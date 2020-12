Actualización del subdirector de la ciudad Josh Gruber

21 de Diciembre de 2020

Buenas tardes residentes e invitados de Hilton Head,

Aquí tienes una actualización sobre lo que está sucediendo en la ciudad:

Personal de Bomberos recibe la Vacuna COVID-19

Los bomberos y técnicos de emergencias médicas de nuestra División de Bomberos se encuentran entre los trabajadores de primera línea de nuestra comunidad que ahora están recibiendo la vacuna contra el coronavirus. Muchos de ellos se enorgullecieron de recibir la vacuna la semana pasada cuando estuvo disponible en nuestra comunidad. A lo largo de la pandemia, el personal de Bomberos ha tomado enormes medidas para proteger al público al mismo tiempo que responden a una gran cantidad de emergencias, incluidos casos sospechosos de COVID-19. Ellos realmente aprecian el apoyo que han recibido del público y se enorgullecen de hacer lo necesario para proteger al público mientras cumplen sus funciones.

La vacuna COVID-19

La inmunización con una vacuna COVID-19 segura y efectiva es un componente crítico de la estrategia de los Estados Unidos para reducir las enfermedades, hospitalizaciones y muertes relacionadas con el COVID-19 y ayudar a poner fin a la pandemia. El gobierno federal ha declarado que su objetivo es tener suficientes vacunas COVID-19 para todas las personas que deseen vacunarse. Sin embargo, en las etapas iniciales del Programa Nacional de Vacunación COVID-19, el suministro de la vacuna es limitado.

Del 14 al 16 de diciembre de 2020, Carolina del Sur recibió su primera asignación de la vacuna Pfizer-BioNTech. El estado recibió 42.900 dosis. Los centros de salud recibieron asignaciones directamente del gobierno federal y han comenzado a vacunar a sus trabajadores médicos de primera línea de acuerdo con las pautas de vacunación de la fase 1a. Se espera que el estado reciba entre 200.000 y 300.000 dosis para fin de año, sin embargo, esas cantidades están sujetas a cambios. Para obtener más información sobre el programa de vacunación del estado y las preguntas frecuentes sobre la vacuna COVID-19, visite scdhec.gov/covid19vaccine.

Dónde encontrar información sobre casos de COVID-19

En scdhec.gov/COVID19 se encuentran disponibles informes extensos sobre información a nivel de condado, datos demográficos y más sobre casos de coronavirus. El sitio web se actualiza entre la 1:00 p.m. y las 3:00 p.m. entre semana y de 11 a.m.-1 p.m. fines de semana. También puede encontrar datos de casos en nuestro sitio web en hiltonheadislandsc.gov/COVID19.

Manténgase en modo de seguridad durante las vacaciones

La pandemia de COVID-19 ha sido estresante y aislante para muchas personas. Durante la temporada navideña, las personas disfrutan de conectarse con familiares y amigos. Sin embargo, este año, la pandemia está limitando lo que todos podemos hacer. Desde el Día de Acción de Gracias hasta ahora, nuestro estado y nuestra comunidad han visto un mayor número de casos de COVID-19. Para ayudar a reducir nuestro número, nos unimos a expertos médicos y de salud estatales y nacionales para alentarlo a que no baje la guardia. Considere cómo se pueden modificar sus planes de vacaciones para reducir la propagación del COVID-19. DHEC alienta a los habitantes de Carolina del Sur a hacerse la prueba antes y después de elegir asistir a una reunión o viajar. Si bien probar y conocer su resultado es importante, el uso de máscaras faciales y el distanciamiento social continúan siendo clave para limitar la propagación del virus.

Prueba de COVID-19

La prueba de manejo para COVID-19 está disponible desde las 8 a.m. hasta el mediodía en Hilton Head Hospital (25 Hospital Center Blvd. en Hilton Head Island) y Coastal Carolina Hospital (1000 Medical Center Drive en Hardeeville). La prueba es gratuita. No se necesita cita ni orden médica. Sin embargo, los hospitales no ofrecerán pruebas de detección de COVID-19 durante la víspera de Navidad y el día de Navidad.

Cierre festivo de la oficina administrativa de la ciudad

Las oficinas administrativas de la ciudad estarán cerradas en Nochebuena, el jueves 24 de diciembre y el día de Navidad, el viernes 25 de diciembre. Reanudaremos el horario laboral normal el lunes 28 de diciembre.

Hilton Head Island Fire Rescue recolectando alimentos para el proyecto Deep Well

Hilton Head Island Fire Rescue todavía está recolectando alimentos no perecederos para el Proyecto Deep Well. Los artículos se pueden dejar hasta el 1 de enero de 2021 en la Estación de Bomberos # 3, 534 William Hilton Parkway (al lado de First Presbyterian Church). Con lo que hemos experimentado este año debido a COVID-19, es posible que muchas familias e individuos necesiten ayuda durante las vacaciones. Para obtener más información, llame al Hilton Head Fire Rescue Fire & Life Safety Office at 843-682-5141.

Horario de la semana navideña de Palmetto Breeze

Palmetto Breeze no proporcionará ningún servicio de transporte en la víspera de Navidad, el jueves 24 de diciembre y el día de Navidad, el 25 de diciembre. El equipo de Palmetto Breeze extiende los deseos festivos a todos sus pasajeros.

Vacaciones históricas en Hilton Head Island

Aunque no podemos reunirnos este año en el sentido tradicional, los activos históricos de nuestra isla se unieron, bajo el liderazgo de la Biblioteca del Patrimonio, para compartir un vistazo de cómo fueron las fiestas en nuestra isla a lo largo de la historia en Días festivos históricos en Hilton Head. Esta serie documental de una hora se transmitirá durante todo el mes en WHHI o se puede ver en línea. Es una forma única de celebrar en Hilton Head.

Vea en línea aquí: https://www.youtube.com/watch?v=VRF7Bz6AXp0&feature=youtu.be