Actualización del subdirector de la ciudad Josh Gruber

11 de Diciembre de 2020

Buenas tardes residentes e invitados de Hilton Head,

Aquí tienes una actualización sobre lo que está sucediendo en la ciudad:

Casos de COVID-19 e información sobre vacunas

En scdhec.gov/COVID19 se pueden encontrar amplios informes y comunicados a nivel de condado, datos demográficos y más sobre los casos de coronavirus. El sitio web se actualiza entre las 13.00 y las 15.00 horas entre semana y los fines de semana de 11.00 a 13.00 horas. También se pueden encontrar datos sobre los casos en nuestro sitio web en hiltonheadislandsc.gov/COVID19. Visite scdhec.gov/COVID19vaccine para obtener la información más reciente sobre la vacuna.

Prueba de COVID-19

Las pruebas para COVID-19 están disponibles desde las 8 a.m. hasta el mediodía en el Hilton Head Hospital (25 Hospital Center Blvd. en Hilton Head Island) y en el Coastal Carolina Hospital (1000 Medical Center Drive en Hardeeville). La prueba es gratuita. No se necesita cita ni orden del médico.

Lowcountry Celebration Park

Es viernes. A medida que nos acercamos al fin de semana, esperamos que se tomen un momento para visitar nuestro nuevo parque Lowcountry Celebration Park, que se inauguró oficialmente ayer. Gracias a todos los que vieron el video de la ceremonia de inauguración virtual y compartieron sus comentarios positivos. Estamos emocionados con este nuevo parque y con todos los recuerdos que ustedes, sus familias y amigos podrán crear aquí en los años venideros. Para obtener más información sobre el parque, visite hiltonheadislandsc.gov.

Solicitudes de pases de estacionamiento de la playa de Hilton Head Island

En interés de las preocupaciones de salud pública relacionadas con COVID-19, la ciudad de Hilton Head requiere que las solicitudes de pases para el estacionamiento en la playa 2021-2022 se envíen por correo o se depositen en un buzón de su oficina de administración de instalaciones en 12A Gateway Circle, a partir del lunes 14 de diciembre.

El buzón de recogida estará situado frente al edificio. Puede obtener una solicitud para un pase de estacionamiento en la playa en el sitio web oficial de la ciudad. Para limitar la interacción entre personas y ayudar a prevenir la propagación del coronavirus, el personal de la Ciudad no aceptará solicitudes ni venderá pases de playa en persona. Además, no se aceptarán solicitudes de pases de estacionamiento en la playa en la Alcaldía y los pases de estacionamiento en la playa no están disponibles en la Alcaldía.

Los pases sólo están disponibles para los propietarios y residentes de la isla de Hilton Head. El pase cuesta 30 dólares por vehículo y es válido hasta el 31 de diciembre de 2022. El pase permite a los propietarios y residentes estacionar en los espacios designados en el Islanders Beach Park, en el 94 Folly Field Road, y en el Driessen Beach Park, en el 64 Bradley Beach Road. Además, los titulares de los pases no tienen que pagar la tarifa del parquímetro en ninguno de los estacionamientos de la playa de acceso público de la ciudad.

Para solicitar un pase de playa:

Complete la solicitud de pase de playa

Adjunte copias de la documentación requerida.

Incluya un cheque o giro postal de 30 dólares por vehículo a nombre de la ciudad de Hilton Head Island.

Envíe por correo o deje su solicitud completa, documentación y pago a: Ciudad de Hilton Head Island, Attn: Beach Pass, 12A Gateway Circle Hilton Head Island, Carolina de Sur, 29926

Por favor, deje tiempo al personal de la ciudad para revisar y procesar las solicitudes. Una vez aprobado, el pase de playa será enviado por correo al solicitante. Para más información sobre los pases de estacionamiento de la playa, llame al 843-342-4580 o visite el sitio web de la Ciudad en www.hiltonheadislandsc.gov; En la sección "Cómo lo hago" de la página de inicio, haga clic en "Obtener" y elija "pase de estacionamiento en la playa".

Keep the Wreath Green.

Nuestro proyecto "Keep the Wreath Green" ha visto que algunas de nuestras luces verdes pasan a rojo debido a incidentes relacionados con el fuego que podrían haberse evitado. La corona cuelga frente a la Estación de Bomberos #3 en el 534 William Hilton Parkway (junto a la Primera Iglesia Presbiteriana). Estuvo iluminada con todas las bombillas verdes hasta el 2 de diciembre. Una bombilla verde se cambia por una roja si se produce un incendio evitable (cocinar, fumar, calentadores, velas, etc.) durante la temporada de vacaciones. Hasta ahora, hemos tenido dos incidentes que involucran un sistema de HVAC y un incendio en un basurero. Esta corona es un recordatorio de las precauciones de seguridad que debemos tomar a lo largo del año y especialmente durante la temporada de vacaciones. Por favor, ayúdenos a evitar los focos rojos hasta el 2 de enero de 2021. Para consejos sobre la prevención de incendios y para comprobar el estado de la corona, visite www.hiltonheadislandsc.gov y haga clic en "Keep the Wreath Green".

Ayuda para las familias durante las fiestas

¿Necesitas ayuda en estas festividades? Si es así, mira la página de recursos comunitarios de nuestro centro COVID-19 en nuestra página web en hiltonheadislandsc.gov. Allí puede encontrar información sobre numerosos programas de ayuda para familias e individuos de nuestra comunidad. Las fechas límite para solicitar asistencia se acercan, así que asegúrese de hacer sus solicitudes a tiempo.

Evite facturas de impuestos sorpresa - La compensación por desempleo es una renta imponible.

Desde que comenzó la pandemia, miles de trabajadores de Carolina del Sur han presentado solicitudes iniciales de desempleo y han recibido prestaciones por desempleo y relacionadas con la pandemia, según el Departamento de Empleo y Fuerza Laboral de SC. El Departamento de Ingresos de Carolina del Sur (SCDOR) recuerda a las personas que reciben el desempleo que estos beneficios son imponibles. Los impuestos federales y de Carolina del Sur se aplican a los beneficios de desempleo - incluyendo los beneficios de desempleo de los programas relacionados con la pandemia.

Si usted está recibiendo beneficios de desempleo, por favor visite el sitio web del Departamento de Empleo y Fuerza Laboral de Carolina del Sur en http://www.scdew.gov/individuals/apply-for-benefits/paying-taxes, para obtener información sobre el pago de impuestos relacionados con estos beneficios.

Tax Tips for Individuals: Consejos para la temporada de impuestos.

Puede parecer muy lejano, pero el período de impuestos del próximo año comenzará el próximo mes. Organizarse y prepararse ahora puede ahorrarle tiempo, dolores de cabeza e incluso dinero el próximo año. El Departamento de Ingresos de Carolina del Sur (SCDOR) ofrece estos consejos para ayudar a las personas a prepararse:

Organice sus registros ahora! Guarde sus registros de impuestos, W-2, 1099, recibos y otros documentos importantes organizados en un lugar seguro de forma electrónica o en una carpeta. Mantener los registros de impuestos importantes del presente año juntos, ahorra tiempo al completar la declaración del año siguiente.

Reporte cualquier información nueva de cambios de vida, como un nuevo apellido, una nueva dirección postal o un nuevo número de cuenta bancaria. Dado que las declaraciones de impuestos estatales y federales están vinculadas a los números de Seguro Social, notifique a la Administración del Seguro Social de cualquier nuevo nombre utilizando el Formulario SS-5 . Notifique al IRS ( usando el Formulario 8822 ) y al SCDOR (usando MyDORWAY o un SC8822 ) de cualquier cambio de dirección.



Obtenga más consejos en https://dor.sc.gov/communications/tax-tips-for-individuals-preparing-for-tax-season. Para obtener más información sobre las declaraciones de impuestos de Carolina del Sur, visite dor.sc.gov/iit. Para obtener más información sobre cómo prepararse para su declaración federal, visite IRS.gov.