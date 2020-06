12 de junio, información de la ciudad de Hilton Head Island

COMUNICADO OFICIAL

Actualización del asistente del administrador de la ciudad, Josh Gruber

12 de junio de 2020

Buenas tardes residentes de Hilton Head Island e invitados,

Dado que los casos de coronavirus alcanzan su punto máximo en Carolina del Sur, nuestro gobernador y las organizaciones estatales de salud instan a todos a seguir tomando precauciones para reducir la propagación de COVID-19. Cada uno de nosotros debe actuar de manera responsable para no ponernos en peligro a nosotros mismos, a nuestros seres queridos, compañeros de trabajo y a otros.

Nuestro la Alcaldía aprobó una resolución el mes pasado e hizo una petición para que las personas se cubran la cara. En una conferencia de prensa esta semana, la epidemióloga estatal Linda Bell, quien ha sido una de las principales autoridades de salud que lidió con esta pandemia en Carolina del Sur, dijo que ahora está más preocupada por el virus que nunca. En las últimas dos semanas, Carolina del Sur ha visto algunos de sus casos diarios más altos de COVID-19 desde que comenzó la pandemia. Esto se atribuye a las personas que no usan máscaras y practican el distanciamiento físico. Bell dijo que esas son dos formas de frenar nuestros casos.

A medida que trabajamos para recuperar nuestra economía, nuestras escuelas, nuestros negocios y nuestras vidas, tenemos que seguir las pautas de salud pública. COVID-19 puede propagarse rápida y fácilmente, incluso por personas que no tienen ningún síntoma. Cuidado con tu vecino. Use una máscara para que todos podamos trabajar para mantener fuerte a Hilton Head Island y a Carolina del Sur.

En la Ciudad, hemos dado pasos firmes con nuestro personal y tomaremos medidas firmes con el público cuando nuestros edificios de oficinas vuelvan a abrir el próximo lunes 15 de junio.

Le recomendamos que haga negocios por teléfono o en línea, si puede.

Deberá hacer una cita con el personal de Town si necesita ayuda en persona.

Se requiere que todos los visitantes usen una máscara mientras estén en nuestros edificios.

Puede obtener más detalles sobre los pasos que hemos tomado para garantizar el distanciamiento físico y promover el uso de una cubierta facial en nuestro sitio web en https://hiltonheadislandsc.gov/government/news/newsdetails.cfm?NewsID=1612

Manténgase al día con las precauciones COVID-19

Para obtener la última actualización sobre los casos de COVID-19 en Carolina del Sur y en el condado de Beaufort, y ubicaciones de pruebas móviles, visite SCDHEC.gov.

Estudio de estacionamiento en curso

Cada verano, nuestros estacionamientos en la playa son muy utilizados, lo que nos obliga a reorganizar nuestros recursos, contratar guardias de seguridad para administrar el flujo de estacionamiento y ofrecer alternativas de desbordamiento para el estacionamiento. Muchas veces, estos problemas se extienden y afectan a las comunidades adyacentes. Para ayudar a resolver nuestros problemas de estacionamiento, hemos iniciado un estudio de estacionamiento con Walker Consultants, que tiene oficinas en Tampa, Charlotte, Atlanta y otros lugares en todo el país. El estudio nos brindará orientación sobre cómo podemos intentar estructurar de manera integral nuestra infraestructura de estacionamiento para administrar las necesidades de nuestra comunidad. Los consultores del estudio se han reunido con el personal, han comenzado a entrevistar a los miembros del Concejo Municipal y se están reuniendo virtualmente con los interesados ​​públicos para obtener información de referencia. En las próximas semanas, nuestros consultores lanzarán una encuesta en un foro público y darán a todos los residentes de la isla la oportunidad de expresar sus opiniones y comentarios sobre cuestiones de estacionamiento. Pronto tendremos mas información de esta encuesta.

Guía de estacionamiento en la playa para Islanders Beach Park

Islanders Beach Park es para titulares de pases de playa solo por el momento. Unicamente hay un número limitado de espacios en el estacionamiento, y están disponibles por orden de llegada. La seguridad cerrará el parque cuando esté lleno y no lo volverá a abrir hasta que haya varios espacios disponibles. El personal no puede hacer que cuando un auto salga ingrese inmediatamente otro porque esto crea un problema de seguridad en Folly Field Road. Si le dicen que el lote está lleno, regrese más tarde.

Guía de estacionamiento en la playa para Coligny Beach Park

El estacionamiento de Coligny Beach se llena rápidamente. La seguridad cerrará el parque cuando esté lleno y no lo volverá a abrir hasta que haya varios espacios disponibles. El personal no puede hacer que cuando un auto salga ingrese inmediatamente otro porque esto crea un problema de seguridad en Pope Avenue. Si le dicen que el lote está lleno, regrese más tarde o use el estacionamiento adicional en Crossings Park, 4 Haig Point Circle. Un servicio de traslado Palmetto Breeze está disponible para transportarlo desde Crossings hasta Coligny Beach Park.

Señales de playa para distancia social y otras regulaciones

Practique el distanciamiento social para reducir la propagación del virus COVID-19, incluso durante su viaje a la playa. Cuando visite uno de nuestros siete parques de playa, será recibido con letreros que lo alientan a practicar distanciamiento físico y cubrirse la cara. Esto es por tu protección. Los nuevos letreros también resaltan nuestras nuevas reglas con respecto a las palas, agujeros y artículos que quedan en la playa durante la noche.

Aquí están las nuevas reglas ahora vigentes:

Solo se permiten pequeñas palas de plástico.

Los agujeros excavados en la playa deben tener menos de un pie de profundidad y deben rellenarse antes de salir de la playa.

Todos los bienes personales que traiga con usted deben ser eliminados al atardecer.

La fecha límite para la renovación de la licencia comercial es el 20 de junio

La fecha de vencimiento de la renovación de nuestra licencia comercial del 20 de junio llegará pronto. Esperamos un gran volumen de renovaciones en las próximas dos semanas. Si no ha renovado su licencia comercial, le recomendamos que lo haga por correo o en línea. También puede dejar sus formularios de renovación y pagos en el buzón en la entrada principal de la Alcaldía. El personal de la licencia comercial está disponible por teléfono al 843-341-4677 durante el horario normal de oficina para sus preguntas.

Manténgase actualizado con el gobierno de la ciudad

Ahora es el momento de conectarse con nosotros a través de nuestro servicio de suscripción electrónica. Visite nuestro sitio web y suscríbase hoy. Esto es tan importante, especialmente ahora que la temporada de huracanes está en marcha. A través de este servicio, recibirá actualizaciones sobre proyectos de la ciudad, noticias de arte y cultura, información de emergencia y más. En la página de registro, podrá elegir los temas que más le interesen. Si ya se ha registrado en este servicio, le recomendamos que vaya a su página de suscripción y actualice sus selecciones. Esto es algo que deberá hacer porque, como portal de autoservicio, no tenemos acceso a información de privacidad para actualizar el servicio por usted.

¿Sabía que puede obtener informes de crédito gratuitos?

Los consumidores ahora pueden solicitar un informe de crédito gratuito por semana a Experian, TransUnion y Equifax hasta abril de 2021 debido a la pandemia de Coronavirus. El Departamento de Asuntos del Consumidor de Carolina del Sur (SCDCA) alienta a los consumidores a aprovechar esta nueva oferta en AnnualCreditReport.com. Una razón por la que es posible que desee verificar su informe de crédito a menudo es para encontrar e informar sobre actividades sospechosas. Los estafadores están activos, aprovechando la pandemia para robar información y dinero de los consumidores. ¡Esté atento a su informe de crédito para detectar actividades sospechosas antes de que sea demasiado tarde! Para conocer las diferentes estafas de coronavirus, lea "Cómo detectar un estafador" de SCDCA.

Para obtener una guía completa de informes de crédito, consulte los nuevos "Informes de crédito: qué son y por qué importan" de SCDCA. Se alienta a los consumidores que creen que son víctimas de una estafa o robo de identidad a buscar orientación en la Unidad de Robo de Identidad de SCDCA. Llame al (844) TELL DCA (835-5322) o complete un formulario de Informe de estafa visitando nuestro sitio web y haciendo clic en el botón ¿Cómo ...? Y luego, Informe una estafa.

Próximamente el 1 de julio: Cambios en el precio del combustible: la tarifa aumenta $ 0.02

Por cuarto año consecutivo, la tarifa de usuario de combustible de motor de Carolina del Sur, que ayuda a apoyar la construcción de carreteras, puentes e infraestructura en Carolina del Sur, aumentará de $ 0.22 a $ 0.24 por galón a partir del 1 de julio. El aumento es parte de la Infraestructura y Economía de Carolina del Sur La Ley de Reforma del Desarrollo ("Ley") aprobada por la Asamblea General en 2017, que aumenta la tarifa en $ 0.02 cada mes de julio hasta 2022. Para obtener más detalles sobre la tarifa de usuario de combustible de motor y el crédito del impuesto sobre la renta, visite dor.sc.gov.

Formas de dar

Para obtener una lista de organizaciones e iniciativas muy valiosas que necesitan su apoyo a medida que continúan ayudando a las personas en nuestra comunidad, visite la Cámara de Comercio de Hilton Head Island-Bluffton en https://www.hiltonheadchamber.org/covid-19/ Estas organizaciones están ayudando con renta, comida y otras necesidades.