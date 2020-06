El gobernador Henry McMaster este viernes declaró un nuevo estado de emergencia y levantó los requisitos de ocupación para las empresas minoristas.

"Los carolinianos del sur saben lo que pueden hacer para mantenerse a salvo a sí mismos y a sus seres queridos, y corresponde a todos y cada uno de nosotros seguir los consejos y recomendaciones de los expertos en salud pública", dijo el gobernador Henry McMaster. “También debemos continuar con nuestro enfoque metódico para que los habitantes de Carolina del Sur vuelvan a trabajar y las empresas contribuyan a la economía del estado. Las empresas simplemente no pueden cerrarse indefinidamente, pero pueden operar de manera segura con nuestro conocimiento colectivo del virus ". Con respecto a los boliches, el gobernador McMaster dijo que pueden reabrir sus operaciones de inmediato, pero con algunas pautas adicionales: Los jugadores de bolos deben extenderse en los carriles para asegurarse de que estén separados 6 pies o más. Esto se puede lograr limitando el número de personas en un carril a la vez y / o teniendo un carril vacío entre cada uno activo. Solicite a los clientes que traigan sus propias bolas y zapatos, si los tienen. Limpie y desinfecte las bolas de boliche y los zapatos entre los usuarios. Limpie y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia (puertas de baño, manijas de lavamanos, sillas, etc.) de manera rutinaria durante todo el día. Proporcione desinfectante para manos en cada carril. Ponga el desinfectante a disposición de los clientes que quieran desinfectar su bola y su carril. Desactive los videojuegos, las máquinas de discos, etc. O limpie y desinfecte entre cada usuario.