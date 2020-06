19 de junio, información de la ciudad de Hilton Head Island

COMUNICADO OFICIAL

Una actualización del asistente del administrador de la ciudad, Josh Gruber

Junio 19 de 2020

Buenas tardes residentes Hilton Head Island e invitados,

Hoy es Juneteenth (abreviatura del 19 de junio). Es un día en 1865 cuando los negros esclavizados en Galveston, Texas, se enteraron que la esclavitud había terminado dos años y medio antes con la firma de la Proclamación de Emancipación. Desde 2015, nuestros amigos del Proyecto de Preservación de Mitchelville han organizado una celebración local del 15 de junio. Este año, la celebración real se canceló debido a la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, Mitchelville se unió a otros cinco museos negros e instituciones históricas para lanzar BLKFREEDOM.org, una conmemoración digital del 15 de junio. Al reconocer a Juneteenth, Mitchelville continúa celebrando la libertad de las personas en Mitchelville, que tenía la distinción de ser una ciudad antes de que Hilton Head Island se incorporara como ciudad en 1983. También fue la primera comunidad con educación obligatoria en Carolina del Sur. Visite exploremitchelville.org para más información. Además, hemos emitido una proclamación que declara hoy como el día diecinueve en la ciudad de Hilton Head Island. La proclamación establece lo siguiente:

POR CUANTO, el 1 de enero de 1863 fue el día en que el presidente Abraham Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación aboliendo la práctica y la institución de la esclavitud en los Estados Unidos de América; y

POR CUANTO, el 19 de junio de 1865. Los esclavos que vivían en Texas no recibieron noticias de la Proclamación de Emancipación hasta que el General Gordon Granger leyó las órdenes federales en Galveston, Texas, de que todas las personas esclavizadas en Texas eran libres; y

POR CUANTO, el 19 de junio se conoce desde entonces como el Día de la Libertad y también se lo conoce como el día oficial para el reconocimiento del 15 de junio; y

POR CUANTO, Juneteenth celebra la libertad y los logros de los afroamericanos mientras alienta el autodesarrollo continuo y el respeto por todas las culturas; y

POR CUANTO, la Ciudad de Hilton Head Island reconoce que la importancia y el valor de celebrar Juneteenth radica en el reconocimiento de que queda mucho trabajo por hacer para abordar la igualdad de derechos y el acceso a oportunidades para superar el racismo en nuestro país y en el comunidad; y

POR CUANTO, los líderes electos del pueblo de Hilton Head Island y el personal del pueblo están comprometidos a perseguir los ideales de justicia, igualdad y paz entre todos sus residentes.

AHORA POR TANTO Yo, John J. McCann, junto con la Alcaldía, declaró el 19 de junio de 2020 como: Juneteenth Day en Hilton Head Island, es un aliento a nuestra comunidad a celebrar y respetar este día, y continuar trabajando juntos para superar todas las injusticias.

Solo un recordatorio sobre las precauciones de seguridad del Departamento de Salud y Control Ambiental de S.C. (SCDHEC)

Todavía existe un riesgo significativo de estar expuesto al virus COVID-19 en un entorno público en cualquier comunidad. Para evitar una mayor propagación de COVID-19, SCDHEC alienta a todos a tomar las siguientes precauciones:

Mantenga el distanciamiento social manteniéndose al menos a 6 pies de distancia de los demás.

Use una máscara de tela que cubra su nariz y boca mientras está en público.

Evite tocar artículos que se tocan con frecuencia.

Lávese las manos regularmente.

Controle los síntomas y quédese en casa cuando esté enfermo.

Para obtener la última actualización sobre los casos de COVID-19 en Carolina del Sur y en el condado de Beaufort, y ubicaciones de pruebas móviles, visite SCDHEC.gov.

Guía de estacionamiento en la playa para Coligny Beach Park

Si te diriges a Coligny Beach Park este fin de semana, ten en cuenta que el estacionamiento de Coligny Beach se llena rápidamente. La seguridad cerrará el parque cuando esté lleno y no lo volverá a abrir hasta que haya varios espacios disponibles. El personal no puede hacer que un auto salga e ingrese otro inmediatamente porque esto crea un problema de seguridad en Pope Avenue. Si le dicen que el lote está lleno, regrese más tarde o use el estacionamiento de Crossings Park, 4 Haig Point Circle. Un servicio de traslado Palmetto Breeze está disponible para transportarlo desde Crossings hasta Coligny Beach Park.

El servicio de tranvía regresa el lunes 22 de junio

Breeze Trolley reanudará su servicio el lunes 22 de junio. La ruta, el horario de servicio y las paradas son las mismas que el año pasado. El servicio estará libre de tarifas durante toda la temporada. Se están tomando nuevas precauciones de seguridad, que incluyen la limpieza y desinfección frecuente de los carros por parte del equipo de mantenimiento de Palmetto Breeze, paneles de plexiglás de protección al lado del conductor del carro, procedimientos de embarque y salida "unidireccionales" (con los pasajeros abordando al frente y saliendo por la parte trasera) puerta), distanciamiento social durante la conducción, desinfectante de manos y se alenta a los pasajeros a usar cubiertas faciales. El servicio funcionará a las 1 p.m. a 10:00 p.m., de domingo a jueves, y 1 p.m. a medianoche, viernes y sábados, cada parada llegará aproximadamente cada 30 minutos. Puede encontrar más información en www.breezetrolley.com.

Reunión intergubernamental de la Alcaldía

El Comité Intergubernamental de la Alcaldía quiere escuchar sus comentarios y opiniones sobre varios asuntos que afectan a la comunidad de Hilton Head Island. El comité programó una reunión especial virtual a las 10 a.m., miércoles 24 de junio. La agenda de la reunión está disponible en nuestro sitio web en hiltonheadislandsc.gov. Puede enviar comentarios públicos sobre los temas de la agenda electrónicamente a través de nuestro portal Open Town Hall en https://hiltonheadislandsc.gov/opentownhall/

El período de comentarios públicos se cerrará al mediodía del día anterior a la reunión programada. Todos los comentarios serán proporcionados al comité para su revisión y formarán parte del registro oficial. Los ciudadanos también pueden llamar al 843-341-4700 para inscribirse para la participación de comentarios públicos durante la reunión por teléfono.

El período de inscripción para la participación de comentarios públicos se cerrará al mediodía del martes 23 de junio de 2020.

La reunión se puede ver en la página de Facebook de la reunión pública de la ciudad (https://www.facebook.com/TownofHiltonHeadIslandMeetings/) y en el sitio web de la ciudad (www.hiltonheadislandsc.gov).

La fecha límite para la licencia comercial es el 20 de junio

Mañana, 20 de junio, es la fecha límite para la renovación de la licencia comercial de la ciudad de Hilton Head Island. Llame al 843-341-4677 si tiene preguntas. Puede enviar su renovación en línea o dejarla en el buzón de licencia comercial ubicado en la entrada principal de la Alcaldía.

Manténgase actualizado con el gobierno de la ciudad

Visite nuestro sitio web en hiltonheadislandsc.gov e inscríbase en nuestro servicio de suscripción electrónica. En la página de registro, elija los temas sobre los que está más interesado en recibir información. Si ya se ha registrado en este servicio, le recomendamos que vaya a la página de suscripción y actualice sus selecciones. Esto es algo que deberá hacer porque, como portal de autoservicio, no tenemos acceso a información de privacidad para actualizar el servicio por usted.