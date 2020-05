15 de mayo, Información de la Ciudad de Hilton Head Island

COMUNICADO OFICIAL

Actualización del administrador de la ciudad Steve Riley

Mayo 15 de 2020

Buenas tardes residentes de Hilton Head Island,

El fin de semana está aquí y esperamos que todos sigan siendo responsables y seguros, mientras se aventura a las playas, parques comunitarios, restaurantes y otros negocios.

Siga las pautas de los CDC:

• Manténgase al menos a 6 pies (aproximadamente 2 brazos de largo) de otras personas.

• No se reúnan en grupos.

• Manténgase alejado de lugares concurridos y evite las reuniones masivas.

Además, tenemos algunas nuevas reglas de playa que ahora están vigentes para los visitantes de la playa:

• Solo se le permite traer pequeñas palas de plástico.

• Si cavas agujeros en la playa, deben tener menos de 1 pie de profundidad y debes rellenarlos antes de salir.

• Todos los bienes personales que traiga consigo deben ser removidos al atardecer.

Reapertura de la Alcaldía

Nuestro equipo de recuperación en Town Hall está trabajando en protocolos que guiarán cómo acomodaremos al público y llevaremos a cabo las reuniones del comité una vez que volvamos a abrir al público. Compartiremos nuestra fecha de reapertura y otra información con usted durante las próximas dos semanas.

Reunión virtual de la Alcaldía, martes 19 de mayo

En su reunión especial a las 2 p.m. el martes 19 de mayo, Nuestro Concejo Municipal volverá a tratar el tema de alentar al público a usar máscaras. Otros puntos del orden del día incluyen una recomendación del personal sobre Shelter Cove Community Park y una ordenanza de emergencia para extender las reuniones electrónicas para la Alcaldía.

Puede ver la agenda en formato pdf en nuestro sitio web en https://hiltonheadislandsc.gov/council/tcagendas.cfm

Para comentar sobre estos temas a través de nuestro portal de comentarios en línea, visite https://hiltonheadislandsc.gov/opentownhall/. El portal se cerrará DOS (2) horas antes de la hora de inicio de la reunión programada para permitir que el Secretario Municipal recopile comentarios.

Para ver las reuniones, sintonice nuestra página de Facebook en https://www.facebook.com/TownofHiltonHeadIslandSC o nuestro sitio web en https://hiltonheadislandsc.gov.

Actualización del Departamento de Vehículos Motorizados de Carolina del Sur.

La sucursal local del Departamento de Vehículos Motorizados de Carolina del Sur (SCDMV) ha vuelto a operar cinco días a la semana, de 8:30 a.m. a 5 p.m. con cita. Anteriormente, el SCDMV no se abría hasta las 9:30 a.m. de los miércoles. Para aumentar la cantidad de citas disponibles para atender a los clientes, el SCDMV abrirá a las 8:30 a.m. de los miércoles hasta el Día del Trabajo. Los requisitos de distanciamiento social seguirán vigentes en todas las sucursales de SCDMV. Los clientes deben seguir adhiriéndose a seis pies de separación física entre ellos y los demás mientras esperan ingresar a una sucursal de SCDMV. Los vestíbulos de las sucursales no estarán disponibles como áreas de espera. Se alienta a los clientes a consultar el sitio web de SCDMV en SCDMVonline.com para ver si pueden completar sus transacciones en línea antes de intentar hacer una cita.

Cuenta en el Censo

Como presidenta de la Comisión de Conteo del Gobernador de Carolina del Sur, la Teniente Gobernadora Pamela S. Evette ha lanzado la campaña en video #CountMeIn, destacando la importancia que cada residente de Carolina del Sur participe en el censo 2020. Carolina del Sur se encuentra actualmente en el puesto 38 en la nación por auto-respuesta al censo de 2020. Complete el censo visitando www.my2020census.gov, llamando al 844-330-2020 para inglés o al 844-468-2020 para español, o completando el formulario en papel enviado por correo físico.

Mantenerse al día con COVID-19

Para obtener la última actualización sobre los casos de COVID-19 en Carolina del Sur y en el condado de Beaufort, visite SCDHEC.gov.

¡Disfruta del ritmo y apoya a una organización benéfica!

Deas-Guyz, una popular banda local, ha grabado un concierto en el Jazz Corner. Los artistas donaron su tiempo y talento; El 100% de lo recaudado se destinará al Fondo de Ayuda COVID-19 de la Fundación Comunitaria de Lowcountry (CFL). Puede acceder a este concierto a través de CultureHHI.org. También lo aliento a que vea cómo la fundación aborda COVID 19 https://cf-lowcountry.org/impact-initiatives/how-were-addressing-the-covid-19-pandemic

Reapertura, el lunes 18 de mayo

Los proveedores de servicios de contacto cercano, los centros de acondicionamiento físico y ejercicio, los gimnasios comerciales y las piscinas públicas o comerciales podrán abrir el lunes con capacidad limitada.

• Los proveedores de servicios de contacto cercano incluyen las siguientes empresas: peluquerías, salones de belleza, salones de depilación, salones de uñas y spas, instalaciones de arte corporal y servicios de tatuajes, salones de bronceado, establecimientos de terapia de masajes y servicios de masajes.

• Los gimnasios comerciales incluirán instalaciones de ejercicios grupales como estudios de yoga, clases de barra y otros.

Reapertura del Island Rec Center el lunes 18 de mayo

El Island Rec Center abrirá a las 8 a.m., el lunes 1 de mayo, con horario reducido. Se permitirá un número limitado de personal y miembros. El campamento de verano comenzará el martes 26 de mayo. El Centro para adultos mayores permanecerá cerrado hasta el 1 de julio. Para obtener más información, visite islandreccenter.org o llame al 843-681-7273.

Recursos para reaperturas comerciales

A medida que las empresas de contacto cercano se preparan para reabrir la próxima semana, comparto la lista de recursos a continuación para que esas empresas y el público en general conozcan las pautas que deberán existir para la seguridad de todos. Estos son recursos de la iniciativa acelerada SC del Gobernador, la Asociación de Restaurantes y Hospedaje de S.C., el Departamento de Control de Salud y Medio Ambiente de S.C. y los CDC.

