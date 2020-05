13 de mayo (DHEC) anunció hoy 172 nuevos casos del nuevo coronavirus COVID-19 y nueve muertes adicionales.

COMUNICADO OFICIAL

Carolina del Sur anuncia la última actualización de COVID-19 (14 de mayo de 2020)



COLUMBIA, S.C. - El Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur (DHEC) anunció hoy 172 nuevos casos del nuevo coronavirus COVID-19 y nueve muertes adicionales.

Esto eleva el número total de personas confirmadas con COVID-19 en Carolina del Sur a 8,189 y las que han muerto a 371.

Cinco de esas muertes ocurrieron en personas de edad avanzada en los condados de Fairfield (2), Greenwood (1), Laurens (1) y Lexington (1), y cuatro de las muertes ocurrieron en un individuo de mediana edad en Clarendon (2), Pickens (1) y Richland (1) condados.

El número de casos nuevos por condado se enumeran a continuación.

Aiken (4), Anderson (10), Beaufort (2), Berkeley (1), Charleston (2), Chesterfield (5), Colleton (9), Darlington (4), Dillon (9), Dorchester (1), Fairfield (12), Florence (19), Greenville (16), Greenwood (1), Hampton (1), Horry (7), Lancaster (3), Laurens (3), Lee (1), Lexington (9), Marlboro (7), Oconee (2), Orangeburg (2), Pickens (1), Richland (14), Saluda (2), Spartanburg (4), Sumter (5), Williamsburg (8), York (8)



DHEC, Kroger Health y Harris Teeter ofrecerán pruebas COVID-19 Drive-Thru gratuitas en Charleston

DHEC está trabajando con socios comunitarios clave para proporcionar pruebas COVID-19 en todo el estado como parte de la estrategia expansiva de pruebas a nivel estatal de la agencia. DHEC se ha asociado con Kroger Health y Harris Teeter para albergar ocho clínicas de pruebas de manejo COVID-19 gratuitas en el Centro de Convenciones Charleston, 5000 Coliseum Drive, North Charleston. Estas clínicas gratuitas son solo con cita previa. Las personas primero deben visitar www.harristeeter.com/covidtesting para luego programar una cita durante una de las clínicas, que son de 10 a.m. a 4 p.m. 15 de mayo, 16 de mayo, 18 de mayo, 22 de mayo, 23 de mayo, 25 de mayo, 29 de mayo y 30 de mayo.

Para obtener clínicas de pruebas móviles adicionales en todo el estado, visite la página web de la clínica de pruebas móviles de DHEC. Actualizamos esta página regularmente a medida que se confirman nuevas clínicas de pruebas.



DHEC lanza Radio PSA sobre cómo usar apropiadamente una máscara o una cubierta facial

DHEC lanzó hoy un nuevo anuncio de servicio público de radio (PSA) para ayudar a crear conciencia sobre la forma adecuada de usar una máscara o una cubierta facial. Un enlace al PSA está disponible aquí.

Para ayudar a proteger contra COVID-19, DHEC alienta a todos a usar una máscara que cubra cada vez que estén en público. Al usar una máscara, los carolinianos del sur deben:

Asegúrate de poder respirar a través de él

Úselo siempre que salga en público

Asegúrate de que cubra tu nariz y boca

Lávese las manos antes de ponérsela o quitarla

Lavar después de usar

Usted no debe:

Uso en niños menores de 2 años.

Toca el frente de la máscara

Use máscaras quirúrgicas que necesitan los trabajadores de la salud.

Las máscaras caseras pueden reducir la cantidad de virus que uno exhala y pueden evitar que se toque la nariz y la boca. Se recomienda usar esta medida en situaciones en las que el distanciamiento social puede ser difícil de mantener, como en una tienda de comestibles, farmacia, etc. Está destinado a proteger a otros de las personas que pueden estar infectadas con el virus y pueden propagarlo pero no mostrarlo síntomas todavía.

Para obtener un enlace a un video sobre cómo hacer su propia máscara, haga clic aquí.



Capacidad de cama de hospital

A partir de esta mañana, 3,301 camas de hospital para pacientes hospitalizados están disponibles y 7,077 están en uso, lo que representa una tasa de utilización de camas de hospital del 68.19% en todo el estado. De las 7.077 camas de pacientes hospitalizados que se utilizan actualmente, 443 están ocupadas por pacientes que dieron positivo o están bajo investigación por COVID-19.



Pruebas en Carolina del Sur

A partir del 13 de mayo, el Laboratorio de Salud Pública del DHEC ha realizado 23,192 pruebas para COVID-19. De estas pruebas, 2,905 fueron positivas y 20,287 negativas. En el estado se han realizado un total de 102,535 pruebas realizadas tanto por el Laboratorio de Salud Pública de DHEC como por laboratorios privados. El Laboratorio de Salud Pública del DHEC está operando durante horas extendidas y está analizando muestras los siete días de la semana. El plazo actual del Laboratorio de Salud Pública para proporcionar resultados a los proveedores de atención médica es de 24 a 48 horas.

* A medida que se proporciona nueva información al departamento, pueden ocurrir algunos cambios en los casos. Los casos se informan según el condado de residencia de la persona, tal como se proporciona al departamento. El mapa COVID-19 de DHEC se ajustará para reflejar los casos reclasificados.