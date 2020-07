13 de Julio, información de la ciudad de Hilton Head Island

COMUNICADO OFICIAL

Actualización del administrador de la ciudad Steve Riley

Julio 13 de 2020

Buenas tardes residentes de Hilton Head Island e invitados,

Gracias a todos por seguir nuestra Ordenanza que requiere que se cubran la cara cuando ingresan a un establecimiento comercial y en otras situaciones. Gracias a las empresas, iglesias y organizaciones que han apoyado la Ordenanza de la Ciudad por usar cubiertas para la cara.

Hemos recibido mucho apoyo de los residentes. Los visitantes nos han enviado un correo electrónico para preguntar sobre nuestras acciones para que puedan hacer lo correcto cuando vacacionen en Hilton Head Island. Continuamos haciendo correr la voz sobre el uso de cubiertas para la cara, distanciamiento físico y lavado de manos. Además de los letreros, nos hemos asociado con Palmetto Breeze para tener letreros en los autobuses y estamos trabajando con el Rotary Club de Hilton Head Island para colocar letreros en nuestros caminos. Juntos, podemos detener la propagación del coronavirus y ayudar a que disminuyan nuestro número de casos.

Mascaras Disponibles

Tenemos máscaras disponibles para iglesias y organizaciones locales. Si necesita máscaras para distribuir, comuníquese con nuestro personal en la Alcaldía al 843-341-4700. Estaremos encantados de proporcionarle un suministro para repartir.

Casos de COVID-19

Para conocer las últimas cifras sobre los casos de COVID-19 en nuestra comunidad, visite el Departamento de Salud y Control Ambiental de S.C. en SCDHEC.gov o visite nuestra página central de COVID-19 en www.hiltonheadislandsc.gov/COVID19.

Pruebas de COVID-19

Hemos tenido algunos eventos exitosos de pruebas de COVID-19 en nuestra comunidad y se han organizado más con la ayuda de nuestro senador estatal local, Tom Davis, y el Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur. Los próximos eventos de autoservicio, que se llevarán a cabo en todo el condado de Beaufort, serán de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. en estas fechas y lugares: 15 de julio en Lady's Island Middle School en Lady’s Island; 22 de julio en Bluffton High School en Bluffton; 29 de julio en Battery Creek High School en Beaufort; y el 5 de agosto en Hilton Head High School, 70 Wilborn Road en Hilton Head Island. La prueba es gratuita y no necesita una cita o una referencia médica.

La Alcaldía regresa al horario de la reunión regular este mes

Desde marzo, cuando comenzamos a abordar la pandemia de COVID-19 localmente, nuestra Alcaldía ha celebrado reuniones especiales virtuales casi todas las semanas. El Consejo realizó numerosos ajustes en el horario y la reunión. Este mes, la Alcaldía volverá a su horario habitual de reunión de las 4 p.m., comenzando con su reunión el martes 21 de julio. Varios de nuestros comités y grupos de trabajo han planeado reuniones virtuales este mes. Entre ellos se encuentran la Comisión de Planificación, la Fuerza de Tarea de Preservación Cultural y de Tierras de Gullah Geechee y la Comisión de Parques y Recreación. Visite nuestro sitio web en hiltonheadislandsc.gov para conocer las fechas y agendas de las próximas reuniones, que contienen información sobre cómo conectarse o participar en estas reuniones.

El período de presentación de candidaturas para las elecciones generales municipales para la ciudad de Hilton Head Island abre el 31 de julio

Nuestro período de presentación de candidatos para la próxima Elección General Municipal en noviembre se abre a finales de este mes. Las salas 1, 3 y 6 del Concejo Municipal están disponibles para la elección. Los ciudadanos que estén interesados ​​en solicitar la candidatura pueden hacerlo en la Alcaldía, en el Tribunal de One Town Center, a partir de las 8 a.m. del viernes 31 de julio y hasta el mediodía del lunes 17 de agosto. El formulario de presentación de candidaturas estará disponible en la Alcaldía. Los candidatos deben traer una identificación con foto y estar preparados para presentar una tarifa de presentación de $35, que puede pagarse en efectivo, con tarjeta de crédito o cheque pagadero a la ciudad de Hilton Head Island.

Debido al COVID-19, le recomendamos que llame al (843) 341-4604 y haga una cita para presentar la documentación. Las citas se pueden programar entre las 8 a.m. y las 4:30 p.m., de lunes a viernes.

Además, los candidatos deben conocer los siguientes procedimientos y pautas:

Los candidatos que no podrán ir en persona durante el período de presentación y desean entregar una solicitud por parte del agente, pueden comunicarse con el Administrador de registros de la ciudad para recibir instrucciones.

Los candidatos deben residir y estar registrados actualmente para votar en la ciudad de Hilton Head Island. Los candidatos solo pueden postularse para la Alcaldía para el barrio en el que residen. El registro de votantes de los candidatos debe coincidir con su residencia actual. Para obtener información sobre las salas de la Alcaldía, visite https://hiltonheadislandsc.gov/council/tcwards.cfm.

Los candidatos deben presentar un formulario de Declaración de intereses económicos de la Comisión Estatal de Ética utilizando el sistema de archivo electrónico en http://ethics.sc.gov.

Esta es una elección no partidista y ninguna afiliación partidaria se colocará en la boleta electoral.

Si tiene preguntas, comuníquese con nuestra Administradora de registros de la ciudad, Lindsey Rambow, al 843-341-4604 o lindseyr@hiltonheadislandsc.gov.

Actualización de proyectos de estación de incendios

El trabajo de albañilería en la nueva estación de bomberos # 2 todavía está en marcha. Se han inspeccionado las zapatas del edificio principal y de la bahía, así mismo se han colocado los pernos de anclaje. También se están haciendo muros en ambas áreas y se están instalando tuberías antes de verter los cimientos. La estación aún está programada para mayo de 2021.

El nuevo cobertizo para camiones de Fire Rescue Headquarters está completo. Este cobertizo de tres bahías fue diseñado no solo para albergar el camión de combustible de los Departamentos, sino también para otras piezas grandes de equipo para mantenerse alejado del duro clima. La estructura está construida con vigas de acero prediseñadas con un sistema de techo de metal y losa de concreto.

RECORDATORIO DE SCDOR: LA FECHA DE IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS ES EL 15 DE JULIO

El Departamento de Ingresos de Carolina del Sur (SCDOR) les recuerda a los contribuyentes que los impuestos sobre la renta son el miércoles 15 de julio de 2020. El SCDOR se alineó con el IRS en marzo y extendió la fecha de presentación y pago de los impuestos sobre la renta que vencen del 1 de abril al 15 de julio para fecha última el 15 de julio de 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Esta desgravación fiscal incluye devoluciones y pagos por:

Impuestos a la renta individual

Impuestos estimados del primer y segundo trimestre

Impuestos de franquicia

Impuestos a las ganancias corporativas y tasas de licencia

El SCDOR alienta a los contribuyentes a:

Use sus servicios en línea disponibles. Visite MyDORWAY, el sistema de impuestos en línea gratuito, en MyDORWAY.dor.sc.gov para administrar de manera segura sus impuestos de Carolina del Sur desde un teléfono inteligente o una computadora.

Ayude a protegerse y evite la propagación de COVID-19 llamando o enviando un correo electrónico a SCDOR en lugar de visitarlo en persona. Encuentre el número de teléfono o la dirección de correo electrónico que necesita en dor.sc.gov/contact.

Considere presentar su Impuesto sobre la Renta Individual electrónicamente, lo cual es más seguro y rápido. Visite dor.sc.gov/iit-filing para obtener más información. Después de presentar la solicitud, verifique el estado de su reembolso en línea en dor.sc.gov/refund.

Si aún necesita más tiempo para presentar su declaración, puede solicitar una extensión hasta el 15 de octubre. Esta es una extensión para presentar, no para pagar. Si no paga lo que debe antes del 15 de julio, puede incurrir en multas e intereses.

Manténgase al día con el gobierno de la ciudad

Visite nuestro sitio web en hiltonheadislandsc.gov e inscríbase en nuestro servicio de suscripción electrónica. En la página de registro, elija los temas sobre los que está más interesado en recibir información. Si ya se ha registrado en este servicio, le recomendamos que vaya a la página de suscripción y actualice sus selecciones. Esto es algo que deberá hacer porque, como portal de autoservicio, no tenemos acceso a información de privacidad para actualizar el servicio por usted.

Formas de dar

Nuestras organizaciones locales necesitan su apoyo. Todavía tenemos personas en nuestra comunidad que necesitan ayuda. Para obtener una lista de organizaciones e iniciativas muy valiosas que necesitan su soporte a medida que continúan ayudando a las personas de nuestra comunidad, visite Hilton Head Island-Bluffton Chamber Commerce en www.hiltonheadchamber.org/covid-19/

Estas organizaciones están ayudando con el alquiler, comida y otras necesidades.