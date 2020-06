15 de junio, información de la ciudad de Hilton Head Island

COMUNICADO OFICIAL

Actualización del administrador de la ciudad Steve Riley

Junio 15 de 2020

Buenas tardes residentes de Hilton Head Island e invitados,

Los edificios de oficinas de la ciudad reabrieron hoy y todo ha ido bastante bien hasta ahora. Por el momento solo podemos atenderlo con cita previa. Por lo tanto, si necesita ayuda en persona, llame con anticipación. Cualquier persona que visite nuestros edificios de las oficinas de la Ciudad debe usar una máscara mientras esté en los edificios, así que traiga una con usted. Nos unimos al condado de Beaufort y otros municipios en un video sobre el uso de máscaras. Échales un vistazo en nuestra página de Youtube y Facebook.

Como siempre, nuestro personal está disponible para servirle. Puede localizar la información de contacto del personal a través de nuestro directorio en línea en

https://hiltonheadislandsc.gov/contactus/staffcomplete.cfm.

También se publica un directorio en la puerta de entrada principal de la Alcaldía.

Bienvenido RBC Heritage Golf Tournament

El RBC Heritage Golf Tournament, originalmente programado para abril, se pospuso debido a COVID-19. Pero, está sucediendo esta semana con el juego del torneo programado para comenzar el jueves. Queremos darle la bienvenida a la isla a los golfistas y sus familias, a los funcionarios del tour de la PGA, a los medios de comunicación y a otros invitados. Quiero agradecer al director del torneo, Steve Wilmot, a su personal y voluntarios por todo el trabajo detrás de escena que han estado haciendo para asegurarse de que se tomen precauciones de seguridad para todos los involucrados o que participen en el torneo.

El servicio de tranvía regresa el lunes 22 de junio

¡Vuelve The Breeze! A partir del lunes 22 de junio, The Breeze Trolley reanudará su servicio en algunas de las vías más transitadas de la ciudad. La ruta, las horas de servicio y las paradas son las mismas que el año pasado, pero una diferencia significativa es que el servicio estará libre de tarifas durante toda la temporada, gracias a los fondos adicionales de la Ciudad. Se están tomando nuevas precauciones de seguridad, que incluyen la limpieza y desinfección frecuente de los carros por parte del equipo de mantenimiento de Palmetto Breeze, paneles de protección transparentes junto al conductor del carro, procedimientos de embarque y salida "unidireccionales" (con los pasajeros abordando al frente y saliendo por la parte trasera) puerta), distanciamiento social durante la conducción, desinfectante de manos y alentar a los pasajeros a usar cubiertas faciales. El servicio funcionará desde 1 p.m. a 10:00 p.m., de domingo a jueves, y 1 p.m. a medianoche, viernes y sábados, llegando a cada parada aproximadamente cada 30 minutos. Puede encontrar más información en www.breezetrolley.com.

Señales temporales

En marzo, la Ciudad bajo la guardia en la aplicación temporal de letreros por un breve período de tiempo para permitir que las empresas instalen letreros no permanentes en sus propiedades anunciando que están abiertos al público. No se requiere un permiso para esta señalización temporal, pero se deben seguir las siguientes pautas:

• Cada negocio tiene permitido tener un letrero por frente de calle.

• Cada letrero no debe ser mayor de 18 "x 24".

• Cada letrero debe estar ubicado en el mismo sitio que el negocio.

• No se permiten letreros en el derecho de paso.

Toda señalización temporal debe eliminarse antes del 7 de julio de 2020.

Bolsas de plástico de un solo uso

La ciudad permitió temporalmente la utilización de bolsas de plástico de un solo uso para ayudar con el volumen más grande de lo normal de pedidos de comida para llevar. El uso de este tipo de bolsas debe descontinuarse después del 7 de julio de 2020.

La fecha límite para la renovación de la licencia comercial es el 20 de junio

Propietarios de negocios, tienen seis días más, incluso hoy, para renovar sus licencias comerciales. Por favor, evite la prisa de último minuto. Lo alentamos a renovar por correo o en línea. También puede dejar sus formularios de renovación y pagos en el buzón en la entrada principal de la ciudad. El personal de la licencia comercial está disponible por teléfono al 843-341-4677 durante el horario normal de oficina para sus preguntas.

Junta Especial de la Ciudad

Nuestra próxima reunión especial de la ciudad es a las 2 p.m., el martes 16 de junio. Vea la agenda en nuestro sitio web en https://hiltonheadislandsc.gov/council/tcagendas.cfm

Para comentar los temas de la agenda a través de nuestro portal de comentarios en línea, visite https://hiltonheadislandsc.gov/opentownhall/

El portal se cerrará DOS (2) horas antes de las horas de inicio de la reunión programada para permitir que el Secretario Municipal recopile comentarios.

Para ver las reuniones, sintonice nuestra página de Facebook en https://www.facebook.com/TownofHiltonHeadIslandSC o nuestro sitio web en https://hiltonheadislandsc.gov.

Nueva página de Facebook para reuniones de la ciudad

A medida que la Ciudad comienza a organizar reuniones electrónicas para las juntas, comités y comisiones de la Ciudad, hemos creado una nueva página de Facebook para transmitir en vivo nuestras reuniones virtuales. ¡Únase a nuestra página de Facebook de las reuniones públicas de la ciudad de Hilton Head Island hoy! Las reuniones de la Alcaldía 2estarán disponibles en nuestra página actual de Facebook y en nuestra nueva página de reuniones de Facebook.

Seminario web gratuito sobre propiedad de herederos y silvicultura

El Centro para la Preservación de la Propiedad de los Herederos y United Way of the Lowcountry está organizando un seminario web gratuito sobre la Herencia y la Propiedad Forestal a las 6 p.m., el miércoles 17 de junio. Aprenderá sobre los riesgos y derechos de la propiedad de los herederos. Regístrese en línea en https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcrf-qupz4uGtRkDuYyLHU6GfG1c2Y8cu05. Para preguntas, envíe un correo electrónico a kroberts@heirsproperty.org.

Palmetto Goodwill

Palmetto Goodwill está trabajando en ubicaciones seleccionadas y a través de su centro de atención virtual para atender las necesidades de las personas afectadas por COVID-19. El centro de atención telefónica está abierto de 8 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes, usted puede comunicarse llamando al 843-566-0072. Los navegadores de carreras capacitados están listos para ayudar con las colocaciones laborales, la capacitación profesional en línea, las inscripciones para los exámenes de certificación profesional y los recursos para las empresas que están despidiendo empleados. Todos los servicios son sin costo para el cliente.

S.C. Thrive Rental Assistance

S.C. Thrive tiene fondos disponibles para asistencia de alquiler directo, hasta $ 1,500 por hogar. Hay más información disponible en https://scthrive.org/covid-19-rental-assistance-program/

Manténgase al día con las precauciones del COVID-19

Para reducir la propagación, todos deben seguir tomando estas precauciones:

Mantenga el distanciamiento social al mantenerse al menos a 6 pies de distancia de los demás

Use una máscara de tela que cubra su nariz y boca mientras está en público

Evite tocar artículos que se tocan con frecuencia

Lávese las manos regularmente

Controle los síntomas y quédese en casa cuando esté enfermo

Para obtener la última actualización sobre los casos de COVID-19 en Carolina del Sur y en el condado de Beaufort, y ubicaciones de pruebas móviles, visite SCDHEC.gov.

Manténgase actualizado con el gobierno de la ciudad

Ahora es el momento de conectarse con nosotros a través de nuestro servicio de suscripción electrónica. Visite nuestro sitio web y suscríbase hoy. Esto es tan importante, especialmente ahora que la temporada de huracanes está en marcha. A través de este servicio, recibirá actualizaciones sobre proyectos de la ciudad, noticias de arte y cultura, información de emergencia y más. En la página de registro, podrá elegir los temas que más le interesen. Si ya se ha registrado en este servicio, le recomendamos que vaya a su página de suscripción y actualice sus selecciones. Esto es algo que deberá hacer porque, como portal de autoservicio, no tenemos acceso a información de privacidad para actualizar el servicio por usted.

Formas de dar

Para obtener una lista de organizaciones e iniciativas muy valiosas que necesitan su apoyo a medida que continúan ayudando a las personas en nuestra comunidad, visite la Cámara de Comercio de Hilton Head Island-Bluffton en https://www.hiltonheadchamber.org/covid-19/ Estas organizaciones están ayudando con renta, comida y otras necesidades.