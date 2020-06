1 de junio (DHEC) anunció hoy 297 nuevos casos del nuevo coronavirus COVID-19 y seis muertes adicionales.

COMUNICADO OFICIAL

Carolina del Sur anuncia la última actualización de COVID-19 (1 de junio de 2020)

COLUMBIA, S.C. - El Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur (DHEC) anunció hoy 297 nuevos casos del nuevo coronavirus COVID-19 y seis muertes adicionales.

Esto eleva el número total de personas confirmadas con COVID-19 en Carolina del Sur a 12,148 y las que han muerto a 500.

Las seis muertes ocurrieron en personas mayores de los condados de Colleton (2), Fairfield (2), Horry (1) y Lexington (1).

El número de casos nuevos por condado se enumeran a continuación.

Abbeville (2), Aiken (9), Allendale (1), Anderson (2), Barnwell (2), Beaufort (4), Berkeley (2), Calhoun (1), Charleston (19), Cherokee (4), Chester (3), Chesterfield (4), Colleton (3), Darlington (4), Dillon (1), Dorchester (5), Fairfield (4), Florencia (20), Georgetown (3), Greenville (73), Greenwood (5), Hampton (1), Horry (22), Kershaw (6), Lancaster (5), Laurens (1), Lee (2), Lexington (13), Marion (2), Marlboro (2), Oconee (4), Orangeburg (12), Pickens (6), Richland (13), Saluda (3), Spartanburg (20), Sumter (2), Williamsburg (2), York (10)

DHEC, SCEMD fomentan la seguridad de COVID-19 durante la temporada de huracanes

Esta temporada de huracanes, DHEC y la División de Manejo de Emergencias de Carolina del Sur (SCEMD) están alentando a los carolinianos del sur a recordar cuatro palabras simples: Tiempo, Espacio, Gente y Lugar.

Tiempo: fecha tiempo para preparte para un huracán. Tenga un plan antes de salir para obtener suministros para que pase menos tiempo interactuando con otras personas que pueden estar infectadas. No esperes hasta el último minuto.

Espacio: haga que el distanciamiento social seguro sea parte de cada aspecto de su planificación de huracanes, ya sea para el abastecimiento de suministros para huracanes o para decidir a dónde irá si necesita evacuar. Haga todo lo posible para mantenerse al menos a 6 pies de distancia de las personas con las que no vive.

Personas: asegúrese de que todas las personas de su familia separen qué hacer para mantenerse saludables. Recuerde, cuantas más personas interactúan con su familia, mayores serán sus posibilidades de contraer y posiblemente transmitir COVID-19.

Lugar: separe dónde irá una vez que se emita la orden de evacuación para su área. Alojarse en un hotel o con familiares o amigos en el interior son las mejores opciones para protegerse del COVID-19 y la tormenta.

DHEC y SCEMD recomiendan que los residentes incluyan precauciones de seguridad COVID-19 al hacer o actualizar su plan de preparación para huracanes. Para descargar una copia digital de la Guía de huracanes de Carolina del Sur 2020, visite scemd.org.

Pruebas en Carolina del Sur

Hasta el 31 de mayo, se habían realizado un total de 210,826 pruebas en el estado (tanto por el Laboratorio de Salud Pública de DHEC como por laboratorios privados). El Laboratorio de Salud Pública del DHEC está operando durante horas extendidas y está analizando muestras los siete días de la semana. El plazo actual del Laboratorio de Salud Pública para proporcionar resultados a los proveedores de atención médica es de 24 a 48 horas.

Más de 100 clínicas de pruebas móviles programadas en todo el estado

Como parte de nuestros esfuerzos continuos para aumentar las pruebas en comunidades marginadas y rurales en todo el estado, DHEC está trabajando con socios de la comunidad para establecer pruebas de pruebas móviles que lleven las pruebas a estas comunidades. Actualmente, hay 104 eventos de prueba móviles programados hasta el 2 de julio con nuevos eventos de prueba que se acordaron regularmente. Encuentra un evento clínico de prueba móvil cerca de usted en scdhec.gov/covid19mobileclinics.

Los próximos eventos de pruebas móviles gratuitos de DHEC para el 2 de junio incluyen:

10 a.m. a 4 p.m. Hannah-Pamlico Elementary / Middle School, 2131 S. Pamplico Hwy., Pamplico, SC 29583, asociación con McLeod Health

2 p.m. - 4 p.m. Tidelands Health at the Market Common, 2200 Crow Lane, Myrtle Beach, SC 29577, asociación con Tidelands Health

9 a.m. a 4 p.m. Centro de convenciones de Greenville, 1 Exposition Drive, Greenville, SC 29607, asociación con Upstate Healthcare Coalition

9 a.m. a 4 p.m. Cherokee Medical Center, 1530 N. Limestone Street, Gaffney, SC 29340, asociación con ReGenesis HealthCare *

* Los eventos de socios de ReGenesis Healthcare son solo con cita previa. Las personas deben programar una cita a través del portal en myrhc.org/COVID19.

Además, actualmente hay 166 pruebas de pruebas permanentes en centros de atención médica en todo el estado. Estos sitios de prueba pueden encontrar en scdhec.gov/covid19testing.

Tendencias porcentuales de pruebas positivas entre los casos notificados de COVID-19

A medida que Carolina del Sur aumente las pruebas, es probable que haya más casos confirmados por laboratorio. El número total de individuos evaluados ayer en todo el estado fue de 3.845 y el porcentaje positivo fue de 7.7%. Cuando el porcentaje positivo