24 de julio. Actualización del administrador de la ciudad Steve Riley

Actualización del administrador de la ciudad Steve Riley

Julio 24 de 2020

Buenas tardes residentes de Hilton Head Island e invitados,

Durante casi cinco meses, nuestra comunidad ha estado lidiando con la pandemia de coronavirus. Estoy seguro de que nos ha pasado factura a todos. Me gustaría recordarles que todavía hay una gran cantidad de recursos disponibles para las personas que necesitan ayuda.

La línea de atención de DHEC (1-855-472-3432) todavía está disponible entre las 8 a.m. y 6 p.m. diariamente. Por favor llame para obtener respuestas a preguntas generales sobre COVID-19.

Para servicios de salud mental o abuso de sustancias relacionados con COVID-19, puede llamar a la línea de apoyo estatal 24/7, 1-844-724-6737 (1-844-SC- HOPES).

En nuestra COVID19 Hub Page, mantenemos una lista de recursos comunitarios, médicos y comerciales para nuestra comunidad.

SCDHEC COVID-19 Encuesta de participación comunitaria

El Departamento de Salud y Control Ambiental (DHEC) de Carolina del Sur necesita su ayuda. Está realizando una encuesta de participación comunitaria para recopilar información sobre cómo o si ha sido afectado por COVID-19 y las medidas que toma para protegerse. La información que proporcione ayudará al DHEC a apoyar las iniciativas de respuesta por COVID-19 y los esfuerzos de divulgación en todo el Estado. Su aporte es valioso y muy apreciado. La encuesta es confidencial y su identidad permanecerá anónima. Puede acceder a la encuesta en https://www.surveymonkey.com/r/SCCOVID-19

Casos de COVID-19

Asegúrese de visitar scdhec.gov/infectious-diseases/viruses/coronavirus-disease-2019-covid-19 para obtener la información más actualizada relacionada con COVID-19 en Carolina del Sur y, en nuestra comunidad. También puede encontrar información en nuestra página central de COVID-19 en www.hiltonheadislandsc.gov/COVID19.

El Comité de Servicios Comunitarios y Seguridad Pública se reunirá el lunes

Nuestro Comité de Servicios Comunitarios y Seguridad Pública tendrá su reunión regular virtualmente a las 9 a.m. del lunes 27 de Julio, con tres puntos importantes del orden del día: una actualización sobre caminos de tierra, una recomendación para mejorar nuestro Plan Maestro de Arte Público y una recomendación para presentar el Plan Maestro de Mitchelville y el Plan de Negocios para la Aprobación del Concejo Municipal.

El nuevo Plan Maestro de Arte Público para la Isla incluye políticas e iniciativas, propuestas tanto para nuestra colección permanente de esculturas a gran escala como para iniciativas creativas temporales de creación de lugares , como el desfile de linternas del año pasado. El Plan Maestro y el Plan de Negocios para el Historic Mitchelville Freedom Park (HMFP) proporcionarán dirección para el arrendamiento actual de la propiedad de la Ciudad y también para el cumplimiento de la visión de Mitchelville , que abarca la preservación del sitio histórico, una parte del cual ahora es un hermoso parque, conmemorando el patrimonio de los libertos incluyendo un monumento apropiado para el sitio; la reconstrucción (sobre la base de pruebas) de Mitchelville estructuras significativas y la creación de estado - de la técnica de las plataformas tecnológicas y los medios para exhibir e interpretar la historia y la historia de los pioneros de la libertad.

Ambos planes forman parte del paquete de agenda de la reunión, que está disponible en https://hiltonheadislandsc.gov/boards/agendas/2020packets/comserv-7-27-2020-pack.pdf. Puede ver la reunión en el Página de Facebook de la reunión pública de la ciudad en https://www.facebook.com/townofhiltonheadislandmeetings/. Después de la reunión, el registro de video estará disponible en el sitio web de la Ciudad en hiltonheadislandsc.gov.

El período de presentación de candidaturas para las elecciones generales municipales para la ciudad de Hilton Head Island se abre la próxima semana

Nuestro período de presentación de candidatos para la próxima Elección General Municipal en noviembre se abre el próximo viernes 31 de julio. Los barrios 1, 3 y 6 del Concejo Municipal están listos para la elección. Los ciudadanos que estén interesados ​​en solicitar la candidatura pueden hacerlo en el ayuntamiento, One Town Center Court, a partir de las 8 am, el viernes 31 de julio hasta el mediodía , el lunes 17 de agosto. El formulario de solicitud de candidatura estará disponible en el ayuntamiento. Los candidatos deben traer una identificación con fotografía y estar preparados para presentar una tarifa de presentación de $ 35, que puede pagarse en efectivo, con tarjeta de crédito o cheque a nombre de la ciudad de Hilton Head Island. Debido al COVID-19, le recomendamos que llame al (843) 341-4604 y haga una cita para presentar la documentación. Las citas se pueden programar entre las 8 am y las 4:30 pm, de lunes a viernes.

Culture HHI nos mantiene conectados con la escena artística y cultural de la isla

Si está buscando actividades realmente interesantes para participar durante la semana y el fin de semana, visite nuestra página de Facebook de CultureHHI . Allí encontrará información sobre clases virtuales, entrevistas con artistas y noticias de otros recursos disponibles para mantenerlo conectado culturalmente.

¡Tengan un excelente fin de semana! Cuídense.