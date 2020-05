19 de mayo (DHEC) anunció hoy 137 nuevos casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 8 muertes adicionales.

COMUNICADO OFICIAL

Carolina del Sur anuncia la última actualización de COVID-19 (19 de mayo de 2020)



COLUMBIA, S.C. - El Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur (DHEC) anunció hoy 137 nuevos casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 8 muertes adicionales.

Esto eleva el número total de personas confirmadas para tener COVID-19 en Carolina del Sur a 9.056 y las que han muerto a 399.

Seis de esas muertes ocurrieron en individuos de edad avanzada de los condados de Dillon (1), Greenville (4) y Lexington (1), y dos de estas muertes ocurrieron en individuos de mediana edad de los condados de Cherokee (1) y Horry (1).

El número de casos nuevos por condado se enumeran a continuación.

Abbeville (1), Aiken (1), Anderson (6), Bamberg (1), Barnwell (2), Beaufort (5), Berkeley (1), Charleston (8), Cherokee (1), Chesterfield (3), Clarendon (3), Darlington (8), Dillon (1), Dorchester (1), Fairfield (6), Florencia (6), Greenville (31), Greenwood (1), Horry (7), Kershaw (1), Lee (4), Lexington (7), Marion (1), Marlboro (1), Newberry (1), Orangeburg (2), Pickens (1), Richland (12), Spartanburg (4), Sumter (2), Williamsburg (3), York (5)

DHEC y S.C. EMS Association orgullosos de reconocer a los trabajadores de EMS durante la Semana Nacional de EMS

DHEC y la Asociación de EMS de Carolina del Sur se enorgullecen de reconocer a los profesionales de servicios médicos de emergencia (EMS) de nuestro estado durante la Semana Nacional de EMS, que se celebra del 17 al 20 de mayo. Carolina del Sur tiene 268 agencias de EMS y 11,272 personal de emergencia que incluye socorristas, EMT y paramédicos. Además de responder a las llamadas de emergencia médica día y noche, los profesionales de EMS de Carolina del Sur son un componente crítico de la respuesta COVID-19 del estado. Lea más sobre nuestros trabajadores dedicados de EMS aquí.

DHEC lanza un nuevo mapa de localización del sitio de pruebas COVID-19

Hoy, DHEC lanzó un nuevo mapa del sitio de prueba que identifica fácil y claramente los sitios de prueba de COVID-19 en todo el estado. Al hacer clic en el icono de un sitio de prueba, se proporciona el nombre, la dirección, las horas de operación, el número de teléfono de contacto y los detalles adicionales de la instalación. El área de sitios de prueba también aparece en el mapa para facilitar la visualización. Vea el mapa actualizado en scdhec.gov/covid19testing.

Además, DHEC continúa actualizando su lista de clínicas de pruebas móviles a medida que estos eventos ocurren en todo el estado. Hasta el día de hoy, se han realizado 51 clínicas móviles en todo el estado. Actualmente, hay más de 50 eventos de pruebas móviles programados hasta el 5 de junio con nuevas clínicas móviles agregadas regularmente. Las clínicas de pruebas móviles están disponibles en scdhec.gov/covid19mobileclinics.

Clínicas de pruebas móviles DHEC gratuitas

May 20: 9 a.m.- 4 p.m. Calhoun Falls Family Practice, partnership with Carolina Health Centers, 535 Jackson St, Calhoun Falls

May 21: 10 a.m.- 3 p.m. Johnston Elementary School, partnership with Johnston Elementary School, 514 Lee St., Johnston

May 22: 10 a.m.-4 p.m. Charleston Convention Center, *partnership with Kroger Health Harris Teeter, 5000 Coliseum Drive, North Charleston (by appointment only, see below)

May 22: 10 a.m.-4 p.m. State Fairgrounds, *partnership with Kroger Health Harris Teeter, 1200 Rosewood Dr., Columbia (by appointment only, see below)

May 23: 10 a.m.-4 p.m. Charleston Convention Center, *partnership with Kroger Health Harris Teeter, 5000 Coliseum Drive, North Charleston (by appointment only, see below)

May 23: 10 a.m.-4 p.m. State Fairgrounds, *partnership with Kroger Health Harris Teeter, 1200 Rosewood Dr., Columbia (by appointment only, see below)

May 27: 8:30 a.m.-4:30 p.m. Salem First Baptist Church, partnership with Clemson University Sullivan Center, 151 Crestwood Dr., Salem

May 27: 9 a.m.-4 p.m. Mims Recreation Center, partnership with Carolina Health Centers, 516 Mims Drive, McCormick

May 29: 10 a.m.-4 p.m. Charleston Convention Center, *partnership with Kroger Health Harris Teeter, 5000 Coliseum Drive, North Charleston (by appointment only, see below)

May 29: 10 a.m.-4 p.m. State Fairgrounds, *partnership with Kroger Health Harris Teeter, 1200 Rosewood Dr., Columbia (by appointment only, see below)

May 29: 8:30 a.m.-4:30 p.m. Fair Oak Youth Center, partnership with Clemson University Sullivan Center, 150 School House Rd., Westminster

May 30: 10 a.m.-4 p.m. Charleston Convention Center, *partnership with Kroger Health Harris Teeter, 5000 Coliseum Drive, North Charleston (by appointment only, see below)

May 30: 10 a.m.-4 p.m. State Fairgrounds, *partnership with Kroger Health Harris Teeter, 1200 Rosewood Dr., Columbia (by appointment only, see below)

June 3: 9 a.m.-4 p.m. Ware Shoals High School, partnership with Carolina Health Centers, 56 S. Greenwood Ave., Ware Shoals

*Los eventos para socios de Kroger Health y Harris Teeter son solo con cita previa. Las personas deben programar una cita a través del portal en línea de Kroger Health en www.thelittleclinic.com/drivethru-testing.

Datos actualizados, demografía y lista de instalaciones afectadas

Las actualizaciones de la página web de COVID-19 de hoy incluyen nuevos datos demográficos, una tasa de recuperación recién calculada, una lista actual de hogares de ancianos y centros similares afectados por COVID-19, y más. Si bien las actualizaciones web diarias de DHEC incluyen casos positivos y muertes, la capacidad de la cama de hospital, el número de pacientes hospitalizados con COVID-19, los números de prueba, los casos confirmados y estimados por código postal, los sitios de prueba y más, las actualizaciones dos veces por semana incluyen esta información adicional para el público .

Ocupación de cama de hospital

A partir de esta mañana, hay 3,292 camas de hospital para pacientes hospitalizados y 7,046 en uso, lo que representa una tasa de utilización de camas de hospital del 68.16% en todo el estado. De las 7.046 camas de pacientes hospitalizados que se usan actualmente, 444 están ocupadas por pacientes que dieron positivo o están bajo investigación por COVID-19.

Pruebas en Carolina del Sur

A partir del 18 de mayo, el Laboratorio de Salud Pública del DHEC ha realizado 27,829 pruebas para COVID-19. De estas pruebas, 3.152 fueron positivas y 24.677 negativas. Se han realizado un total de 135.063 pruebas en total por el Laboratorio de Salud Pública de DHEC y los laboratorios privados en el estado. El Laboratorio de Salud Pública del DHEC está operando durante horas extendidas y está analizando muestras los siete días de la semana. El plazo actual del Laboratorio de Salud Pública para proporcionar resultados a los proveedores de atención médica es de 24 a 48 horas.

Tendencias porcentuales de pruebas positivas entre los casos notificados de COVID-19

A medida que Carolina del Sur aumente las pruebas, es probable que haya más casos confirmados por laboratorio. El número total de pruebas realizadas ayer en todo el estado fue de 3.236 y el porcentaje positivo fue de 4.2%. Cuando el porcentaje positivo es bajo, puede indicar que se están realizando pruebas más generalizadas y el porcentaje positivo puede reflejar con mayor precisión la cantidad de enfermedad presente en la comunidad.

* A medida que se proporciona nueva información al departamento, pueden ocurrir algunos cambios en los casos. Los casos se informan según el condado de residencia de la persona, tal como se proporciona al departamento. El mapa COVID-19 de DHEC se ajustará para reflejar los casos reclasificados.