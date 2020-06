11 de junio (DHEC) anunció hoy 687 nuevos casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 13 muertes adicionales.

COMUNICADO OFICIAL

Carolina del Sur anuncia la última actualización de COVID-19 (11 de junio de 2020)



COLUMBIA, S.C. - El Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur (DHEC) anunció hoy 687 nuevos casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 13 muertes adicionales.

Esto eleva el número total de personas confirmadas para tener COVID-19 en Carolina del Sur a 16,441 y las que han muerto a 588.

Diez de las 13 muertes ocurrieron en personas de edad avanzada de los condados de Greenville (2), Florencia (1), Spartanburg (3), Fairfield (1), Colleton (2) y Greenwood (1), y tres en personas de mediana edad de Condados de Lexington (1) y Spartanburg (2).

El número de casos nuevos por condado se enumeran a continuación.

Aiken (6), Abbeville (39), Anderson (7), Bamberg (3), Beaufort (24), Berkeley (20), Calhoun (1), Charleston (45), Chester (3), Chesterfield (7), Cherokee (1), Clarendon (9), Colleton (6), Darlington (8), Dillon (2), Dorchester (10), Edgefield (1), Fairfield (3), Florencia (22), Georgetown (15), Greenville (125), Greenwood (36), Hampton (5), Horry (47), Jasper (2), Kershaw (8), Lancaster (10), Laurens (9), Lexington (52), Marion (4), Marlboro (5), Newberry (1), Oconee (6), Orangeburg (13), Pickens (14), Richland (69), Saluda (2), Spartanburg (9), Sumter (45), Williamsburg (8), York (21)

Resultados de la prueba de anticuerpos

Las pruebas de anticuerpos se han convertido en un tema importante en la respuesta COVID-19 del país. Una prueba de anticuerpos verifica la sangre de una persona buscando anticuerpos, lo que indica que el individuo tuvo una infección previa con el virus COVID-19. Obtenga más información sobre las pruebas de anticuerpos COVID-19 aquí.

Si bien el Laboratorio de Salud Pública de DHEC no realiza pruebas de anticuerpos, los laboratorios privados informan los resultados de las pruebas de anticuerpos a DHEC todos los días como parte de sus números totales de pruebas COVID-19. DHEC ha incluido pruebas de anticuerpos en el número total de pruebas reportadas en Carolina del Sur desde el 10 de marzo. DHEC no ha incluido resultados positivos de pruebas de anticuerpos en el número total de casos positivos de COVID-19 en Carolina del Sur. La inclusión de los números de prueba de anticuerpos en nuestros números de prueba diarios no ha afectado el número de casos en el estado, sin embargo, ha disminuido ligeramente el porcentaje positivo.

Hasta el 10 de junio, un total de 265,351 pruebas para COVID-19, incluidas 27,609 pruebas de anticuerpos, se han reportado en Carolina del Sur. DHEC se compromete a proporcionar datos precisos y transparentes y comenzará a proporcionar el desglose específico de la cantidad de pruebas de anticuerpos realizadas por laboratorios privados a partir de la actualización del sitio web de hoy.

Pruebas en Carolina del Sur

Hasta ayer, se realizaron un total de 265,351 pruebas en el estado (tanto por el Laboratorio de Salud Pública de DHEC como por laboratorios privados). El Laboratorio de Salud Pública del DHEC está operando durante horas extendidas y está analizando muestras los siete días de la semana. El plazo actual del Laboratorio de Salud Pública para proporcionar resultados a los proveedores de atención médica es de 24 a 48 horas.

Tendencias porcentuales de pruebas positivas entre los casos notificados de COVID-19

El número total de individuos evaluados ayer en todo el estado fue de 4,791 y el porcentaje positivo fue de 14.3%. Cuando el porcentaje positivo es bajo, puede indicar que se están realizando pruebas más generalizadas y el porcentaje positivo puede reflejar con mayor precisión la cantidad de enfermedad presente en la comunidad.

Más de 80 clínicas de pruebas móviles programadas en todo el estado

Como parte de nuestros esfuerzos continuos para aumentar las pruebas en comunidades marginadas y rurales en todo el estado, DHEC está trabajando con socios de la comunidad para establecer clínicas de pruebas móviles que lleven las pruebas a estas comunidades. Actualmente, hay 82 eventos de prueba móviles programados hasta el 2 de julio con nuevos eventos de prueba que se agregan regularmente. Encuentre un evento clínico de prueba móvil cerca de usted en scdhec.gov/covid19mobileclinics.

Los residentes también pueden hacerse la prueba en una de las 173 instalaciones de prueba COVID-19 permanentes en todo el estado. Visite scdhec.gov/covid19testing para obtener más información.

Ocupación de cama de hospital

A partir de esta mañana, 2,827 camas de hospital para pacientes hospitalizados están disponibles y 7,614 están en uso, que es una tasa de utilización de camas de hospital del 72.92% en todo el estado. De las 7.614 camas de pacientes hospitalizados que se utilizan actualmente, 494 están ocupadas por pacientes que dieron positivo o están bajo investigación por COVID-19.

Cómo los carolinianos del sur pueden detener la propagación

La evidencia está aumentando sobre las altas tasas de infección en personas que no tienen síntomas y no saben que son infecciosas. Esto pone a todos en riesgo de contraer el virus o, sin saberlo, transmitirlo a otra persona. Los pasos que podemos tomar para protegernos a nosotros mismos y a otros incluyen:

Practicando el distanciamiento social

Usar una máscara en público

Evitar reuniones grupales

Lavarse las manos regularmente

Quedarse en casa si está enfermo

Para obtener la información más reciente relacionada con COVID-19, visite scdhec.gov/COVID-19. Visite scdmh.net para obtener recursos sobre estrés, ansiedad y salud mental del Departamento de Salud Mental de Carolina del Sur.

* A medida que se proporciona nueva información al departamento, pueden ocurrir algunos cambios en los casos. Los casos se informan según el condado de residencia de la persona, tal como se proporciona al departamento. DH