TOMA DE PRUEBAS GRATUITAS, Beaufort, Jasper y Hampton

TOMA DE PRUEBAS GRATUITAS

Se informa a toda la comunidad que en diferentes puntos de la ciudad se llevarán a cabo pruebas gratuitas de COVID-19. A continuación fecha, hora y lugar donde se llevarán a cabo las pruebas:

Lunes, 20 de Julio y Martes, 21 de Julio entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m., en el Centro Médico de Leroy E. Browne (St. Helena) 6315 Jonathan Francis Sr Road St. Helena, SC 29920

Sábado, 25 de Julio entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m. Centro Medico Ruth P Field (Chelsea) 721 Okatie Highway 170 Okatie, SC 29909

Martes, 28 de Julio entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m., Centro de Salud de Hampton 200 Elm Street East Hampton, SC 29924

Jueves, 30 de julio entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m., Centro de Salud de Ridgeland 1520 Grays Highway Ridgeland, SC 29936