26 de junio, información de la ciudad de Hilton Head Island

COMUNICADO OFICIAL

Actualización del ayudante del administrador municipal Josh Gruber

Junio 30 de 2020

Buenas tardes residentes de Hilton Head Island e invitados,

La Alcaldía de Hilton Head Island aprobó la Ordenanza 2020-14 el lunes 29 de junio de 2020, que exige que las personas usen coberturas faciales en los establecimientos comerciales. El Departamento de Salud y Control Ambiental de S. C. y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan el uso de recubrimientos faciales para ayudar a retrasar la propagación del coronavirus.

Desde que se aprobó la Ordenanza, hemos recibido una serie de preguntas de residentes e invitados de la isla, dueños de negocios y otras personas que buscan aclaraciones sobre las partes de la Ordenanza que más les afectan.

Abordaré algunas de esas preguntas en la actualización de hoy. Puede ver una copia de la ordenanza y nuestra lista completa de preguntas y respuestas en nuestro sitio web en hiltonheadislandsc.gov.

¿Se requieren máscaras en Hilton Head Island? Si. Nuestra Alcaldía aprobó la ordenanza 2020-14 el lunes 29 de junio de 2020, que exige que las personas se cubran la cara. Cualquier persona que ingrese a un establecimiento comercial dentro de los límites municipales de la ciudad debe usar una máscara facial.

Un establecimiento comercial significa cualquier establecimiento ubicado en un edificio cerrado u otro ambiente interior que principalmente vende bienes o servicios, o una combinación de ellos, al público en general, incluidos, entre otros, supermercados, restaurantes, vestíbulos y espacios públicos en hoteles, moteles y complejos de tiempo compartido, farmacias, bares, salones, tiendas minoristas, consultorios médicos y dentales.

¿Cuándo entrará en vigencia la ordenanza y cuánto tiempo durará? La ordenanza entra en vigencia a las 11:59 p.m. el martes 30 de junio de 2020, y permanecerá vigente hasta el 27 de agosto de 2020, a menos que la Alcaldía lo rescinda o extienda.

¿Cuáles son las reglas sobre mascarillas para niños? Siga las pautas de los CDC para niños. Según los CDC, las mascarillas para la cara no se deben colocar en niños menores de 2 años ni en personas que tengan problemas para respirar o que estén inconscientes, incapacitados o que de otra manera no puedan quitar la cubierta sin ayuda.

¿Qué sucede si tengo una afección subyacente? La ordenanza permite las siguientes excepciones para las personas con afecciones subyacentes: cualquier persona que no pueda usar de manera segura una cubierta facial debido a la edad, una afección de salud subyacente o que no pueda ponerse o quitarse la cubierta facial sin la ayuda de otros, cualquier persona que come o consume alimentos y bebidas; y personas que reciben atención o tratamiento médico.

¿Necesito tener prueba de mi condición médica?

El Centro ADA del Sureste, un brazo regional de la Red Nacional ADA, ha producido una guía útil sobre el tema de las regulaciones de la máscara facial y las personas que pueden sufrir una discapacidad que haría que el uso de la máscara sea inseguro. Puede encontrar una copia de ese documento aquí: https://www.adasoutheast.org/ada/publications/legal/ada-and-face-mask-policies.php

Si bien no se necesita ninguna prueba para no estar sujeto a los requisitos de la ordenanza de máscara de la Ciudad, no significa que una persona con una condición médica pueda simplemente entrar y pasear por un establecimiento comercial cubierto como lo desee sin una mascarilla. Por el contrario, se requerirá que la empresa cumpla con las regulaciones de la máscara y debe proporcionar un ajuste razonable a la persona en la medida en que sea posible. Los ejemplos de esto incluyen permitir que una persona use una bufanda, una cubierta facial suelta o un protector facial completo en lugar de una máscara facial; permitir a los clientes realizar pedidos en línea con recogida en la acera o sin entrega de contacto de manera oportuna; permitir a los clientes realizar pedidos por teléfono con recogida en la acera o sin contacto de manera oportuna; permitir que una persona espere una cita en el automóvil y entre al edificio cuando se le llama o se le envía un mensaje de texto; u ofrecer citas por teléfono o videollamadas.

¿Necesito usar una máscara en la playa o en una piscina? No. Si bien nuestra ordenanza no aborda el uso de revestimientos faciales en la playa, los CDC alientan el uso de revestimientos faciales de tela entre los visitantes de la playa y la piscina. Las cubiertas faciales deben usarse cuando sea factible y son más esenciales en momentos en que el distanciamiento social es difícil. Los CDC aconsejan a quienes usan cubiertas faciales de tela que no los usen en el agua, ya que pueden ser difíciles de respirar cuando están mojados. Esto significa que es particularmente importante mantener el distanciamiento social en el agua.

¿Los gimnasios tienen que exigir a las personas que usen una máscara mientras hacen ejercicio?

Si. Las personas dentro de un gimnasio se encuentran dentro de un establecimiento comercial cubierto y, por lo tanto, están sujetas a la Ordenanza.

¿Cómo se hará cumplir la ordenanza? El Departamento del Sheriff del Condado de Beaufort, los oficiales de cumplimiento del código de la ciudad y otras personas con autoridad legal harán cumplir la ordenanza.

¿Me penalizarán por no usar una máscara? No usar una máscara en cumplimiento de la ordenanza es un delito menor y puede resultar en un arresto y una multa. Las empresas que no cumplan pueden tener su licencia comercial suspendida o revocada.

¿Qué hago si veo personas que no usan máscaras o cobertores faciales en las empresas? Si se encuentra con alguien que no tiene la cara cubierta, le recomendamos que se aleje al menos seis pies. Si bien la ordenanza del pueblo tiene disposiciones para los infractores, nuestro enfoque está en la educación para lograr el cumplimiento de nuestra comunidad.

Manténgase actualizado con los casos COVID-19 en nuestra comunidad

Puede rastrear la última cantidad de casos en Carolina del Sur y en el condado de Beaufort visitando nuestro Centro COVID-19 en hiltonheadislandsc.gov/COVID19 o SCDHEC.gov.