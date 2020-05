6 Mayo, Información de la Ciudad de Hilton Head Island

COMUNICADO OFICIAL

Actualización del administrador municipal Steve Riley

06 de mayo de 2020

Buenas tardes residentes de Hilton Head Island,

Justo cuando pensamos que tenemos una crisis casi detrás de nosotros, es hora de comenzar a pensar en la otra posibilidad: los huracanes. No podríamos dejar pasar la semana sin reconocer que esta semana (del 3 al 9 de mayo) es la Semana Nacional de Preparación para Huracanes. La temporada de huracanes comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Para obtener consejos sobre la preparación para huracanes, visite nuestro sitio web en:

https://hiltonheadislandsc.gov/publicsafety/hurricane/home.cfm

Parques

Jarvis Creek Park y Crossings Park (no se permitirán deportes de equipo aquí) reabrirán mañana, 7 de mayo. Tendrá acceso a los baños, pero todos los parques infantiles, equipos recreativos y zonas para picnic permanecerán cerrados. Se han instalado cercas y letreros naranjas para evitar el uso del equipo de juegos y las zonas de picnic. Aquí hay algunos consejos para mantener la distancia física en nuestros parques:

• Sepa cómo se ven seis (6) pies. Coloque la cinta métrica en el suelo. Es la distancia de una tabla de surf, una estera larga de yoga o una bicicleta para adultos.

• No use parques infantiles u otras superficies que se tocan con frecuencia.

• Visite estos espacios solo o con quienes vives. Considere seriamente el uso de una cubierta facial.

• Evite las zonas abarrotadas. Si no puede disfrutar de un espacio de manera segura, vaya a casa o descubra un nuevo parque en su comunidad.

Para obtener más recursos sobre cómo usar los parques de manera segura durante la pandemia de COVID-19, visite: nrpa.org/Coronavirus

Pautas para áreas de comedor al aire libre

Las empresas que deseen agregar áreas de comedor temporales al aire libre deben usar las siguientes pautas:

• Antes de instalar carpas de cualquier tamaño en un sitio, la empresa debe llamar a Prevención de incendios al 843-682-5145.

• El acceso del Departamento de Bomberos no puede ser bloqueado por asientos o carpas.

• Las puertas del edificio no pueden cerrarse ni bloquearse mientras el edificio está ocupado.

El camino hacia adelante

Las empresas pueden encontrar orientación sobre seguridad a través de la iniciativa Path Forward de la Cámara de Comercio de Hilton Head Island-Bluffton. Los miembros del grupo de trabajo han desarrollado protocolos de seguridad recomendados para clientes y personal en industrias y sectores específicos. Puede verlos en https://www.hiltonheadisland.org/thepathforward. Las empresas que demuestren su compromiso con la seguridad como una de las principales prioridades serán reconocidas con un sello de seguridad Path Forward. Busque el sello en los sitios web de negocios, menús de restaurantes y escaparates. Si tiene preguntas o inquietudes, puede enviarlas por correo electrónico a pathforward@hiltonheadisland.org.

accelerateSC

El gobernador Henry McMaster ha anunciado el lanzamiento de la fase inicial de accelerate.sc.gov. Diseñado para proporcionar a los ciudadanos acceso centralizado para conectarse fácilmente con información relacionada con COVID-19, este sitio web de ventanilla única también compartirá detalles sobre los esfuerzos de revitalización del estado. Para dirigir rápidamente a las personas hacia temas de tendencia, como cómo solicitar desempleo y oportunidades de empleo, accelerate.sc.gov contiene una función desplegable "Necesito ...". La sección de Información Ciudadana permite a los usuarios enlazarse a fuentes de información para otros temas de demanda, como orientación para máscaras y cubiertas faciales, proveedores de telesalud y cómo manejar el estrés.

Mantenerse al día con COVID-19

Para obtener la última actualización sobre los casos de COVID-19 en Carolina del Sur y en el condado de Beaufort, visite SCDHEC.gov. El Hospital Hilton Head está haciendo pruebas para el coronavirus, pero se requiere una orden del médico. Para obtener información sobre las pruebas, llame a la línea directa del Hospital Hilton Head al 843-682-7348.

Mejora en la intersección de Shelter Cove

A finales de esta semana, podrá conducir en la US 278 a través del área de Shelter Cove con menos interrupciones. El último de nuestros trabajos de pavimentación concluyó la semana pasada y el contratista está dando los últimos detalles esta semana y se espera que se completen el 14 de mayo. El domingo pasado, los equipos recortaron algunas ramas bajas de los árboles para dar a los automovilistas una mejor vista de las señales de tránsito. A lo largo de este proyecto, el trabajo se realizó en cinco intersecciones/cruces medios: King Neptune & Queens Folly, el cruce en Shelter Cove Lane en Kroger Fuel Station, Shelter Cove Lane anteriormente Mall Blvd, el cruce en Whole Foods y Shelter Cove Lane por el Departamento del Sheriff. Añadimos dos nuevos pasos peatonales señalizados y eliminamos dos pasos peatonales no señalizados. Con estas mejoras, el área debería ser más segura para peatones, ciclistas y automovilistas.

Héroes de la comunidad

Hoy, agradecemos a Margie Tomczak, miembro de la junta de Second Helpings, y a Avery y Finley Watterson. Avery y Finley son los jóvenes líderes de Kids4Hope, una rama del proyecto Help4Hope, que ha proporcionado más de 12,000 comidas para familias necesitadas, así como apoyo financiero para nuestros restaurantes y mano de obra. Estos isleños han hecho un trabajo fenomenal asegurándose de que los residentes locales tengan acceso a los alimentos durante la crisis de COVID-19. Echa un vistazo a sus historias en la sección Héroes de la comunidad de nuestra página central COVID19 en hiltonheadislandsc.gov/COVID19. Si conoce a otras personas en nuestra comunidad que nos han ayudado a sobrevivir esta crisis, por favor nomínelas. Las nominaciones pueden presentarse en www.culturehhi.org.

Apoye a una caridad

Muchas organizaciones y agencias de nuestra comunidad han demostrado una enorme generosidad y merecen un mundo de agradecimientos. Lo aliento a que continúe apoyando a organizaciones benéficas en nuestra comunidad porque están haciendo todo lo posible para ayudar a las personas con alimentos, alquileres, servicios públicos y otras necesidades. Sus recursos deben reponerse constantemente.

Semana Nacional de Apreciación del Maestro, del 4 al 8 de mayo

Semana Nacional de las Enfermeras, del 6 al 12 de mayo (el 6 de mayo es el Día Nacional de las Enfermeras)

Hospital Nacional y Semana de la Salud, del 10 al 16 de mayo

Semana Nacional de EMS, del 17 al 23 de mayo

Este mes está lleno de semanas de reconocimiento para maestros, enfermeras, otros trabajadores de la salud y profesionales de EMS. Tómese un momento para agradecer a los profesionales que trabajan en estas ocupaciones. Los maestros están experimentando diferentes formas de impartir lecciones y trabajan duro para mantener a nuestros estudiantes enfocados mientras se conectan virtualmente. Los profesionales de enfermería, atención médica y EMS han estado en primera línea ayudando a los pacientes. Ellos también son nuestros héroes comunitarios.