23 de Julio, información de la ciudad de Hilton Head Island

COMUNICADO OFICIAL

Actualización del ayudante del administrador municipal Josh Gruber

Julio 23 de 2020

Buenas tardes residentes de Hilton Head Island e invitados,

Eventos de detección de COVID-19

Asegurarse de que el público tenga más acceso a las pruebas de detección de COVID-19 se ha vuelto de vital importancia para nuestra comunidad y región. Algunas universidades requieren evaluaciones para estudiantes nuevos y antiguos. Los trabajadores los necesitan para garantizar su seguridad. Y otros residentes están buscando oportunidades para ser examinados para saber si tienen el virus o no. Gracias a varias agencias, incluida nuestra División de Rescate contra Incendios, se han asegurado fechas adicionales para las evaluaciones gratuitas de Drive-thru COVID-19 para nuestra área inmediata. Esas proyecciones se llevarán a cabo de 7 a 11 a.m. el 5 de agosto y el 2 de septiembre en la escuela secundaria Hilton Head Island, 70 Wilborn Road; y el 19 de agosto en Bluffton High School, 12 H.E. McCracken Circle en Bluffton. No se requiere cita y no se necesita una orden del médico para estos eventos especiales.

A medida que se agreguen otras fechas, las compartiremos con usted. Por favor, planifique en consecuencia para los eventos de detección gratuitos. En su sitio web, el Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur (https://scdhec.gov/infectious-diseases/viruses/coronavirus-disease-2019-covid-19/covid-19-screening-testing-sites), mantiene una lista de otros sitios de prueba de COVID-19. En algunos casos, esas pruebas son gratuitas y en otros casos, puede haber un costo y otros requisitos asociados con la prueba.

Al organizar o participar con entidades para organizar eventos de prueba, DHEC tiene como objetivo obtener una mejor comprensión de la prevalencia de COVID-19 entre todos los residentes de Carolina del Sur. Esto ayuda a identificar rápidamente los puntos calientes, detectar brotes antes de que se propaguen e indicar dónde se necesitan más recursos. Si asiste a un evento de detección, DHEC le informa que antes de abandonar el evento, confirme con el personal de pruebas cómo recibirá los resultados.

Puede encontrar las últimas cifras sobre los casos de COVID-19 en nuestra comunidad visitando SCDHEC.gov o nuestra página central de COVID-19 en www.hiltonheadislandsc.gov/COVID19 .

Comisión de Parques y Recreación

Nuestra Comisión de Parques y Recreación se reunió hoy. Durante esa reunión, nos despedimos de los comisionados Mike Ray y Caroline Rinehart, y les agradecimos por sus años de servicio. Damos la bienvenida a los nuevos comisionados William Zurilla y Joseph C. Monmonier, y el comisionado Ray Kisiah fue reelegido para esta junta. Este grupo de voluntarios ha contribuido con una enorme cantidad de tiempo y experiencia. Hoy, los comisionados revisaron y discutieron la primera parte de nuestro Plan Maestro de Parques y Recreación. Este proceso de revisión continuará durante las próximas semanas. Este plan maestro se inició en 2019 como una prioridad de la Alcaldía. El propósito del plan maestro es evaluar los parques públicos y el sistema de recreación de la ciudad de Hilton Head Island y presentar recomendaciones diseñadas para aumentar el nivel de servicio en toda la comunidad durante los próximos diez años. Una vez que se complete el plan, se enviará a la Alcaldía para su consideración.

Fecha límite de uso del fondo de impuestos de alojamiento extendida

Debido a COVID-19, muchos de nuestros beneficiarios que recibieron subsidio de impuestos de alojamiento para el año calendario 2020 se han enfrentado a desafíos al gastar sus fondos según corresponda. Los beneficiarios han tenido que cancelar eventos y tomar otras decisiones operativas que afectaron su capacidad de usar los premios de subvención. Con eso en mente, la Alcaldía aprobó una extensión de un año para todas las subvenciones del Impuesto de Acomodación 2020, lo que permite a los beneficiarios de la subvención la posibilidad de utilizar la financiación 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021, si es necesario.

2021 las Solicitudes de subvención de impuestos de alojamiento y Taller de solicitante de subvención.

La solicitud de subvención de la Ciudad de Hilton Head Island para los fondos de subvención del impuesto de alojamiento del año calendario 2021 (ATAX) estarán disponible en línea a las 8 a.m., el lunes 3 de agosto, en www.hiltonheadislandsc.gov

El Comité Asesor Fiscal sobre Acomodaciones de la Ciudad llevará a cabo una reunión virtual y un taller para solicitantes a las 9 a.m., jueves 13 de agosto de 2020. En un futuro próximo se proporcionarán detalles sobre cómo participar en el taller y enviar preguntas.

El taller de solicitud y subvención 2021 no se refiere a la licencia comercial de la Ciudad ni a las cuentas ATAX. La fecha límite para presentar solicitudes de subvención es a las 4 p.m., viernes 4 de septiembre de 2020. Las solicitudes deben completarse en línea y enviarse electrónicamente. No se aceptarán solicitudes después del 4 de septiembre. Para obtener más información, comuníquese con Cindaia Ervin al (843) 341-4646 o cindaiae@hiltonheadislandsc.gov.

El Departamento de Transporte de Carolina del Sur busca comentarios sobre el plan de transporte multimodal actualizado a nivel estatal: “Conduzca nuestro futuro”

El público tiene la oportunidad de comentar sobre una acción para aprobar el Plan Estatal de Transporte Multimodal (MTP) actualizado. El MTP: “Conduzca nuestro futuro” es el plan de transporte de largo alcance de Carolina del Sur, que se actualiza aproximadamente cada cinco años para reflejar la información más reciente sobre las tendencias, metas, objetivos de viaje y crecimiento, seguridad, condiciones de infraestructura, deficiencias futuras y financiación estimada, así como los últimos requisitos federales.

El (MTP) identifica las necesidades de transporte modal en todo el estado de Carolina del Sur, pronostica los niveles de inversión y estima las brechas anuales de financiamiento para los próximos veinte años, al tiempo que considera los principios de desempeño y gestión de activos de transporte. El MTP evalúa varios modos de transporte, incluyendo carreteras, puertos, puentes, bicicletas / peatones, carga, ferrocarril, transporte público y autobuses interurbanos.

La actualización 2040 MTP incluye planes modales totalmente integrados para los corredores interestatales, estratégicos, transporte público y coordinación de servicios de salud humana, carga y ferrocarril. Una vez finalizado el período de comentarios públicos de 30 días, se enviarán comentarios sustantivos a la Comisión. Un borrador de la versión actualizada (MTP) está disponible para revisión pública y comentarios hasta el 20 de agosto de 2020 en línea en estos enlaces:

Inglés: https: https://www.scdot.org/projects/press-releases-statewide-mtp.aspx

Español: https://www.scdot.org/projects/press-releases-statewide-mtp-sp.aspx

Para ayudar a aquellos que no tienen acceso a Internet, hay una copia impresa disponible para revisión pública y comentarios en: Consejo de Gobiernos de Lowcountry (Beaufort, Colleton, Hampton & Jasper), 634 Campground Road, Yemassee, SC 29945; (843) 726-5536.