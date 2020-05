Blue Angels este viernes 8 de Mayo en Miami y Jacksonville

En el marco de #AMERICASTRONG , los Blue Angels pasarán este viernes 8 de Mayo por varias ciudades de la Florida, agradeciendo y saludando a todos los trabajadores de la salud, primeros respondientes y todo el personal esencial que sirve en la primera linea de la lucha contra COVI-19.

En las diferentes redes sociales de las ciudades (Miami y Jacksonville) y en el twitter @BlueAngels encuentran el mapa y el horario de este homenaje.

twitter @BlueAngels

#Jacksonville and #Miami - your #BlueAngels are heading your way this Friday! Check back tomorrow for routes and overhead times. Stay home and stay safe!

11:40 am a 12:00 am estarán en la Ciudad de Jacksonville

1:00pm a 1:25 pm estarán en la Ciudad de Miami

Si quieres el mapa de la programacion en Jacksonville ingresa aqui y para Miami ingresa aqui