26 de octubre. Actualización del administrador de la ciudad Steve Riley

Actualización del administrador de la ciudad Steve Riley

Octubre 26 de 2020

Buenas tardes residentes e invitados de Hilton Head,

Aquí tienes una actualización de lo que está sucediendo en la ciudad:

Actualizaciones de COVID-19

El viernes, el Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur (DHEC) lanzó un nuevo panel de indicadores clave al que se puede acceder desde scdhec.gov/covid19#coviddata. Es una forma más fácil para ver la cantidad de casos, pruebas y otros indicadores relacionados con COVID-19 en Carolina del Sur.

Estos indicadores clave brindan una mirada a varios elementos de datos importantes utilizados para evaluar las medidas de impacto del COVID-19 en Carolina del Sur, incluida la información del día actual, el día anterior y los 14 días anteriores. Los elementos de datos representados en el tablero incluyen:

Tasa de casos por 100.000

Tasa de pruebas por 100.000

Porcentaje positivo

Defunciones por fecha

Hospitalizaciones

Hospitalizaciones en UCI

Pacientes con COVID-19

Es importante señalar que uno de estos elementos de datos no debe considerarse más importante que otro; en su lugar, estos elementos deben considerarse juntos como un todo para proporcionar una descripción general de las tendencias de Carolina del Sur. Para obtener información más detallada a nivel de condado, continúe visitando la página county-level dashboard page en scdhec.gov/covid19/south-carolina-county-level-data-covid-19.

La prueba gratuita de COVID-19 drive-thru está disponible de 8 a.m. a mediodía, de lunes a viernes en Hilton Head Hospital, 25 Hospital Center Blvd. No se necesita cita ni orden médica.

Los datos recientes sobre casos de COVID-19 en nuestra comunidad se pueden encontrar en www.scdhec.gov o en nuestra página central de COVID-19 en www.hiltonheadislandsc.gov/COVID19.

Las tres formas principales de frenar la propagación del coronavirus son cubrirse la cara, distanciarse físicamente de los demás y lavarse las manos con regularidad.

Pases de estacionamiento en la playa

La ciudad de Hilton Head Island comenzará a vender pases de estacionamiento en la playa 2021-2022 el lunes 2 de noviembre de 2020. Los pases están disponibles solo para los propietarios y residentes de la ciudad de Hilton Head Island. El pase cuesta $30 por vehículo y es válido hasta el 31 de diciembre de 2022. El pase permite a los propietarios y residentes estacionar en espacios designados en Islanders Beach Park en 94 Folly Field Road y Driessen Beach Park en 64 Bradley Beach Road. Además, los titulares de pases no están obligados a pagar tarifas de taxímetro en ninguno de los estacionamientos de playa de acceso público de la ciudad.

Se recomienda a los solicitantes que envíen sus solicitudes y la documentación de respaldo requerida a: Town of Hilton Head Island, 12A Gateway Circle, Hilton Head Island, S.C. 29926.

Una vez que se reciba y procese su solicitud, se le enviará por correo la calcomanía de estacionamiento en la playa. Los pases de estacionamiento en la playa también se pueden comprar en persona en la División de Administración de Instalaciones de la Ciudad en 12A Gateway Circle de 8 a.m. a 4:15 p.m., de lunes a viernes. Solo se permitirá el ingreso de una persona a la vez en el vestíbulo y se requieren máscaras faciales. Las solicitudes para pases de estacionamiento en la playa no serán aceptadas en la Alcaldía y los pases de estacionamiento en la playa no estarán disponibles en la Alcaldía.

Para obtener más información sobre cómo obtener un pase de estacionamiento en la playa y un formulario de solicitud, llame al 843-342-4580 o visite el sitio web de la ciudad en www.hiltonheadislandsc.gov; en la sección “How Do I" de la página de inicio, haga clic en "Obtain" y seleccione “beach parking pass”.

Taller del Plan maestro de parqueo de la Alcaldía

Hablando de los pases de estacionamiento en la playa, queremos asegurarnos de que estén al tanto de la presentación del plan maestro de estacionamiento que tendremos en el taller de la Alcaldía a las 9 a.m. el 27 de octubre. Los resultados del trabajo realizado por Walker Consultants y sus recomendaciones sobre cómo la ciudad debe abordar el estacionamiento en su playa y los parques comunitarios se compilan en un informe que es parte de la agenda publicada en nuestro sitio web. Está invitado a unirse a nosotros en el taller, que se transmitirá en vivo en la página de Facebook de Town.

Recomendaciones de parques y recreación

Necesitamos su ayuda para priorizar las recomendaciones y acciones que forman parte del Plan Maestro de Parques y Recreación. Únase a nosotros para nuestra tercera reunión virtual de 2 a 3 p.m. el miércoles 28 de octubre y opinen sobre este plan. El personal discutirá algunas de las recomendaciones y le dará la oportunidad de participar en una votación en vivo. Guarde la fecha y la hora en su calendario y confirme su asistencia a esta reunión.

Regístrese en https://primetime.bluejeans.com/a2m/register/yjqbvteq

Para obtener más información, visite hiltonheadislandsc.gov/projects/parksrecreation/

Subvenciones disponibles para organizaciones de la isla que son sin fines de lucro

La ciudad de Hilton Head Island ha recibido una asignación adicional de $391,875 del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. (HUD) para el alivio de COVID-19.

Nos complace asociarnos una vez más con la Community Foundation of the Lowcountry para ofrecer oportunidades de subvenciones para organizaciones sin fines de lucro que prestan servicios principalmente a residentes de Hilton Head Island de ingresos bajos a moderados. Community Foundation of the Lowcountry ahora acepta solicitudes de subvenciones de hasta $75,000 para proyectos o programas que cumplan con los criterios de HUD. La fecha límite para las solicitudes es el 16 de noviembre de 2020. Comuníquese con Debbie Cahoon al 843.681.9100 si tiene preguntas o necesita ayuda. Las subvenciones deben enviarse a través del portal en línea de CFL en https://www.grantinterface.com/Home/Logon?urlkey=lowcountry

Esta será la segunda ronda de subvenciones otorgadas a organizaciones sin fines de lucro. En nuestra primera ronda de financiación, se otorgaron $155,000 al Boys & Girls Club de Hilton Head, Children's Center, Hilton Head Island Deep Well Project, Hilton Head Island Recreation Association, Neighborhood Outreach Connection, Sandalwood Community Food Pantry Society of St. Vincent de Paul Holy Family Conference, and Volunteers in Medicine Clinic Hilton Head Island. Los residentes de la isla que necesiten ayuda con el alquiler, la comida, el cuidado de los niños, la atención médica y otras necesidades pueden comunicarse con esas organizaciones.

PSD completa el plan maestro de alcantarillado para el año fiscal 2020

Hilton Head Island PSD-1 ha anunciado la finalización de los proyectos conjuntos del Plan Maestro de Alcantarillado de la Ciudad de Hilton Head Island-Hilton Head PSD en el año fiscal 2020. Cerca de 440 viviendas existentes obtuvieron acceso a alcantarillado como parte de este proyecto financiado conjuntamente. En total, se instalaron más de 9 millas de colectores de alcantarillado en aproximadamente 60 calles diferentes que anteriormente carecían de acceso. Proporcionar acceso al alcantarillado en toda su área de servicio ha sido una de las principales prioridades del PSD. La ciudad de Hilton Head Island proporcionó casi $10 millones para las tuberías principales del colector de alcantarillado y la Community Foundation of the Lowcountry recaudó alrededor de $3 millones para su fondo benéfico Project SAFE (Sewer Access for Everyone) que proporciona conexiones de alcantarillado a gran escala.

El PSD construyó dos estaciones elevadoras regionales de alcantarillado para acomodar las nuevas alcantarillas principales, utilizando $1.5 millones en fondos a largo plazo y de bajo interés del Fondo Rotatorio de Agua Limpia de Carolina del Sur. El Distrito tiene la intención de continuar financiando proyectos más pequeños en los próximos años que brindarán servicio a las propiedades sin litoral que ahora se encuentran cerca del sistema de alcantarillado gracias a los proyectos del Plan Maestro de Alcantarillado. La iniciativa de acceso al alcantarillado del PSD ha visto un aumento total de las conexiones de alcantarillado de aproximadamente el 80% de los clientes en 2004 a más del 94% en 2020. Se recomienda a los propietarios interesados ​​en conectarse al alcantarillado que se comuniquen con el PSD al (843) 681-5525 o info@hhpsd.com. El PSD ofrece financiamiento de bajo interés a 20 años a todos los clientes para cubrir sus costos de conexión al alcantarillado. También ofrece planes de pago de un año igual en efectivo para los costos de conexión del cliente. The Deep Well Project ayuda a los propietarios a solicitar subvenciones de conexión del Proyecto SAFE. Puede comunicarse con Deep Well al (843) 785-2849, hay voluntarios disponibles entre las 9 a.m. y las 5 p.m. de lunes a viernes en su ubicación de 80 Capital Drive para ayudar con las aplicaciones de manera SEGURA.