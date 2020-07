2 de julio, Una actualización del ayudante del administrador municipal Josh Gruber

COMUNICADO OFICIAL

Una actualización del ayudante del administrador municipal Josh Gruber

Buenas tardes residentes de Hilton Head Island e invitados,

Feliz el 4 de julio a todos.

El cuatro de julio es un día festivo muy especial cuando celebramos la independencia de Estados Unidos. Este año, las vacaciones adquieren un significado diferente dados los continuos desafíos resultantes de COVID-19. Este año, es posible que no podamos reunirnos para eventos tradicionales. Pero deberíamos tomarnos un momento para recordar el sacrificio de hombres y mujeres en uniforme que defendieron a nuestro país. Mientras celebramos, hagámoslo de manera responsable usando máscaras, practicando el distanciamiento social y siguiendo las precauciones para proteger nuestra propia salud y la salud de los demás.

Si necesita ver las últimas cifras sobre los casos de COVID-19 en nuestra comunidad, visite nuestro Hub COVID-19 en hiltonheadislandsc.gov/COVID19 o SCDHEC.gov.

Una celebración para el 4 de julio traído a usted por Salute From the Shore

La exhibición habitual de fuegos artificiales de varias entidades no ocurrirá en Hilton Head Island este año. Pero puedes compartir la celebración organizada por Salute From the Shore. Es una oportunidad única para que individuos, amigos y familias saluden a nuestras fuerzas armadas mientras celebran el Día de la Independencia en las playas de Carolina del Sur. Salute From the Shore de este año comenzará en la frontera de Carolina del Norte / Carolina del Sur, a 40 millas al norte de Myrtle Beach, aproximadamente a la 1 p.m. y se dirigirá hacia la costa, donde terminará en Bluffton.

El paso elevado comenzará con dos F-16 de la Base de la Fuerza Aérea Shaw y un C-17 de la Base de la Fuerza Aérea Charleston. Después de los aviones militares habrá un avión antiguo, un P51. Este avión vuela más lento que los aviones militares y extenderá el Saludo durante la tarde a medida que avanza por la costa de Carolina del Sur. Después del sobrevuelo inicial de los aviones militares, tendrá que quedarse para ver los aviones antiguos. Como siempre, tenga en cuenta que se trata de aviones más antiguos con pilotos voluntarios, por lo que las condiciones climáticas y los problemas mecánicos juegan un papel importante en cuántos vuelan en última instancia. Se espera que los aviones F-16 vuelen sobre el área de Hilton Head Island-Bluffton a las 1:31 p.m. seguido por los planes C-17 a las 1:48 p.m.

Limpieza de la playa

Sabemos que el 4 de julio será un día ocupado en todas nuestras playas y estamos haciendo esfuerzos para garantizar que se mantengan limpias para su disfrute y seguridad. Para el fin de semana, hemos colocado grandes recipientes de basura a lo largo de la playa. Además, nos hemos asociado con el Proyecto Deep Well para que los voluntarios hagan una limpieza de la playa el domingo por la mañana, 5 de julio, a partir de las 7 a.m. Los equipos de voluntarios recogerán la basura a lo largo de un tramo de tres a cuatro millas; Comenzarán en Coligny Beach y se dirigirán al norte hacia Folly. Realmente apreciamos su deseo de mantener nuestras playas limpias y solo pedimos su ayuda al tirar la basura en nuestros recipientes antes de salir de la playa.

Guía de estacionamiento en la playa para Coligny Beach Park

Este fin de semana, nuestro estacionamiento adicional para Coligny Beach Park estará en el Campus de Hospitalidad de USCB, 1 Sand Shark Drive. Un servicio de traslado de Palmetto Breeze está disponible para transportarlo desde el campus hasta Coligny Beach Park. La seguridad cerrará el estacionamiento de Coligny Beach cuando esté lleno y no lo volverá a abrir hasta que haya varios espacios disponibles. El personal no puede hacer que un auto salga e ingrese otro auto inmediatamente porque esto crea un problema de seguridad en Pope Avenue.

Señales temporales

Todas las empresas de señalización temporal que se hayan implementado deben retirarse antes del martes 7 de julio de 2020. En marzo, la Ciudad hizo un alto en la aplicación de la señalización temporal durante un breve período para permitir que las empresas instalen señales no permanentes en sus propiedades para anunciar las aperturas.

Bolsas de plástico de un solo uso

El martes 7 de julio es el último día en que las empresas pueden usar bolsas de plástico de un solo uso. La Ciudad permitió temporalmente bolsas de plástico de un solo uso para ayudar con el volumen más grande de lo normal de pedidos de comida para llevar y de acera durante la pandemia de COVID-19.

SCDOT lanza el sistema mejorado de información para viajeros 511

El Departamento de Transporte de Carolina del Sur (SCDOT) ha realizado mejoras en su Sistema de información para viajeros 511, haciéndolo más fácil de usar y proporcionando más información. El sistema 511 de SCDOT es una aplicación, sitio web y sistema telefónico que proporciona información de tráfico en tiempo real en todas las carreteras interestatales de Carolina del Sur y algunas de las carreteras a lo largo de la costa. El sistema estatal proporciona información sobre construcción, cierres de carriles, accidentes, congestión y clima severo que afecta el tráfico.

Los usuarios pueden llamar al 511, consultar la aplicación o acceder a www.511SC.org las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Las nuevas mejoras incluyen:

• Nuevo mapa que es significativamente más rápido de cargar

• Superposición de mapas satelitales

• Información en capas de la aplicación de navegación Waze

• Inclusión de una cámara cercana al navegar por cámaras de carretera

• Marcadores del área de descanso

• Marcadores de ruta de evacuación

• Capacidad para obtener indicaciones

• Alertas de emergencia mejoradas

• Posibilidad de guardar cámaras favoritas y puntos de interés.

• Una función de anticipación que notifica verbalmente al conductor de los próximos eventos, como un accidente o una construcción (solo la aplicación)

La Alcaldía estará cerrada el 3 de julio

En celebración del feriado del 4 de julio, la Alcaldía estará cerrada. Nuestras actualizaciones periódicas se reanudarán el lunes 6 de julio. ¡Les deseo a todos un feliz, seguro y saludable Cuatro de julio!