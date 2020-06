18 de junio (DHEC) anunció hoy 987 nuevos casos confirmados y nueve nuevos casos probables del nuevo coronavirus COVID-19, y cuatro muertes confirmada

COMUNICADO OFICIAL

Dr. Bell: "Todos los días que no todos hacemos nuestra parte, ampliamos la duración de este virus"; Última actualización de COVID-19 (18 de junio de 2020)

COLUMBIA, S.C. - Hoy, la epidemióloga estatal, Dra. Linda Bell, emitió la siguiente declaración instando firmemente a los habitantes de Carolina del Sur a continuar tomando precauciones de salud pública en medio de las preocupaciones sobre el reciente aumento en las tendencias de datos de COVID-19.

“Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar para detener COVID-19. Este virus no se propaga solo. Se propaga por nuestro estado por personas infectadas que lo llevan a donde sea que vayan: su trabajo, el supermercado, la oficina de correos, la casa de un amigo. Al no seguir las precauciones de salud pública, muchos están poniendo todo en riesgo.

Es esencial que cada uno de nosotros, todos los días, usemos una máscara en público y nos mantengamos físicamente distanciados de los demás.

Entendemos que lo que seguimos pidiendo a todos no es fácil y que muchos están cansados ​​de escuchar las mismas advertencias y de tomar las mismas precauciones diarias, pero este virus no toma un día libre. Cada día que no todos hacemos nuestra parte, estamos ampliando la duración de las enfermedades, el trabajo perdido, las hospitalizaciones y las muertes en nuestro estado.

No hay vacuna para COVID-19. Solo hay comportamientos y acciones individuales que todos debemos mantener que ayudan a detener su propagación.

Las personas sanas pueden sentir que son resistentes al virus, pueden sentir que incluso si lo contraen, tendrán síntomas leves y se sentirán mejor en unos pocos días. Esto puede ser cierto para algunos, pero también es cierto que estamos viendo hospitalizaciones y muertes en aquellos que anteriormente estaban sanos y en casi todos los grupos de edad.

Históricamente, las Carolinas del Sur han hecho sacrificios voluntariamente en beneficio de todos. Detener la propagación de esta enfermedad no será fácil. Sin embargo, confío en nuestra voluntad de tomar las acciones actuales necesarias para usar máscaras faciales y distanciamiento social para cuidarnos mutuamente. Juntos podemos enfrentar este desafío ".

Última actualización de COVID-19 (18 de junio de 2020)

El Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur (DHEC) anunció hoy 987 nuevos casos confirmados y nueve nuevos casos probables del nuevo coronavirus COVID-19, y cuatro muertes confirmadas adicionales.

Esto lleva el número total de casos confirmados a 21.533, los casos probables a 15, las muertes confirmadas a 621 y cero muertes probables.

Tres de las muertes ocurrieron en personas de edad avanzada de los condados de Florence (1), Kershaw (1) y Lancaster (1), y una (1) muerte ocurrió en una persona de mediana edad del condado de Lancaster. Actualmente no hay muertes probables.

La cantidad de casos nuevos confirmados por condado se enumeran a continuación.

Aiken (10), Anderson (14), Bamberg (3), Beaufort (48), Berkeley (24), Calhoun (1), Charleston (139), Chester (1), Chesterfield (4), Cherokee (1), Colleton (3), Clarendon (2), Darlington (4), Dillon (10), Dorchester (20), Fairfield (5), Florencia (16), Georgetown (42), Greenville (169), Greenwood (1), Horry (128), Jasper (9), Kershaw (16), Lancaster (7), Laurens (10), Lee (7), Lexington (45), Marion (5), Marlboro (4), Newberry (6), Oconee (5), Orangeburg (13), Pickens (19), Richland (79), Saluda (3), Spartanburg (42), Sumter (34), Union (2), Williamsburg (7), York (29)

El número de nuevos casos probables se enumeran a continuación. Greenville (2), Kershaw (2), Laurens (1), Lexington (1), Pickens (1), Richland (2)

Pruebas en Carolina del Sur

Hasta ayer, se realizaron un total de 313,210 pruebas en el estado. Vea un desglose detallado de las pruebas en Carolina del Sur en la página web de Datos y Proyecciones. El Laboratorio de Salud Pública del DHEC está operando durante horas extendidas y está analizando muestras los siete días de la semana. El plazo actual del Laboratorio de Salud Pública para proporcionar resultados a los proveedores de atención médica es de 24 a 48 horas.

Evento de prueba COVID-19 gratuito que se realizará en Benedict College

Los residentes están invitados a asistir a un evento de prueba gratuito en el estadio Charles W. Johnson de Benedict College en Columbia, S.C. El evento se llevará a cabo de 10 a.m. a 3 p.m. Este viernes y sábado.

Este evento gratuito está abierto al público y proporcionará a las comunidades locales en el área de Columbia acceso a pruebas de manejo gratuitas y suministros esenciales para ayudar a disminuir el riesgo de exposición al COVID-19.

Para aquellos que necesitan asistencia para viajar al evento, THE COMET ofrece una reserva, un servicio de acceso telefónico para las personas que se hacen la prueba. Llame al 803-255-7124 con 30 minutos de anticipación y para asegurar un viaje hacia y desde el sitio de prueba. Para obtener más información sobre el evento, haga clic aquí.

DHEC continúa trabajando con socios comunitarios para aumentar las pruebas en comunidades de todo el estado. Encuentre un evento clínico de prueba móvil cerca de usted en scdhec.gov/covid19mobileclinics.

También puede hacerse la prueba en una de las 171 instalaciones de prueba COVID-19 permanentes en todo el estado. Visite scdhec.gov/covid19testing para obtener más información.