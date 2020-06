1 de junio, Información de la Ciudad de Hilton Head Island

COMUNICADO OFICIAL

Actualización del administrador de la ciudad Steve Riley

1 de junio de 2020

Buenas tardes residentes de Hilton Head Island e invitados,

Semana de preparación para huracanes de Carolina del Sur

La temporada de huracanes comienza hoy. Mi mejor consejo para ti es que estés preparado y listo para salir, si fuera necesario. El gobernador Henry McMaster ha proclamado esta semana como la Semana de Preparación para Huracanes de Carolina del Sur. Los residentes, las empresas y las comunidades en Carolina del Sur deben comenzar los preparativos para la temporada de huracanes del Atlántico 2020. La preparación y planificación avanzada protegen vidas, propiedades y disminuyen los efectos devastadores de tormentas tropicales y huracanes.

Puede descargar la vigésima Guía anual de huracanes de Carolina del Sur en scemd.org. Las ediciones impresas de la Guía estarán en todas las tiendas Walgreens en todo el estado, en las oficinas costeras del DMV y en periódicos desde Columbia hasta la costa a partir del 7 de junio.

Además de la Guía de huracanes de Carolina del Sur, visite scemd.org para mantenerse informado durante una emergencia. El sitio web de SCEMD está diseñado para facilitar la obtención de la información que necesita antes, durante y después de un desastre mayor, como un huracán. Descargue la aplicación móvil de South Carolina Emergency Manager como su herramienta oficial para la planificación de emergencias y siga las cuentas oficiales de @SCEMD en Facebook, Twitter e Instagram para mantenerse conectado.

Reunión virtual de la Alcaldía, martes 2 de junio

La Alcaldía organizará una reunión especial por vía electrónica a las 2 p.m., el martes 2 de junio. Entre los puntos del orden del día se encuentra el presupuesto propuesto para el año fiscal 2021, el acceso a la playa, a los parques y el plan de marketing de destino.

Puede ver la agenda en formato pdf en nuestro sitio web en https://hiltonheadislandsc.gov/council/tcagendas.cfm

Para comentar sobre estos temas a través de nuestro portal de comentarios en línea, visite https://hiltonheadislandsc.gov/opentownhall/. El portal se cerrará DOS (2) horas antes de las horas de inicio de la reunión programada para permitir que el Secretario Municipal recopile comentarios.

Para ver las reuniones, sintonice nuestra página de Facebook en https://www.facebook.com/TownofHiltonHeadIslandSC o nuestro sitio web en https://hiltonheadislandsc.gov.

Encuesta de restauración empresarial

¿Cómo ha afectado la pandemia de COVID-19 a su negocio? Haznos saber. Tómese un momento para enviarnos sus comentarios sobre nuestra encuesta de restauración comercial en https://www.opentownhall.com/8851

Mantente al día de lo que pasa con el COVID-19

Para obtener la última actualización sobre los casos de COVID-19 en Carolina del Sur y en el condado de Beaufort, visite SCDHEC.gov.

Rowing and Sailing Center at Squire Pope Community, parques infantiles y ampliación del estacionamiento

Se está llevando a cabo un proyecto de expansión de parques infantiles y estacionamientos en Rowing and Sailing Center at Squire Pope Community. Este proyecto se está financiando con una parte de la asignación del Subsidio de Desarrollo Comunitario 2019 (CDBG) que la Ciudad recibe anualmente del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. La expansión del estacionamiento se ha completado y se agregaron 34 nuevos espacios de estacionamiento a los lados del pasillo de la entrada existente en el parque. La expansión del área de juegos comenzará pronto e incluye la instalación de nuevos equipos en el área adyacente al columpio existente.

Usted cuenta en el censo

# 2020Census ayuda a dirigir miles de millones de dólares de fondos para cosas que su comunidad necesita, incluidas las carreteras. Complete el censo hoy. Actualmente, el 39.8 por ciento de los hogares aquí han respondido por sí mismos al censo de este año en comparación con el 42.9 por ciento en 2010. Nos gustaría superar nuestro número de 2010. Puede completar el censo visitando www.my2020census.gov, llamando al 844-330 -2020 para inglés o 844-468-2020 para español, o completando el formulario en papel enviado por correo.

Asistencia con el alquiler y otras dificultades

Continuamos recibiendo muchas consultas sobre el pago de la renta, los beneficios de desempleo y otras dificultades que no son atendidas por los servicios que brinda la Ciudad. Hay muchas organizaciones que brindan ayuda. Para obtener información, visite la sección de recursos comunitarios de nuestro Centro COVID-19 en https://www.hiltonheadislandsc.gov/publicsafety/coronavirus/communityresources.cfm.

Formas de dar

Para obtener una lista de organizaciones e iniciativas muy valiosas que necesitan su apoyo a medida que continúan ayudando a las personas de nuestra comunidad, visite la Cámara de Comercio de Hilton Head Island-Bluffton en https://www.hiltonheadchamber.org/covid-19/

Anuncio de retiro

Hoy es un día especial para mí. En este día, hace 29 años, comencé en la Alcaldía como Director de Desarrollo Comunitario. Así que pensé que sería apropiado aprovechar esta oportunidad para anunciar mi retiro de la Alcaldía de Hilton Head Island para fin de año. Ha sido un honor y un privilegio servir como administrador de la ciudad, de esta isla vibrante y galardonada durante 26 de mis 29 años trabajando con la ciudad. Mi plan es estar aquí hasta el 31 de diciembre a menos que se nombre un reemplazo antes. Cuando comencé, la ciudad estaba implementando uno de sus primeros planes integrales. Estamos trabajando en un nuevo plan integral y ahora es el momento de que un nuevo equipo inicie los planes. Estoy seguro de que aquellos que estamos en los roles de liderazgo actuales junto con el resto de nuestro personal lo harán bien.

He disfrutado mucho mi tiempo aquí y amo a la comunidad de Hilton Head Island, pero sé que es hora de que me mude a una etapa diferente en mi vida. La pandemia de coronavirus ha reforzado que la vida es preciosa. Gracias a las muchas personas que me han apoyado a lo largo de los años. Gracias a los miembros actuales y pasados de la Alcaldía. He disfrutado trabajando con los Alcaldes y miembros la Alcaldía a lo largo de los años y haber sido parte de tantas iniciativas que enriquecieron la vida de nuestros ciudadanos e invitados. Gracias a nuestros increíbles voluntarios y a mi maravilloso y dedicado personal.