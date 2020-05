25 de mayo, Información de la Ciudad de Hilton Head Island

COMUNICADO OFICIAL

Actualización del administrador de la ciudad Steve Riley

25 de mayo de 2020

Feliz Memorial Day residentes de Hilton Head Island e invitados,

En este día, le pido que se tome un momento para hacer una pausa y recordar a los valientes militares y mujeres que sirvieron a nuestro país y sacrificaron sus vidas para que podamos disfrutar de las libertades que tenemos. Por lo general, en este día, nos dirigimos al Monumento a los Veteranos en el Shelter Cove Community Park para un programa especial. Ese evento no está sucediendo hoy, pero estás invitado a ver el Concierto de Memorial Day de la Orquesta Sinfónica de Hilton Head a las 7:30 p.m. esta noche. En el concierto interpretarán música patriótica estadounidense apropiada para recordar y saludar a los héroes estadounidenses que dieron sus vidas para defender nuestras libertades. Comenzará a transmitirse en vivo a las 7:15 p.m. en el sitio web de la orquesta en https://www.hhso.org/stream/y sus páginas de Facebook y YouTube. El concierto es gratuito, pero puedes hacer una donación virtual para apoyar a los artistas. Visite https://www.hhso.org/stream/ para más detalles.

Encuesta de restauración empresarial

Estamos recopilando información de nuestros negocios locales para obtener una comprensión más completa de cómo la pandemia de COVID-19 ha impactado a la comunidad empresarial e identificar áreas clave en las que podemos enfocar los posibles esfuerzos de recuperación. Tómese un momento para completar nuestra encuesta en https://www.opentownhall.com/8851

Pago de licencias comerciales, hospitalidad y alojamiento

En preparación para la fecha límite de impuestos del 20 de junio, hemos colocado un buzón seguro de "Revenue Collections" en la entrada principal de la ciudad para pagos de impuestos de negocios, hospitalidad y alojamiento, y nuevas solicitudes de licencias comerciales. Simplemente incluya su formulario de pago y el pago de impuestos o el formulario de renovación de licencia comercial en un sobre y colóquelo en el buzón. Si necesita una copia del formulario de renovación de su licencia comercial o si tiene alguna pregunta sobre el pago, comuníquese con Servicios de Ingresos al 843-341-4677.

Reuniones electrónicas

Esta semana, nuestra Junta de Revisión de Diseño llevará a cabo dos reuniones especiales electrónicamente a las 9 a.m., miércoles 27 de mayo y 9 a.m., y viernes 29 de mayo. Nuestro Comité Asesor Fiscal de Acomodaciones llevará a cabo su reunión especial electrónicamente a las 2 p.m. el jueves 28 de mayo. Las agendas para estas reuniones están disponibles en el sitio web de la Ciudad (https://hiltonheadislandsc.gov/). Más allá de la Alcaldía, estos son nuestros primeros comités y comisiones municipales que organizan reuniones de esta manera. Las reuniones no se transmitirán en vivo. Se grabarán y ese registro de video estará disponible en el sitio web de la ciudad dentro de las 24 horas posteriores a la reunión.

Los comentarios públicos sobre los temas de la agenda pueden enviarse electrónicamente a través del portal la Alcaldía abierto de la ciudad (https://hiltonheadislandsc.gov/opentownhall/). Si desea inscribirse para la participación de comentarios públicos por teléfono durante la reunión de DRB, llame al 843-341-4684. Para la reunión de ATAX, llame al 843-341-4646. El período de comentarios públicos se cerrará al mediodía del día anterior a la reunión programada. Todos los comentarios se proporcionarán a los miembros del comité DRB y ATAX para su revisión y formarán parte del registro oficial.

Otros comités están en el proceso de programar reuniones electrónicas para que puedan comenzar a abordar los elementos que se suspendieron durante la pandemia de COVID-19.

Manténgase virtualmente conectado a las ofertas artísticas y culturales

Visite culturehhi.org para obtener información sobre los acontecimientos en la ciudad o siga la página de Facebook de Culture HHI.

Mantente al día de lo que pasa en COVID-19

Para obtener la última actualización sobre los casos de COVID-19 en Carolina del Sur y en el condado de Beaufort, visite SCDHEC.gov.

Formas de dar

Visite la Cámara de Comercio de Hilton Head Island-Bluffton en https://www.hiltonheadchamber.org/covid-19/ para obtener una lista de organizaciones e iniciativas muy valiosas que necesitan su apoyo mientras continúan ayudando a las personas de nuestra comunidad.