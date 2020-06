24 de junio, información de la ciudad de Hilton Head Island

COMUNICADO OFICIAL

Actualización del administrador de la ciudad Steve Riley

Junio 24 de 2020

Buenas tardes residente de Hilton Head Island e invitados,

Manténgase protegido con precauciones de seguridad

Todavía existe un riesgo significativo de estar expuesto al virus COVID-19 en un entorno público en cualquier comunidad. Nosotros, junto con los CDC y el Departamento de Control de Salud y Medio Ambiente de S.C., pedimos a todos que se protejan a sí mismos y a los demás al:

Mantener la distancia física manteniéndose al menos a 6 pies de distancia de los demás.

Usar una máscara de tela que cubra su nariz y boca mientras está en público.

Evite tocar artículos que se tocan con frecuencia.

Lavarse las manos regularmente.

Monitoree los síntomas de COVID-19 y quedarse en casa cuando está enfermo.

Para obtener la última actualización sobre los casos de COVID-19 en Carolina del Sur y en el condado de Beaufort, y las ubicaciones de pruebas móviles, visite SCDHEC.gov.

Evento de test COVID-19 el 29 de junio

El lunes 29 de junio, de 7 a.m. a 1 p.m., se llevará a cabo en nuestra comunidad un evento de prueba Drive-Thru COVID-19. Estamos trabajando con la Oficina del Sheriff del Condado de Beaufort y el Distrito Escolar del Condado de Beaufort para reubicar la evaluación desde el Centro de Entrenamiento de Rescate de Incendios en Dillon Road hasta el complejo de la Escuela Secundaria Hilton Head Island en Wilborn Road. Compartiremos más sobre la ubicación una vez que se confirmen los detalles.

Cualquiera puede participar.

La prueba es gratuita.

No se requiere cita.

No se requiere una orden del médico.

Esto es solo una prueba para el virus.

Esta no es una prueba para detectar anticuerpos COVID-19.

Esta será una torunda nasal.

Esta no es una prueba rápida. Se espera que los resultados se devuelvan en 2 a 4 días.

Recibirá una llamada telefónica con los resultados de la prueba.

No hay requisitos previos para la prueba, como tener síntomas.

Se pueden evaluar varias personas dentro de un vehículo.

Este evento de prueba es organizado conjuntamente por nuestro Departamento de Bomberos de Hilton Head Island, el Hospital Hilton Head, la Clínica de Voluntarios en Medicina y SCDHEC.

Para conocer las fechas y ubicaciones de otras clínicas móviles emergentes, visite el sitio web de SCDHEC en www.scdhec.gov/infectious-diseases/viruses/coronavirus-disease-2019-covid-19/covid-19-mobile-pop-clinics

SCDOT participará en simulacro de reversión de huracán Lane el jueves 25 de junio

El Departamento de Transporte de Carolina del Sur (SCDOT) participará en un simulacro de inversión de carril de huracanes en todo el estado el jueves 25 de junio. No se cerrarán carriles durante el simulacro, que será de aproximadamente 8 a.m. a 2 p.m. Los equipos de SCDOT ensayarán la colocación de dispositivos de control de tráfico a lo largo de porciones de la US 278 y US 21 en el condado de Beaufort, porciones de I-26, entre Columbia y Charleston; y US 501 en el condado de Horry.

Durante este ejercicio, los equipos de mantenimiento de SCDOT viajan a lugares previamente designados a lo largo de estas rutas para desplegar barriles y conos. Los empleados despliegan los barriles en los costados de las carreteras y los arcenes para el simulacro a fin de no interrumpir el tráfico, pero durante una inversión real del carril de huracanes, estos barriles y conos se utilizarían para gestionar de forma segura el tráfico de evacuación. Durante una evacuación real, se desplegarían barriles en los carriles, intersecciones y salidas. Otros miembros del personal de SCDOT están involucrados en el monitoreo del flujo de tráfico desde los Centros de Administración de Tráfico y en el despliegue de dispositivos de control de tráfico, como tableros de mensajes a lo largo de las rutas que serían revertidas.

Se recomienda a los automovilistas que sean cautelosos ya que los equipos de SCDOT estarán estacionados a lo largo de las carreteras.

Carolina del Sur lanza el programa Palmetto Priority para restaurantes

Carolina del Sur lanzó el Programa Palmetto Priority para infundir confianza en los clientes mientras eligen el servicio de cenar en los restaurantes. El compromiso formal hecho por los restauradores demuestra las precauciones reales que están tomando para evitar la propagación de COVID-19. Cuando los clientes ven el sello de aprobación de Palmetto Priority, pueden estar seguros de que el restaurante está tomando todas las medidas necesarias para proteger a sus empleados y clientes y se compromete a desempeñar un papel de liderazgo en la protección de nuestras comunidades. El compromiso también faculta a los clientes a aprender lo que pueden hacer para ayudar a mantener a todos a salvo. Para obtener más información sobre este programa y cómo pueden participar los restaurantes, visite https://palmettopriority.com/.

Fecha de reposición para la quema de desechos de jardín

El sábado 27 de junio es la fecha que la ciudad ha establecido para la quema de desechos de jardín. Se aplicarán todas las reglas de su permiso existente.

El titular del permiso debe registrar su quema en la fecha de recuperación.

Para registrar la quema comuníquese al (843) 682-5125. Debe llamar antes de encender el fuego para determinar si las condiciones climáticas proyectadas permitirán quemar.

La quema de desechos de jardín puede tener lugar solo en días de quema aprobados cuando el clima lo permite.

El próximo día de quema programado regularmente es el sábado 11 de julio de 2020. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Oficina de Prevención de Incendios al (843) 682-5145.

Los fuegos artificiales están prohibidos

Nos estamos acercando al 4 de julio y, como ya sabrán, no tendremos fuegos artificiales este año debido al coronavirus y las limitaciones que se han puesto en las reuniones de grandes multitudes. Además, según el Código de la Ciudad, está prohibido descargar fuegos artificiales en la playa, excepto con el permiso del Administrador de la Ciudad para exhibiciones de fuegos artificiales planificadas.

Señales temporales

En marzo, la Ciudad detuvo temporalmente la aplicación de la norma de letreros por un breve período para permitir que las empresas instalaran letreros no permanentes en sus propiedades para anunciar aperturas.

Toda señalización temporal debe eliminarse antes del 7 de julio de 2020.

Bolsas de plástico de un solo uso

La ciudad permitió temporalmente la utilización de bolsas de plástico de un solo uso para ayudar con el volumen más grande de lo normal de pedidos de comida para llevar. El uso de este tipo de bolsas debe suspenderse después del 7 de julio de 2020.

Cámara de Comercio de Hilton Head Island-Bluffton que busca embajadores voluntarios

La Cámara de Comercio de Hilton Head Island-Bluffton está buscando voluntarios para ayudar con su iniciativa Staying Safe Together / Mask Up. Se necesitan voluntarios para ayudar a distribuir máscaras al público. Si está interesado, envíe un correo electrónico a pathforward@hiltonheadisland.org y un miembro del personal de la Cámara se pondrá en contacto con usted.

Manténgase actualizado con el gobierno de la ciudad

Visite nuestro sitio web en hiltonheadislandsc.gov e inscríbase en nuestro servicio de suscripción electrónica. En la página de registro, elija los temas sobre los que está más interesado en recibir información. Si ya se ha registrado en este servicio, le recomendamos que vaya a la página de suscripción y actualice sus selecciones. Esto es algo que deberá hacer porque, como portal de autoservicio, no tenemos acceso a información de privacidad para actualizar el servicio por usted.

Formas de dar

Para obtener una lista de organizaciones e iniciativas muy valiosas que necesitan su apoyo a medida que continúan ayudando a las personas de nuestra comunidad, visite Hilton Head Island-Bluffton Chamber Commerce en www.hiltonheadchamber.org/covid-19/. Estas organizaciones están ayudando con el alquiler, comida y otras necesidades.