más información, visite https://greenbookofsc.com/speak/

Mantente al día de lo que pasa con el COVID-19

Para obtener la última actualización sobre los casos de COVID-19 en Carolina del Sur y en el condado de Beaufort, visite SCDHEC.gov.

Su voz cuenta en el Censo 2020

A medida que nuestra comunidad vuelve a encaminarse con las empresas y otras entidades reabiertas, también debe volver a encaminarse con el censo de 2020. El censo informa la financiación de los servicios que mantienen a su comunidad segura y preparada. Habiendo lidiado con la pandemia de coronavirus y los huracanes pasados, no se ha podido enfatizar lo suficiente en la importancia de completar el censo. Actualmente, el 39.7 por ciento de los hogares aquí han respondido por sí mismos al censo de este año en comparación con el 42.9 por ciento en 2010. Nos gustaría superar nuestro número de 2010. Puede completar el censo visitando www.my2020census.gov, llamando al 844-330 -2020 para inglés o 844-468-2020 para español, o completando el formulario en papel enviado por correo.

Formas de dar

Para obtener una lista de organizaciones e iniciativas muy valiosas que necesitan de su respaldo a medida que continúan ayudando a las personas de nuestra comunidad, visite la Cámara de Comercio de Hilton Head Island-Bluffton en https://www.hiltonheadchamber.org/covid-19/