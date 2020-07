Por: Esthefanía Angel Bocanegra

¿Cómo hablar con mis hijos de racismo?

Entender el racismo como uno de los problemas más graves de respeto a los Derechos Humanos, permitirá que usted como padre/madre/cuidador base su educación en valores. El conocimiento, la apertura a otras ideas, la comunicación, y la libertad deben ser los pilares fundamentales de su crianza.

Hablar con sus hijos de racismo es fundamental para que este tipo de prácticas dejen de perpetuarse en la sociedad; inicialmente enséñeles a sus hijos sus derechos y deberes. Estimule el pensamiento crítico en sus hijos (para esto también cuenta con ayudas del sistema educativo). Amplíe el panorama de sus hijos frente a historia, cultura, sociedad y política. Busque el espacio para fortalecer la inteligencia emocional, permitirá que ellos tengan la capacidad de comprender a los demás. Conversen sobre lo que ven en televisión y en redes sociales respecto a las situaciones actuales del racismo, demuestre interés por sus opiniones preguntándole. Hable abiertamente frente a cualquier tema que le inquiete, sea de racismo, diversidad e inclusión, para estos casos lo mejor es la confianza. Al conversar no hable desde el prejuicio, sino desde el entendimiento, así el podrá verle como alguien de confianza.

Recuerden que, como padres o cuidadores, son el ejemplo, ellos conocen el mundo a través de ustedes, trabaja en tus prejuicios para poderles ayudar después.

¿Cómo podemos los hijos hablar de racismo con los padres?

Los canales de comunicación son clave para llegarles a nuestros padres, con un valor fundamental, el respeto; no se trata de una conversación jerárquica donde como hijos creemos saber más que ellos o comprender mejor las situaciones como el racismo, reflejando superioridad, sino desde el respeto por el posible desconocimiento que puedan nuestros padres tener respecto a lo que nosotros queramos conversar con ellos, reconozcamos que hemos crecido en épocas distintas, pero las problemáticas son cada vez más fuertes. Infórmale tus inquietudes, frente a lo que ves que está pasando en la sociedad o lo que ves con tus compañeros, hazles saber que no estás de acuerdo con algunas cosas que ellos piensan sobre el racismo o la diversidad, discrepa con ellos con amabilidad y respeto. No desprecies sus ideas y escucha, para ser escuchado.

Recuerda que los adultos que te rodean no son únicamente tus padres, sin embargo, ellos son quienes más autoridad tienen sobre ti, por lo que el respeto y la madurez deben verse reflejados al darles a conocer tus acuerdos y desacuerdos.

Respeto a la Autoridad

Actualmente, los medios de comunicación tienen una alta influencia en los modos como los ciudadanos se relacionan con otros, pero sobre todo con las autoridades, por eso es importante tener en cuenta que el respeto se gana siendo respetuosos, exigiendo nuestros derechos, pero también dándole cumplimiento a unos deberes que han sido establecidos a través de diferentes documentos oficiales.

El respeto es la base fundamental de cualquier relación, no se trata de respetar por vestir un uniforme, sino por el valor y la dignidad que el otro merece por ser persona. Como actuamos con otros, refleja cómo han actuado con nosotros a lo largo de la vida.