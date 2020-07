30 de julio. Actualización del ayudante del administrador municipal Josh Gruber

Una actualización del ayudante del administrador municipal Josh Gruber

Julio 30 de 2020

Buenas tardes residentes de Hilton Head Island e invitados,

El gobernador Henry McMaster abrió ayer el camino para que otros negocios, lugares, eventos y reuniones masivas abrieran a partir del lunes 3 de agosto, pero deben implementar las pautas de AccelerateSC y requieren que se usen máscaras como condición de admisión o participación.

Estos incluyen festivales, desfiles, conciertos, teatros, estadios, arenas, coliseos, auditorios, tribunas, anfiteatros, gimnasios, salas de conciertos, danza, salones, centros de artes escénicas, parques, pistas de carreras o entidades similares. Además de usar máscaras, se deben cumplir las siguientes pautas:

La asistencia no puede exceder el 50% del certificado de ocupación emitido por el jefe de bomberos, o 250 personas, lo que sea menor.

Promover prácticas de distanciamiento social, limpieza e higiene según lo recomendado por AccelerateSC.

Terminar la venta de alcohol a las 11 PM.

Las reglas de restaurantes establecidas bajo AccelerateSC ahora son obligatorias, vigentes a partir del 3 de agosto. Se puede acceder a las pautas para negocios, lugares y eventos en https://accelerate.sc.gov/guidelines.

Eventos especiales en nuestra ciudad

La Ciudad de Hilton Head suspendió la emisión de permisos para eventos especiales hasta después del Día del Trabajo, el 7 de septiembre. Con los últimos pedidos del Gobernador McMaster, continuaremos revisando internamente nuestras propias pautas para eventos especiales en propiedades de la Ciudad y le informaremos cuándo podrá para solicitar permisos. Sabemos que muchas organizaciones han cancelado eventos para este año y esperamos volver a organizarlos. Queremos asegurarnos de que tenga la información y la capacidad correctas para organizar con éxito sus eventos.

Casos e información de COVID-19

El Departamento de Salud y Control Ambiental de SC (scdhec.gov/infectious-diseases/viruses/coronavirus-disease-2019-covid-19) mantiene la información más actualizada relacionada con COVID-19 en Carolina del Sur y en nuestra comunidad. También puede encontrar información en nuestra página central de COVID-19 en www.hiltonheadislandsc.gov/COVID19.

Rowing and Sailing Center en Squire Pope Community (zona de juegos)

Estacionamiento limitado

Desde el lunes 3 de agosto hasta el viernes 7 de agosto, la zona de juegos y el kiosco en Rowing and Sailing Center en Squire Pope Community Park estarán cerrados por la instalación de equipos de juegos adicionales. Aproximadamente 10 espacios de estacionamiento en frente del edificio del baño no estarán disponibles para su uso. Otros espacios de estacionamiento en las instalaciones estarán abiertos para los visitantes del parque.

El período de presentación de candidaturas para las elecciones generales municipales de la ciudad de Hilton Head Island abren el viernes

Nuestro período de presentación de candidatos para las próximas Elecciones Generales Municipales en noviembre comienza mañana, viernes 31 de julio. Los barrios 1, 3 y 6 del Concejo Municipal están listos para la elección. Los ciudadanos que estén interesados ​​en solicitar la candidatura pueden hacerlo en la Alcaldía, en el Tribunal de One Town Center, a partir de las 8 a.m. del viernes 31 de julio hasta el mediodía del lunes 17 de agosto. El formulario de presentación de candidaturas estará disponible en la Alcaldía. Los candidatos deben traer una identificación con foto y estar preparados para presentar una tarifa de presentación de $35, que puede pagarse en efectivo, con tarjeta de crédito o cheque pagadero a la ciudad de Hilton Head Island. Debido a COVID-19, le recomendamos que llame al (843) 341-4604 y haga una cita para presentar la documentación. Las citas se pueden programar entre las 8 a.m. y las 4:30 p.m., de lunes a viernes.

Nuevos miembros y funcionarios de juntas y comités de la ciudad

Durante las últimas semanas, hemos tenido la oportunidad de dar la bienvenida a nuevos miembros a nuestras juntas y comités. Muchos de estos paneles se han reunido virtualmente. Durante esas reuniones, hemos prestado juramento a miembros nuevos y reelegidos.

A menos que se indique lo contrario, están cumpliendo términos que van del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2023.

Comité Asesor Fiscal sobre Alojamientos - Julie Martin fue nombrada como nuevo miembro que representa a las organizaciones de Hostelería / Hospedaje. Richard Thomas fue reelegido para un segundo mandato como miembro que representa a las organizaciones culturales. Dru Brown fue elegido presidente y James Fluker como vicepresidente.

Autoridad de alcantarillado de agua de Beaufort Jasper: James Baker fue reelegido para un mandato de seis años como representante de la ciudad ante la Junta Directiva de BJWSA. Su mandato se extiende desde el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2026.

Junta de Apelaciones de Zonificación: Charles Walczak fue reelegido como miembro de At-Large. Jerry Cutrer fue elegido presidente y Patsy Brison como vicepresidenta.

Board Junta de Revisión de Diseño: Annette Sophie Lippert fue nombrada miembro Arquitecto, y Judd Carstens fue nombrada miembro Arquitecto Paisajista. David McAllister fue reelegido como miembro arquitecto paisajista. Michael Gentemann fue elegido presidente y Cathy Foss como vicepresidenta.

Comisión de Parques y Recreación - Joseph Monmonier y William Zurilla fueron nombrados como nuevos miembros, y Ray ("Butch") Kisiah, Jr. fue reelegido como miembro de At-Large. Ray Kisiah fue elegido presidente y Paul Boes como vicepresidente.

Comisión de Planificación - Stephen J. Alfred fue nombrado miembro abogado. Alan Perry fue reelegido para un mandato completo como miembro de At-Large, y Peter Kristian y Lavon Stevens fueron reelegidos para un mandato especial de un año, para finalizar el 30 de junio de 2021. Peter Kristian fue elegido presidente y Lavon Stevens como vicepresidente.

Vacantes y citas pendientes

El Comité de Servicios Comunitarios y Seguridad Pública, recientemente realizó entrevistas con los solicitantes del Comité Asesor de Impuestos sobre Acomodaciones, y planean recomendar a dos personas para llenar las vacantes en ese comité en la próxima reunión del Consejo de la Ciudad, programada regularmente para el 18 de agosto.

Además, actualmente hay una vacante en la Comisión de Planificación para un miembro de At-Large. Este plazo expirará el 30 de junio de 2022.