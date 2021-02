Actualización del subdirector de la ciudad Josh Gruber 9 de Febrero de 2021

Actualización del administrador municipal interino Josh Gruber

9 de febrero de 2021

Buenas tardes residentes e invitados de Hilton Head,

Aquí tiene una actualización sobre lo que está sucediendo en la ciudad:

Los residentes de Carolina del Sur de 65 años o más, pueden programar citas para la vacuna COVID-19

La puerta ahora está abierta para que cualquier residente de Carolina del Sur de 65 años o más, independientemente de su estado de salud o afecciones preexistentes, programe una cita para recibir la vacuna COVID-19. A los residentes se les pedirá que presenten una licencia de conducir u otra forma de identificación en su cita que confirme su edad y, por lo tanto, su elegibilidad para recibir la vacuna.

Las personas elegibles pueden usar el mapa de localización de vacunas (scdhec.gov/vaxlocator) en el sitio web del Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur para encontrar un hospital o farmacia que acepte citas para la vacuna COVID-19. Las personas también pueden llamar a la Línea de información sobre vacunas COVID-19 de DHEC al 1-866-365-8110 para obtener ayuda, encontrar proveedores de vacunas y su información de contacto para programar una cita. El suministro de vacunas es limitado, por lo que los proveedores le piden paciencia mientras aseguran y distribuyen la vacuna.

Mientras tanto, continúe tomando las precauciones necesarias para protegerse a sí mismo y a los demás: use mascarilla, manténgase a seis pies de distancia de los demás, evite las multitudes y hágase la prueba con frecuencia.

Mantenerse al día con los casos COVID-19

scdhec.gov/COVID19

La información más actualizada sobre los casos de COVID-19 en nuestra comunidad y en todo el estado se puede encontrar en el sitio web de DHEC. DHEC proporciona informes extensos sobre información a nivel del condado, datos demográficos y más sobre los casos de coronavirus. El sitio web se actualiza entre la 1:00 p.m. y las 3:00 p.m. entre semana y de 11 a.m. a 1 p.m. los fines de semana. Además, puede visitar la página central COVID-19 de la ciudad (hiltonheadislandsc.gov/COVID19). Incluye enlaces de información que DHEC ha recopilado sobre casos de COVID-19, vacunas, el plan de distribución de vacunas del estado y el mapa de localización de vacunas. También puede encontrar información sobre recursos comunitarios.

Prueba Drive-thru de COVID-19

La prueba gratuita de COVID-19 está disponible de 8 a.m. a mediodía en Hilton Head Hospital (25 Hospital Center Blvd. en Hilton Head Island) y Coastal Carolina Hospital (1000 Medical Center Drive en Hardeeville). No se necesita cita ni fomula médica. Para obtener más información, visite hiltonheadregional.com.

Cierre temporal del parque infantil de aventuras y la fuente de agua en Lowcountry Celebration Park, programado para los días del 9 al 11 de febrero.

El Adventure Playground y la fuente de agua en Lowcountry Celebration Park en Pope Avenue estarán cerrados temporalmente desde hoy y hasta el jueves 11 de febrero.

Durante este período, el contratista del parque completará algunos trabajos requeridos por el Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur. Por ello, es necesario limitar el acceso público y el tráfico peatonal en esta zona del parque mientras se realizan las obras. Anticipamos que estas áreas del parque volverán a abrir el viernes 12 de febrero.

Nuevos hidrantes instalados para ofrecer una mayor protección en los vecindarios de Hilton Head Island

Con la instalación de 10 nuevas bocas o hidrantes de incendio y las mejoras de las tuberías de agua asociadas durante los últimos dos años, los residentes de algunos vecindarios de Hilton Head Island tienen una mejor protección para sus hogares en caso de incendio.

Nos asociamos con el Distrito de Servicios Públicos de Hilton Head (PSD) hace tres años para instalar hidrantes de incendio en varias áreas de la isla para reducir las distancias entre las casas existentes y los hidrantes de incendio. En algunas áreas, las casas están más lejos de los hidrantes de lo que recomienda el código de incendios local, y esto aumenta el tiempo que tardan los bomberos en conectar su manguera al hidrante y establecer un suministro de agua sostenido.

Los propietarios y miembros del Grupo de Trabajo para la Conservación de la Tierra y la Cultura Gullah Geechee de la ciudad expresaron su preocupación al respecto. Nuestro objetivo era abordar y resolver este problema a través de nuestro Programa conjunto de instalación de hidrantes y líneas contra incendios con el PSD. Nos complace informarle que el proyecto está casi terminado.

La Ciudad y el PSD presupuestaron cada uno $ 50,000 anuales durante los últimos tres años para la compra e instalación de los hidrantes y la ampliación asociada de varias tuberías principales de agua necesarias para la colocación de los hidrantes. Aunque la Ciudad y el PSD comparten los costos de instalación de los hidrantes y las tuberías principales de agua, PSD los posee y los mantiene como parte de su sistema de distribución de agua potable. El PSD tiene aproximadamente 1,550 hidrantes en su sistema.

Se han colocado nuevos hidrantes de incendio principalmente en los vecindarios de Gullah en el extremo norte de la isla, incluidos Murray Avenue, Pinefield y Mackerel Road, Aiken Place, Cobia Court, Alice Perry y Horse Sugar Road, Christopher Drive, Sunday Ford Drive, Mustang Lane y Red. Tip View y Bligen Lane. Algunas estructuras existentes en estas áreas se identificaron a más de 900 a 1,000 pies de distancia de los hidrantes de incendios más cercanos. DHEC al 1-855-472-3432.

Ahora apuntamos a hidrantes adicionales en School Road, Indian Pipe Lane, Evelina Road y Orage Lane. El programa conjunto no cubre hidrantes para nuevos desarrollos o nuevas unidades. Esos costos corren a cargo del desarrollo.

Preparación virtual gratuita en la acera (curbside) de la declaración de impuestos federal y estatal ahora disponible para contribuyentes que califiquen

Es tiempo de impuestos. Una vez más, el programa LowCountry Volunteer Income Tax Assistance (VITA) ofrecerá ayuda tributaria gratuita a personas que generalmente ganan $ 66,000 anuales o menos, personas con capacidades diferentes, personas de 60 años o más y personas de habla inglesa limitada. En colaboración con la Beaufort County Human Services Alliance y United Way of the Lowcountry, Inc., la preparación de impuestos gratuita está disponible para aquellos que califican a través de una combinación de un portal web seguro de teleconferencias y por teléfono.

Debido a las pautas actuales de distanciamiento social, se implementan precauciones de salud y seguridad en todos los lugares. El servicio en la acera (curbside), está disponible para ofrecer a los clientes una preparación de impuestos segura en tiempos de COVID-19. Los clientes se registrarán en el sitio y regresarán a su automóvil hasta que los llamen. Se reunirán brevemente con un voluntario a través de una partición de plexiglás que cargará los documentos en un portal seguro del IRS.

Un preparador de impuestos voluntario local de VITA se pondrá en contacto dentro de las 24-48 horas para revisar y finalizar las declaraciones.

Las ubicaciones más cercanas en nuestra comunidad donde los voluntarios de VITA brindarán ayuda son:

Deep Well Project, 80 Capital Drive, Hilton Head Island

4 p.m. – 6 p.m., martes y jueves (abre el 16 de febrero)

Bluffton Library, 120 Palmetto Way, Bluffton

11 a.m. – 5 p.m., lunes (abre el 22 de febrero)

Para ser voluntario u obtener más información, comuníquese con la Coordinadora del Programa Theresa Jackson en lowcountryvitacoalition@gmail.com, visite www.vitalowcountry.org o llame al 843-321-9071.

La temporada de impuestos sobre la renta de las personas físicas comienza el 12 de febrero

El Departamento de Ingresos de Carolina del Sur (SCDOR) comenzará a aceptar declaraciones de impuestos sobre la renta de las personas físicas para el año fiscal 2020, desde el 12 de febrero de 2021, de acuerdo con la fecha anunciada por el IRS. Según el IRS, la fecha de inicio del 12 de febrero “le da tiempo al IRS para programar y probar los sistemas del IRS luego de los cambios en la ley tributaria del 27 de diciembre”. La SCDOR adopta la fecha del IRS ya que las declaraciones de impuestos sobre la renta de Carolina del Sur utilizan información de declaraciones federales.

Artista destacado del mes de Culture HHI

El artista local Tony Burns es el artista destacado del mes por Culture HHI. Tony es un artista autodidacta que comenzó a pintar como un desafío personal. Pero lo que comenzó como una afición que se ha convertido en un trabajo de medio tiempo. Desde galerías locales hasta exposiciones de arte, fiestas de pintura y pinturas en vivo, y ahora hay suficiente trabajo por encargo para llenar un año calendario y él recién está comenzando.

Revisa su función en https://culturehhi.org/portfolio/artist-of-the-month-february-2021/. Si tiene sugerencias de otros artistas locales que debamos considerar para una función, envíe un correo electrónico a nuestra Oficina de Asuntos Culturales a jennm@hiltonheadislandsc.gov.

Celebrando la historia de Gullah

La celebración de Gullah de Hilton Head Island, de un mes de duración, organizada por la Asociación de Asuntos Comunitarios y Comerciales de Native Island, está en marcha con eventos virtuales y presenciales. La celebración muestra la rica herencia cultural del pueblo Gullah y su historia en Hilton Head Island. Los eventos de celebración de este año incluyen la “Exposición y venta de arte anual de Arts Ob We People”, “Taste of Gullah” y la serie de música gospel de Gullah. Para obtener más detalles sobre todos los eventos que ocurren a lo largo del mes, visite www.gullahcelebration.com.