Carolina del Sur pasará a la Fase 1b del Plan de Vacunación COVID-19 el 8 de marzo de 2021 Funcionarios de salud pública.COMUNICADO OFICIAL DE DHEC

COMUNICADO OFICIAL DE DHEC

Carolina del Sur pasará a la Fase 1b del Plan de Vacunación COVID-19 el 8 de marzo de 2021

Funcionarios de salud pública presentan planes para todas las fases de vacunación

COLUMBIA, S.C. - El gobernador Henry McMaster y el Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur (DHEC) anunciaron hoy que Carolina del Sur avanzará a la Fase 1b del plan de vacunación COVID-19 del estado a partir del lunes 8 de marzo.

“A lo largo de los esfuerzos de vacunación de Carolina del Sur, nuestra prioridad ha sido, y sigue siendo, salvar vidas”, dijo el gobernador Henry McMaster. “En el mes de febrero, Carolina del Sur hizo un gran progreso en la expansión del acceso a las vacunas a medida que aumentaba el suministro de vacunas. Nuestros hospitales, farmacias y proveedores de atención médica se volvieron más ágiles y eficientes a la hora de recibir vacunas. Debido a estos éxitos, ahora estamos en condiciones de hacer que la mayoría de los habitantes de Carolina del Sur sean elegibles para recibir la vacuna ".

“Carolina del Sur sigue enfocada en proteger las vidas y la salud de los habitantes de Carolina del Sur del COVID-19”, dijo el Dr. Edward Simmer, Director de DHEC. “Con el aumento significativo en el suministro de vacunas y el progreso en la vacunación de las personas del grupo 1a, los trabajadores de atención médica de primera línea y las personas de 65 años o más, ahora estamos listos para pasar a la siguiente fase.

El plan de vacunas de nuestro estado da prioridad a las personas con mayor riesgo, al tiempo que garantiza el mismo acceso a la vacuna para todos los habitantes de Carolina del Sur de 16 años o más ".

El enfoque gradual de Carolina del Sur para el lanzamiento de la vacuna COVID-19 reconoce que el riesgo de hospitalización y muerte por COVID-19 aumenta con la edad, y las personas con ciertas afecciones médicas y ocupaciones tienen un mayor riesgo de exposición al virus. Debido a esto, Carolina del Sur continuará moviéndose fase por fase, según el nivel de riesgo, con el objetivo de vacunar a todos los habitantes de Carolina del Sur que quieran recibir una vacuna para este verano.

A partir del 8 de marzo, las personas de los siguientes grupos pueden programar citas para recibir la vacuna COVID-19:

Cualquiera de 55 años en adelante

Personas con mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19

Personas de 16 a 64 años con una o más de las siguientes afecciones médicas de alto riesgo: Cáncer (actual, sin antecedentes de cáncer), enfermedad renal crónica (en cualquier etapa), enfermedad pulmonar crónica, diabetes (tipo 1 y tipo 2), síndrome de Down, enfermedad cardíaca (enfermedad cardíaca congestiva, enfermedad de las arterias coronarias, miocardiopatía, hipertensión pulmonar ), VIH / SIDA, trasplante de órganos sólidos, obesidad (IMC> 30), embarazo, anemia de células falciformes.

Personas que tienen una discapacidad del desarrollo u otra discapacidad grave de alto riesgo que hace que sea más probable desarrollar una enfermedad grave que ponga en peligro la vida o la muerte por infección por COVID-19

Trabajadores de primera línea con mayor riesgo ocupacional

Los trabajadores de primera línea con mayor riesgo ocupacional son personas que:

Debe ser en persona en su lugar de trabajo y

Realizar un trabajo que los ponga en mayor riesgo de exposición debido a su contacto frecuente, cercano (menos de 6 pies) y continuo (más de 15 minutos) con otras personas en el entorno de trabajo.

Ejemplos de trabajadores de primera línea incluyen, entre otros, personal escolar y trabajadores de guarderías, trabajadores de fabricación, trabajadores de supermercados, agentes del orden, etc.

Personas con mayor riesgo en entornos donde las personas viven y trabajan en estrecho contacto

Residentes y trabajadores en entornos de hogares grupales para personas con discapacidades mentales o físicas o personas con problemas de conducta o abuso de sustancias.

Trabajadores y residentes en refugios para personas sin hogar

Trabajadores y residentes en hogares de capacitación comunitaria

Personal de las instalaciones correccionales estatales y locales con contacto directo con los reclusos

Reclusos de centros de detención penitenciaria y de inmigración

Trabajadores agrícolas migrantes que viven en viviendas compartidas o que dependen del transporte compartido

Todos los trabajadores en entornos sanitarios y de salud comunitaria que tienen un contacto directo y de rutina con el paciente y no fueron vacunados en la Fase 1a.

“La llegada de las vacunas COVID-19, incluida la reciente aprobación de la nueva vacuna Janssen de un solo disparo, nos ha dado una renovada esperanza de volver a la normalidad y una luz al final del túnel”, dijo el Dr. Simmer. “Al mismo tiempo, sabemos que nuestra lucha aún no ha terminado. Hasta que una cantidad suficiente de nosotros nos vacunemos, todos debemos seguir usando máscaras, permanecer a dos metros de distancia de los demás y evitar las multitudes, incluso después de haber recibido la vacuna. Además, hacerse la prueba puede ayudar a reducir la propagación de la enfermedad e identificar la presencia de variantes lo antes posible ".

Los funcionarios de salud pública estiman que se necesitará del 70 al 80 por ciento de la población vacunándose para alcanzar la inmunidad colectiva y detener el COVID-19.

Con base en los niveles actuales de suministro de vacunas, DHEC anticipa que la Fase 1c comenzará aproximadamente el 12 de abril de 2021. La fase incluirá:

Personas mayores de 45 años

Trabajadores esenciales

Este grupo incluye a aquellos que trabajan en categorías laborales esenciales según la definición de los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC) que no están incluidos en la Fase 1b porque no tienen contacto frecuente y cercano con otras personas en el entorno laboral (los ejemplos pueden incluir construcción trabajadores, conductores de reparto, trabajadores de servicios públicos, etc.que no tienen contacto frecuente, cercano y continuo con otros).

La Fase 2 comenzará aproximadamente el 3 de mayo de 2021 e incluirá:

Todos los habitantes de Carolina del Sur de 16 años en adelante

Se insta a los habitantes de Carolina del Sur a vacunarse de acuerdo con el plan del estado y a no adelantarse a los demás.

"Estamos pidiendo a los habitantes de Carolina del Sur que consideren a los demás, y el hecho de que este plan se basa en el riesgo para prevenir enfermedades graves y la muerte", dijo el Dr. Simmer. "Se le insta a no saltarse la línea y poner en riesgo a sus seres queridos, amigos o vecinos al hacerlo".

¿Cómo concertar una cita?

Las citas en línea se pueden hacer usando scdhec.gov/vaxlocator o puede llamar a la Línea de información sobre vacunas COVID-19 de DHEC al 1-866-365-8110 para obtener ayuda.

¿Cómo demostrarán las personas la elegibilidad?

Al buscar servicios de vacunas, las personas incluidas en la Fase 1b o 1c pueden demostrar su elegibilidad mostrando una identificación que incluya su fecha de nacimiento, verificando que cumplen con los criterios para un trabajador de primera línea o esencial, o verificando que tienen un alto riesgo elegible. condición médica.